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Китайцы получат четверть крупнейшего российского золотодобытчика

10:53 3.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Крупнейшая золотодобывающая компания России ПАО «Полюс» может продать блокирующий пакет (25 процентов плюс одна акция) китайской Fosun Group. Сделка оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Переговоры о продаже, по данным источников «Коммерсанта», ведет Polyus Gold International Ltd, принадлежащая сыну Сулеймана Керимова Саиду. Сами компании комментировать возможную продажу отказались.

Продажа пакета «Полюса» потребует одобрения российского правительства, так как компания разрабатывает участки недр федерального значения.

Сделка поможет PGIL снизить долг перед Сбербанком по кредиту на 6 миллиардов долларов. Заемные средства были нужны для ухода компании с Лондонской биржи в конце 2015 года.

Инвестиционная компания Fosun Group основана в 1992 году миллиардером Го Гуанчаном.

Темы: Россия, Китай, Отношения России и Китая
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 12:50
ED

Правительство, загаженное иудеями, старается быстро распродать богатства России, а бумажки положить в свои карманы, надеясь на мифические блага. Зря китайцы и западенцы "покупают" (через взятки) то, что принадлежит России и её народу. Всем ворам и обманщикам придёт страшный конец, которого они пока не видят, но он близок...
03.11.2016, 12:42
Ага

Ниолай ll сначала разместил деньги у "стратегических партнёров", а потом отрекся от страны. Отдайте страну Куримовым.
03.11.2016, 12:42
Не плачь,Ярославна,русские Вам помогут

Вот и" увяли лютики",ягодки-впереди.Это кто дал разрешение отдавать Керимову русские золотоносные прииски.При Сталине. Да и при Брежневе,никто не смел взять лежащий под мхом самородок.Запнулся,нашел,иди сдай державе и получи 25% от стоимости находки.Это кто так нагло распродает ресурсы России.За золотые махинации при СССР и за подделку денежных знаков-расстрел.Немедленно сделать реестр всех иноземных компаний,которые дают возможность озолотиться капиталистам их стран за счет русского золота,алмазов и тд.Потом на эти средства вооружиться и грозить России,начав окружение Калининградской области.Это что за шапка поехала в Кремле у кого-то.Шапка Мономаха передана русским для русского помазанника Божьего,а не для варягов.Пишите об обидах России еще.Соберем их в Гордиев узел и сразу одним ударом вместе с обидами и разрубим.
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