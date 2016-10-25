МИД назвал условие продления второй нитки «Турецкого потока» в Европу

Россия готова будет продлить вторую нитку «Турецкого потока» только после письменных гарантий от Евросоюза реализации проекта. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«После неудачи с «Южным потоком» будем готовы продлить эту нитку на территорию Евросоюза лишь после получения недвусмысленных официальных, на бумаге гарантий реализации этого проекта», — сказал он. Министр отметил, что, по мнению специалистов, ЕС будет трудно обойтись без российских энергоносителей.

Он напомнил, что ранее Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку», которое, в том числе, предусматривает и строительство газопровода в направлении Европы, в частности, Греции.

О создании нового энергетического проекта президент Владимир Путин объявил в декабре 2014 года. «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до Турции. Предполагалось, что проект станет альтернативой проекту газопровода «Южный поток». Тем не менее, после охлаждения отношений между Москвой и Анкарой, последовавшего за крушение бомбардировщика Су-24 в Сирии, проект был заморожен. В августе 2016 года работы над ним были возобновлены.

10 октября страны подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода, а 12 октября Анкара выдала разрешения для начала работ по «Турецкому потоку». Как ожидается, укладка морского участка газопровода начнется в 2017 году, а целиком проект будет реализован к концу 2019 года.