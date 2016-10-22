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Япония выделит Сбербанку заем в размере 38,5 млн долларов

09:41 22.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) до конца этого года выделит российскому Сбербанку заем в размере 4 млрд иен ($38,5 млн), передает ТАСС со ссылкой на ведущую деловую газету Японии «Никкэй».

«Поддерживаемый правительством JBIC предоставит финансирование в размере 4 млрд иен российскому Сбербанку, входящему в санкционный список Запада, в надежде добиться прогресса по территориальному спору на предстоящей встрече на высшем уровне в декабре», - отмечает издание.

Сообщается, что эти средства будут перенаправлены Сбербанком компании-оператору порта Восточный, которому необходимы средства на покупку оборудования.

По данным газеты, иеновые займы российской стороне не подпадают под санкции, однако количество таких займов с 2014 года резко сократилось.

«Японские банки стараются избегать сотрудничества с Россией, поскольку опасаются негативной реакции США», - цитирует издание правительственный источник.

Предоставление займа Сбербанку пройдет в рамках осуществления плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ. 

Темы: Россия, Япония, Сбербанк
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 11:55
А957

Да какой-то заём крайне несерьёзный.
22.10.2016, 11:22
Ха

Ах какое счастье и великая радость. 39 миллионов баксов? Я не ослышался? А это не миллиардов, как США выделяет Израилю? Может быть безвозмездный подарок? Интересно, под какой процент страна, с которой Россия находиться в состоянии войны отстегнула Сбер Банку, которой является структурой ЦБ РФ, который в свою очередь является филиалом ФРС и обслуживает инфляцию в США? Это что за издевательство? Вы гарантируйте Такой же процент депозита и гарантию возврата в самой России и отечественные вкладчики ВАС ДЕНЬГАМИ ЗАВАЛЯТ. Принимайте немедленно Закон о приватизации ЦЕНТРОБАНКА и прекращайте эти игрища с островами. Уступите хоть квадратный сантиметр - потеряете Охотское море. Разберитесь с белоленточно-либерастическим ворьем и жить будете лучше чем Япония, они у вас кредиты просить будут. Читайте на досуге Экономическую Азбуку.
22.10.2016, 11:15
Я плакалЪ

Это случайно не тот Сбербанк, который вкладывает миллиарды российских долларов в Украину и прочие "дружественные" страны?
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