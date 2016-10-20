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Кабмин РФ одобрил приостановку индексации маткапитала

20:17 20.10.2016
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, предусматривающий заморозку индексации материнского капитала на срок до 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Помимо этого, документ содержит положение, согласно которому с 2018 года будет установлен единый порядок пересмотра размеров пособий, выплат и компенсаций. Они будут индексироваться каждый год 1 февраля в зависимости от фактической инфляцтт за предыдущий год.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. В настоящее время его размер составляет 453 тысячи рублей. Ранее СМИ сообщали о том, что в будущем году он пересматриваться не будет. Последний раз маткапитал индексировался в 2015 году.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Зарплаты и пособия в России, Экономика и финансы, Правительство России
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