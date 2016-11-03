Китайцы получат четверть крупнейшего российского золотодобытчика

Крупнейшая золотодобывающая компания России ПАО «Полюс» может продать блокирующий пакет (25 процентов плюс одна акция) китайской Fosun Group. Сделка оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Переговоры о продаже, по данным источников «Коммерсанта», ведет Polyus Gold International Ltd, принадлежащая сыну Сулеймана Керимова Саиду. Сами компании комментировать возможную продажу отказались.

Продажа пакета «Полюса» потребует одобрения российского правительства, так как компания разрабатывает участки недр федерального значения.

Сделка поможет PGIL снизить долг перед Сбербанком по кредиту на 6 миллиардов долларов. Заемные средства были нужны для ухода компании с Лондонской биржи в конце 2015 года.

Инвестиционная компания Fosun Group основана в 1992 году миллиардером Го Гуанчаном.