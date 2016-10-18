Москва назвала условия для переговоров с Киевом по 3 млрд долларов

Министерство финансов России согласится на переговоры по поводу долга Украины в размере трех миллиардов долларов только при соблюдении Киевом двух условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

«Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть основания для переговоров: а именно — долг признается суверенным, и условия для реструктуризации лучше, чем коммерческие», - пояснил он.

Министр отметил, что без соблюдения Киевом этих условий проведение встречи по вопросу долга бессмысленно.

Украинская сторона продолжает придерживаться своей позиции и отказывается признавать долг перед Россией суверенным. Об этом ТАСС рассказал представитель Минфина Украины. Он также добавил, что переговоры с Россией по данному вопросы в ближайшее время не планируются.

В конце 2013 года Украина выпустила двухлетние еврооблигации на три миллиарда долларов под 5% годовых, которые были выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. В конце 2015 года Украина, просрочив погашение долга, ввела мораторий на его выплату. Это вынудило Москву обратиться в начале текущего года в Высокий суд Лондона с иском к Киеву. Его рассмотрение назначено на январь 2017 года.

