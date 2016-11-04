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КПРФ предложила Центробанку выпустить деньги с изображением Ленина

09:42 4.11.2016
Митинг КПРФ © KM.RU
© KM.RU
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Партия КПРФ направила в Центробанк предложение о выпуске ограниченной серии сторублевых банкнот и юбилейных монет с изображением Владимира Ленина.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автор инициативы, депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

"Приближается дата столетия Великой Октябрьской революции, генератором, вдохновителем и талантливым во всех отношениях лидером которой был Владимир Ильич Ленин", — сообщил депутат.

Он отметил, что Владимир Ленин и начало двадцатого века воспринимаются русскими людьми как очень значимая страница истории.

"Круглые знаменательные даты принято отмечать. Поэтому возникла идея выпустить монеты и купюры с барельефом Владимира Ленина. Кстати, в Советском Союзе выпускалась такая денежная единица. Это хорошо запомнилось и нормально воспринималось. Я думаю, так будет и сейчас", — добавил Рашкин.

Темы: Партия КПРФ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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04.11.2016, 13:23
фанагория

Коммунисты конечно не фашисты . Коммунизм никогда не пропагандировал превосходство одной расы над другой . Веймарская Республика и СССР абсолютно разные государства ,в Союзе был социализм в Веймарской республике капитализм. Да оба режима были тоталитарны. Ну так режим КНДР и США тоже тоталитарные. Те кто считает что коммунизм и фашизм одно и тоже заблуждается русские и немцы достаточно разные на самом деле. Когда появились немцы? Недавно в 18 веке. Русские появились намного раньше. На доллариках тоже изображены покойные президенты ,тогда если Ленина чеканить на деньгах то надо помимо него других руководителей чеканить на деньгах.
04.11.2016, 13:16
фанагория мнению

Нет это разные вещи. Коммунизм никогда не утверждал что одна раса имеет превосходство над другой. Вот фашизм и терроризм -действительно близнецы братья и имеют один корень-масонство.
04.11.2016, 13:02
ледоруб возмездия

За спиной этих милых носителей интересов народа так и остались не раскрытыми многие их преступления, в том числе Чернобыльская катастрофа,газовый пожар под Уфой ,унесший сотни человеческих жизней,большинство из которых дети.Сами убивали,сами расследовали,сами выносили приговор.Один лишь случай не вызывает никакого сомнения -убийство ледорубом бывшего их соратника Троцкого.Кого надо того и убили.
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