Пенсии в тумане

Минфин насторожил экспертов спешным обсуждением новых пенсионных взносов

Минфин начал обсуждение новой добровольной системы пенсионных накоплений, направленной на то, чтобы с 2018 года простимулировать граждан платить дополнительные взносы в сумме до 6% от зарплаты в дополнение к взносам работодателей. Минтруд раскритиковал предложения как сырые, а эксперты напомнили, что правительству следует сначала выработать единую позицию, чтобы добиться доверия от граждан.

Дополнительный источник нашли в зарплатах

Негосударственной пенсионной системе в условиях заморозки накоплений и бюджетных трудностей нужен новый источник, и это добровольные взносы граждан. Если обеспечить им право собственности на эти деньги, отделив их от общего «котла» на персональные счета, то людей можно заинтересовать. С такой концепцией выступил в пятницу замглавы Минфина Алексей Моисеев в РСПП на обсуждении новой добровольной накопительной системы.

Концепция так называемого «индивидуального пенсионного капитала» была предложена Минфином и ЦБ в конце сентября. Взносы предлагается сделать добровольными, причем граждане смогут и выбирать их размер, и отказываться от их уплаты на некоторое время, а затем снова возобновлять. Однако те, кто не откажется от участия в системе, будут считаться присоединившимися к ней. Ставка взноса по умолчанию в первый год будет нулевой, но затем она каждый год будет расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 6%, пишет Газета.RU.

С разработкой своей идеи министерство спешит: несмотря на то что пока система не проработана и не детализирована, уже до 1 ноября Минфин должен внести предложения в правительство, сказал Моисеев.

А ввести добровольные накопления по-новому Минфин рассчитывает уже с 1 января 2018 года, хотя работа может и затянуться, признает замминистра, — тогда все отложится на 2019 год.

Новая система, по его словам, вводится в дополнение, а не взамен предыдущей: так называемая «концепция индивидуального пенсионного капитала» не предполагает отмены и обязательных накоплений, которые могут даже разморозить в ближайшие годы, правда только в случае значительного улучшения бюджетной ситуации.

В настоящее время в России уже действует система добровольных накоплений, но она не слишком популярна, заметил замминистра и связал это с тем, что граждане не ощущают себя собственниками накоплений. Это предлагается изменить. «Накопления станут собственностью граждан, но государство для этих накоплений создает условия и стимулы», — рассказал Моисеев.

Стимулировать граждан к добровольным накоплениям предлагается и льготами: на сумму взносов Минфин предлагает уменьшить базу для выплаты НДФЛ. Льготы за своих работников, участвующих в системе, могут получить и работодатели в форме вычета из суммы страховых взносов.

Уравнение со многими неизвестными

Крупный бизнес считает, что с учетом хронической заморозки страховых отчислений на накопления альтернативу обсуждать необходимо, но пока концепция выглядит экономически не обоснованной и не вполне понятной, указал комитет РСПП по развитию пенсионных систем в материалах к заседанию. Эффективность механизма не подтверждена исследованиями, а многие механизмы выглядят непроработанными, например автоматическое удержание средств из зарплаты и роль работодателя.

Кроме того, активное участие работодателя, который по умолчанию удерживает средства из зарплаты и перечисляет в негосударственную пенсионную систему, подразумевает дополнительные затраты для него, беспокоится крупный бизнес.

Общественное обсуждение, которое в пятницу фактически открылось в РСПП, сильно отличается от предыдущих дискуссий по пенсионной реформе, и главный его недостаток в том, что «мы так и не увидели конкретных сформулированных предложений», заявил замминистра труда Андрей Пудов.

Недостает, по его словам, подробного описания корреляции новой системы с действующей и обоснованной оценкой параметров.

Он также резко раскритиковал идею о льготах для работодателей в части страховых взносов. «Я даже относиться не буду к предложению, что со следующего года возможно какое-то перераспределение тарифа… весь тариф одобрен и сбалансирован на трехлетку, понятно, что он весь идет на формирование страховой части», — сказал замминистра. Поэтому стимулировать работодателей льготами по страховым взносам нельзя, считает он.

Обеспокоенность у бизнеса вызывает также возможная конкуренция новой системы с существующим рынком корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения, которым пользуются крупные компании в качестве соцпакета для своих сотрудников. Льготы, которые используют компании, предлагают перевести на новую систему, и это серьезно осложнит для граждан выбор фонда и формата накоплений, беспокоится президент НАПФ Константин Угрюмов.

«Неправильно, что концентрация налоговых преференций будет сосредоточена только в новой системе индивидуального пенсионного капитала. Такое условие создаст серьезную конкуренцию с добровольными взносами тех 5,3 млн россиян, которые сегодня формируют негосударственные пенсии в НПФ индивидуально или с помощью работодателя», — отметил он.

В системе НПО сейчас участвует более 5 млн граждан, 1,5 млн уже получают пенсию, а объем средств в действующих корпоративных программах составляет 1,04 трлн руб.

Новая система может оказаться более выгодной для работодателей, успокаивал участников дискуссии глава департамента ЦБ Филипп Габуния; у авторов проекта, по его словам, нет желания их ужесточать, однако они сами могут «схлопнуться», предполагает он, после интеграции с новой системой.

Откуда взяться доверию

Заинтересованность граждан в накопительной системе велика, отмечает Моисеев. «У нас высокий уровень участия граждан в пенсионной системе, мы уже перевалили за 50% от всех, кто имеет на это право», — сказал он. Поэтому в Минфине рассчитывают привлечь добровольные средства за счет льгот и права собственности на пенсионные счета.

Габуния из ЦБ рассказал, что регулятор провел опрос, «в который заложили все базовые принципы этой системы». О своей готовности участвовать заявили 60% респондентов, заверил он.

Но у экспертов другое мнение: доверие граждан зависит от убедительности правительства, а не от льгот.

Между тем в кабинете министров согласия нет и противоречивые заявления финансового и социального блоков провоцируют недоверие, отмечает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.

«Я ставлю себя на место гражданина, располагающего доходами, и я никогда в жизни не понесу свои деньги [в НПФ], если я буду слушать, что говорит [вице-премьер] Ольга Юрьевна Голодец…» — отметил он в ходе дискуссии.

Ольга Голодец, последовательно из года в год выступающая за заморозку пенсионных накоплений, также неоднократно публично высказывала недоверие к устойчивости НПФ и заявляла, что граждане фактически теряют деньги, которые направляют в них. Минфин и ЦБ между тем развивают систему НПФ и создают условия для привлечения капитала, сказал Беляков.

«Государство должно быть одно. Или пусть принимает решение о том, что пенсионные фонды — это зло, от них надо избавляться, или, если уж оно говорит о том, что это эффективный инструмент и накопления необходимы, тогда пускай разными головами продвигает эту концепцию», — заключил глава ассоциации.

Угрюмов из НАПФ соглашается: успех новой концепции зависит не столько от размера льгот, сколько от того, «как государству удастся объяснить людям, насколько им это нужно». «Если оно в лице серьезных людей будет заявлять, что это все ерунда, то люди скажут: вы там сами сначала разберитесь», — предположил эксперт. Проблемы с доверием вызывают и частые перемены в пенсионном законодательстве, добавил он.