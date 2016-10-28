«Газпром» нарастит поставки газа в Турцию по просьбе Анкары

«Газпром» нарастит объем поставок газа из России в Турцию по просьбе турецкой стороны, сообщает пресс-служба российской монополии в пятницу, 28 октября, передает РИА Новости.

В сообщении указывается, что Анкара попросила российскую компанию увеличить объем поставок газа из России, соответствующая заявка на 28 октября выросла на 9,3% — до 82,1 млн кубометров в сутки. «Газпром», как и ранее в подобных случаях, выполнит заявку и поставит дополнительный объем газа в Турцию», — подчеркнули в «Газпроме».

Ранее на газопроводе из Ирана в Турцию произошел взрыв, и поставки по нему были прерваны.

26 октября заместитель председателя правления компании Александр Медведев в корпоративном журнале «Газпром» сообщил, что монополия ожидает снижения поставок в Турцию в 2016 году на 9,2%, до 24,5 млрд куб.м газа. В 2017 году поставки планируются на уровне в 25,1 млрд куб.м газа, указывал он.

«Турция — второй после Германии зарубежный рынок для «Газпрома». В 2015 году мы экспортировали в эту страну 27 млрд куб.м газа, на текущий год исходим из показателей 24,5 млрд куб.м. Прогноз на 2017 год — 25,1 млрд куб.м», — уточнил Медведев.

Медведев уточнял, что «Газпром» не работает на рынке конечных потребителей в Турции. «Мы поставляем газ на границу, откуда он поступает в распоряжение местных компаний, в том числе газораспределительных, и работа с конечными потребителями — в их компетенции», — подчеркивал топ-менеджер «Газпрома».