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В Минфине задумались о налоге на банковские депозиты

21:52 26.10.2016
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В Министерстве финансов России обсуждают возможность налогообложения банковских вкладов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.

Выступая с лекцией в Финансовом университете, он отметил, что ситуация, при которой вкладчики «в принципе не платят по депозитам ничего» является совершенно исключительной в мировой практике.

«Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, и их довольно много, не платят никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя», - сказал чиновник.

Моисеев пояснил, что пока у Минфина нет идей, как реализовать пожелание президента России Владимира Путина об отмене налогообложения купонов по облигациям. «Поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий через «сделать всем хуже», то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита», - отметил он.

Замминистра уточнил, что идея о налоге на депозиты пока не получила своего воплощения в законопроекте, но рассматривается в качестве одного из вариантов.

Экономисты предполагают, что реализация замысла может привести некоторому оттоку вкладов. Однако в то же время может повысить интерес к облигациям федерального займа, сообщает РБК. Эксперты также отметили, что введение подоходного налога в размере 13% годовых на вклады может дать бюджету порядка 200 миллиардов рублей в год.
 

Темы: Россия, Вклады физических лиц в России, Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 02:56
ник.

Всё показано в мультике"Чипполино"..."С тех пор,как ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!"....
27.10.2016, 01:59
номинант

Так еще более по-государственному мыслить - если деньги лежат на депозите, то товарищу они не нужны, т.н. излишки. Изымаем в фонд поддержки будущих поколений или стабфонд. Очень социально справедливо и патриотично-исторически проверено.
27.10.2016, 01:55
blog2038

"В Минфине задумались о налоге на банковские депозиты"
---
Судя по статье в заглавии ошибка.
.
Скорее всего имеется ввиду не налог на весь вклад, а налог только на приростающую часть (так называемый "процент").
.
Если это второе, то это вполне логично и закономерно.
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