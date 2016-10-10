«Турецкий поток» важнее скидки

Россия и Турция близки к подписанию соглашения по «Турецкому потоку»

Россия и Турция готовятся подписать межправительственное соглашение по «Турецкому потоку». По словам экспертов, это может случиться в ближайшие дни. Но так же быстро урегулировать вопрос о предоставлении турецким потребителям давно обещанной скидки на газ в 10% вряд ли удастся.

В понедельник начался Международный энергетический конгресс (МЭК) в турецком Стамбуле. Россия в ходе МЭК, который продлится по 13 октября, планирует обсудить реализацию проекта газопровода «Турецкий поток». В частности, предполагается, что может быть принята «дорожная карта», а также подписано межправительственное соглашение по проекту.

«Турецкий поток» — газопровод, который должен пройти от России до Турции через Черное море. Его проектная мощность — 63 млрд куб. м газа, из которых около 14 млрд куб. м предназначаются самой Турции, а остальное — странам Евросоюза.

В конце 2015 года после инцидента со сбитым турками российским военным самолетом Су-24 отношения стран резко испортились, и проект оказался фактически замороженным. В 2016 году турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за гибель российских летчиков, а Россия в ответ поддержала его во время политических волнений в Турции, вызванных попыткой государственного переворота. После этого стороны договорились о возобновлении проекта, но сейчас обсуждается строительство лишь двух веток вместо первоначально запланированных четырех. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м, одна ветка по-прежнему предназначена для турецких потребителей. «Газпром» уже получил от Турции основную часть разрешений, необходимых для изысканий по проекту, пишет Газета.RU.

«Турецкий поток» принесет пользу Европе и не должен вызывать беспокойства в ЕС», — заявил в понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью агентству Sputnik.

Важность проекта, по словам Йылдырыма, заключается в том, что он направлен на обеспечение энергетической безопасности в регионе и оказание поддержки странам-соседям.

«Турецкий поток» вызывает опасения не столько Европы, сколько Украины, которая боится потерять часть транзита российского газа в Европу. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее говорил о негативных последствиях, связанных со вводом в строй даже одной нитки газопровода.

«Потеря приблизительно 15 млрд куб. м транзита из текущих 70 млрд куб. м — это очень большая сумма», — отмечал Коболев.

Сумму он не уточнял, но ранее «Нафтогаз» также говорил, что запуск другого российского газопровода, «Северного потока – 2», может лишить Украину около $2 млрд транзитных доходов в год.

Учитывая, что его планируемая мощность составляет 55 млрд куб. м, даже одна ветка «Турецкого потока» обойдется Киеву более чем в $570 млн.

«Шансы на заключение межправсоглашения по «Турецкому потоку» в ближайшие дни весьма высоки», — полагает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Помимо «Турецкого потока» Россия и Турция в настоящее время обсуждают предоставление турецким потребителям скидки в 10% на российский газ. «Сейчас переговоры о цене на газ возобновлены, надеюсь, стороны придут к единой позиции», — сообщил в конце прошлой недели министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию Hurriyet.

В настоящее время в Стокгольмский арбитраж подан иск к «Газпрому» из-за этой скидки со стороны турецкой госкомпании BOTAS. Истец недоволен, что снижение цены, обещанное еще в конце 2014 года, так и не произошло.

«Газпром», в свою очередь, ранее говорил, что неоднократно предлагал скидку, но соглашение так и не было финализировано. По словам Новака, стороны могут решить разногласия еще до начала суда по иску BOTAS, однако ситуация осложняется тем, что «Газпром экспорт» продает газ не только турецкой госкомпании, но и частным фирмам. «Это делает ценообразование довольно сложным», — указал министр.

Новак отметил, что вопрос о скидке абсолютно не связан с темой «Турецкого потока». По его словам, цены на газ являются предметом коммерческих договоренностей между компаниями.

Алексей Гривач указывает, что хотя формально вопрос цены не является частью межправсоглашения по «Турецкому потоку», он так или иначе от него зависит — хотя бы потому, что одна ветка «Турецкого потока» пойдет именно в Турцию и надо заключать контракты, цена которых будет зависеть в том числе и от сроков. Стоимость российского газа для турецких компаний, по мнению Гривача, будет зависеть также от того, как Турция будет проводить политику либерализации газового рынка, то есть будут ли изменяться доли BOTAS и частных компаний в общих объемах закупок.

По итогам 2015 года «Газпром экспорт» поставил в Турцию 27,01 млрд куб. м газа. Турция заняла второе место по объемам закупки российского газа после Германии, которая приобрела 45,31 млрд куб. м. На частные компании пришлось около 10 млрд куб. м, остальное закупила турецкая BOTAS. Российский газ обеспечивает около 60% турецкого потребления.

«Но решить вопрос со скидкой сейчас будет непросто, так как цены на газ уже значительно упали — вслед за ценами на нефть — и предоставлять дополнительную скидку для России может оказаться невыгодно», — предупреждает Гривач.

Цены для Турции «Газпром» не раскрывает, однако, по словам Гривача, средняя цена российских газовых поставок в дальнее зарубежье сейчас составляет около $160 за 1 тыс. куб. м.

На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало результаты мониторинга социально-экономического развития. Согласно им, в январе – августе 2016 года средняя цена российского газа на границе с Германией (как правило, именно она принимается за ориентир) составляла $155,6 за 1 тыс. куб. м, что на 45,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Автор: Алексей Топалов