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Россия и Турция подписали соглашение по «Турецкому потоку»

20:45 10.10.2016
Фото с сайта utmagazine.ru
Фото с сайта utmagazine.ru
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Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.

Документ стал итогом переговоров лидеров двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. С российской стороны соглашение подписал глава Минэнерго Александр Новак, с турецкой – министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

В соответствии с документом, к концу 2019 года должны быть построены две нитки магистрального трубопровода. По оной из них газ будет поступать турецким потребителям, по другой – европейским. Общая стоимость проекта превышает 11 миллиардов евро.

Строительство «Турецкого потока» было приостановлено в конце 2015 года после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24. К возобновлению работ привело потепление отношений между Москвой и Анкарой.
 

Темы: Россия, Турция, Международные отношения, Газовая промышленность в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 23:53
Парацельс

Всё просто и понятно Москва и Анкара будут совместно распределять лотерейные билеты среди жильцов европейского жэка))) А если не будут брать - отключат газ)))
10.10.2016, 23:37
довыпендривались

Поздравляю братушек болгар.
10.10.2016, 23:30
Хорошо, если

потепление отношений между Москвой и Анкарой, не превратиться в жаркое объятье...
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