Япония выделит Сбербанку заем в размере 38,5 млн долларов

Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) до конца этого года выделит российскому Сбербанку заем в размере 4 млрд иен ($38,5 млн), передает ТАСС со ссылкой на ведущую деловую газету Японии «Никкэй».

«Поддерживаемый правительством JBIC предоставит финансирование в размере 4 млрд иен российскому Сбербанку, входящему в санкционный список Запада, в надежде добиться прогресса по территориальному спору на предстоящей встрече на высшем уровне в декабре», - отмечает издание.

Сообщается, что эти средства будут перенаправлены Сбербанком компании-оператору порта Восточный, которому необходимы средства на покупку оборудования.

По данным газеты, иеновые займы российской стороне не подпадают под санкции, однако количество таких займов с 2014 года резко сократилось.

«Японские банки стараются избегать сотрудничества с Россией, поскольку опасаются негативной реакции США», - цитирует издание правительственный источник.

Предоставление займа Сбербанку пройдет в рамках осуществления плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ.