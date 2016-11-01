В магазинах Венесуэлы стали принимать деньги на вес

Сильнейшая девальвация национальной валюты Венесуэлы – боливара – и гиперинфляция привели к тому, что в магазинах стали принимать деньги на вес. Об этом сообщает Bloomberg.

Покупатели ходят в магазины с мешками денег, а продавцы уверяют, что проще взвешивать принимаемые к оплате пачки купюр, чем их пересчитывать. Магазинов, переходящих на подобную систему расчета, становится все больше, отмечает агентство.

Согласно неофициальным данным, инфляция в стране может составлять от 200 до полутора тысячи процентов. Истинное же положение дел венесуэльцам неизвестно, поскольку власти не публикуют официальных данных.

В настоящее время самая крупная банкнота в 100 боливаров стоит менее самой мелкой монеты – одного сентимо.

От источника, знакомого с ситуацией, агентство узнало, что правительство Венесуэлы распорядилось подготовить купюры более крупного номинала от 500 до 20 тысяч боливаров. При этом решено не переделывать дизайн существующих банкнот, а внести некоторые изменения в цветовую гамму и добавить нули. Власти данное нововведение не афишируют, однако предполагается, что новые купюры будут введены в обращение к Рождеству.

Ранее СМИ сообщали о катастрофической нехватке наличных денег в Венесуэле. Правительство заказало их за рубежом и они доставлялись в страну грузовыми самолетами.

