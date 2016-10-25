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МИД назвал условие продления второй нитки «Турецкого потока» в Европу

13:49 25.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Россия готова будет продлить вторую нитку «Турецкого потока» только после письменных гарантий от Евросоюза реализации проекта. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«После неудачи с «Южным потоком» будем готовы продлить эту нитку на территорию Евросоюза лишь после получения недвусмысленных официальных, на бумаге гарантий реализации этого проекта», — сказал он. Министр отметил, что, по мнению специалистов, ЕС будет трудно обойтись без российских энергоносителей.

Он напомнил, что ранее Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку», которое, в том числе, предусматривает и строительство газопровода в направлении Европы, в частности, Греции.

О создании нового энергетического проекта президент Владимир Путин объявил в декабре 2014 года. «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до Турции. Предполагалось, что проект станет альтернативой проекту газопровода «Южный поток». Тем не менее, после охлаждения отношений между Москвой и Анкарой, последовавшего за крушение бомбардировщика Су-24 в Сирии, проект был заморожен. В августе 2016 года работы над ним были возобновлены.

10 октября страны подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода, а 12 октября Анкара выдала разрешения для начала работ по «Турецкому потоку». Как ожидается, укладка морского участка газопровода начнется в 2017 году, а целиком проект будет реализован к концу 2019 года.

Темы: Россия, Европа, Сергей Лавров, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 20:27
Sniff

И Милошевич убил. И Хусейн убил. И Каддафи убил. И Мубарак убил. И Янукович тоже убил. Теперь вот Асад убил.
Почему-то своих граждан "убивают" лидеры только на тех территориях, где у США стратегические интересы, а после победы демокраси энд хьюман райтс на этих территориях устанавливается выгодный для США хаос.
Странно как-то...
25.10.2016, 20:03
Шо ,уже и болгары?

Ну уже дошла очередь и до болгар от того козленка,который умел считать.Теперь и болгары не отмоются.
25.10.2016, 19:42
Болек

Нам думать об этом не надо,мы газ уже давно норвежский покупаем,а сейчас еще и катарский.А вот вам,россияне,есть о чем подумать.Кому продавать будете газ?Медведям полярным)))
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