Россия и Турция подписали соглашение по «Турецкому потоку»

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.

Документ стал итогом переговоров лидеров двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. С российской стороны соглашение подписал глава Минэнерго Александр Новак, с турецкой – министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

В соответствии с документом, к концу 2019 года должны быть построены две нитки магистрального трубопровода. По оной из них газ будет поступать турецким потребителям, по другой – европейским. Общая стоимость проекта превышает 11 миллиардов евро.

Строительство «Турецкого потока» было приостановлено в конце 2015 года после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24. К возобновлению работ привело потепление отношений между Москвой и Анкарой.

