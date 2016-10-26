"В Минфине задумались о налоге на банковские депозиты"

В Министерстве финансов России обсуждают возможность налогообложения банковских вкладов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.

Выступая с лекцией в Финансовом университете, он отметил, что ситуация, при которой вкладчики «в принципе не платят по депозитам ничего» является совершенно исключительной в мировой практике.

«Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, и их довольно много, не платят никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя», - сказал чиновник.

Моисеев пояснил, что пока у Минфина нет идей, как реализовать пожелание президента России Владимира Путина об отмене налогообложения купонов по облигациям. «Поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий через «сделать всем хуже», то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита», - отметил он.

Замминистра уточнил, что идея о налоге на депозиты пока не получила своего воплощения в законопроекте, но рассматривается в качестве одного из вариантов.

Экономисты предполагают, что реализация замысла может привести некоторому оттоку вкладов. Однако в то же время может повысить интерес к облигациям федерального займа, сообщает РБК. Эксперты также отметили, что введение подоходного налога в размере 13% годовых на вклады может дать бюджету порядка 200 миллиардов рублей в год.

