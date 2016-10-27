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Россия отказалась сокращать объемы добычи нефти

18:55 27.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Страны-члены ОПЕК на закрытой встрече в Эр-Рияде высказались за сокращение объемов добычи нефти на четыре процента. Россия отказалась присоединиться к данной инициативе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По сведениям агентства, глава Минэнерго России Александр Новак заявил о готовности Москвы заморозить нефтедобычу на текущем уровне.

Вопросы стабилизации нефтяного рынка, в том числе путем сокращения объемов добычи, в следующий раз будут обсуждаться 28-29 октября в Вене. В совещании примут участие не только страны ОПЕК, но и другие крупные нефтедобывающие государства.

В конце сентября члены ОПЕК договорились об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Однако квоты для каждой из стран оговорены не были. Окончательное решение должно быть принято 30 ноября в Вене.
   

Темы: Россия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Министерство энергетики РФ, ОПЕК
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