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В правительстве одобрили продление заморозки накопительной части пенсии

22:02 7.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Бюджетная комиссия правительства одобрила заморозку накопительной части пенсии в 2017-2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова.

«Тарифы взяты действующие, льготы новые не даем, старые не продлеваем, накопительную морозим на три года», - рассказал он. Кроме того, Дроздов добавил, что не будет индексироваться материнский капитал.

Что касается пенсий и пособий, то их индексация будет осуществляться по фактической инфляции за год. На период 2017-2019 годов она закладывается на уровне 5,8%, 4,9%, 4,1% соответственно.

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал агентству, что Минфин ужен направил в его ведомство для согласования законопроект о заморозке накопительной части пенсии сроком на три года. Ранее министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что заморозка пенсионных накоплений может быть продлена на год.

Впервые заморозка накопительной части пенсий была введена в 2014 году. Затем мораторий продлялся каждый год. В текущем году заморозка позволила сформировать антикризисный фонд в бюджете.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Пенсионный фонд РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 22:56
такс

Может и саму пенсию отменить вместе с пенсионными фондами
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