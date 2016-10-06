Путин поручил найти средства на индексацию пенсий в 2017 году

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам финансового обеспечения обязательств государства в социальной сфере. Он поручил предусмотреть в бюджете средства на единовременную выплату и индексацию пенсий в будущем году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, о чем мы с вами договорились, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям», - сказал глава государства.

Он также призвал повысить эффективность мер социальной поддержки и исходить прежде всего из принципов адресности и нуждаемости.

Президент сделал акцент на том, что в будущем году необходимо добиться безусловного выполнения социальных обязательств. «Все гарантии для граждан России в этой сфере должны быть обеспечены», - подчеркнул Путин.

Ранее правительство решило заменить вторую индексацию пенсий в текущем году единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен новым составом Госдумы в первом чтении в ближайшее время. Предполагается, что пенсионеры получат выплату в январе 2017 года. На эти цели потребуется свыше 200 миллиардов рублей. В кабмине также заверили, что в будущем году индексация пенсий будет осуществляться по обычным правилам – по уровню фактической инфляции предыдущего года.

