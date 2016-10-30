Депутат Верховной Рады Украины попал в список богатейших людей планеты

Депутат Верховной Рады Украины, бывший командир националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук назван одни из богатейших людей мира.

Как сообщает РИА Новости, согласно электронной декларации, которую заполнил Мельничук, за минувший год его доход составил 38,7 миллиарда долларов при зарплате почти в 2,9 тысячи долларов.

Отмечается, что таким образом Мельничук мог бы попасть сразу на 12 место в рейтинге богатейших людей планеты журнала Forbes, сместив сооснователя корпорации Google Сергея Брина и обогнав американского миллиардера Джорджа Сороса.

Также агентство пишет, что задекларированная Мельничуком сумма почти в два с половиной раза превышает золотовалютные (международные) резервы Украины, которые на конце сентября составили 14,5 миллиарда долларов.

Согласно декларации, Мельничук является владельцем автомобиля Jeep Grand Cherokee 1994 года стоимостью 3,4 тысячи долларов и «ГАЗ 2411» 1988 года выпуска, ему принадлежат квартира в Виннице и земельный участок в Винницкой области.

Однако украинские СМИ считают, что Мельничук либо ошибся при заполнении электронной декларации, либо просто пошутил. Так ранее депутат Рады Владимир Парасюк задекларировал часы, «которые принес Святой Николай». Отмечается также, что прошлым летом Рада лишила Мельничука неприкосновенности и дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.