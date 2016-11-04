КПРФ предложила Центробанку выпустить деньги с изображением Ленина

Партия КПРФ направила в Центробанк предложение о выпуске ограниченной серии сторублевых банкнот и юбилейных монет с изображением Владимира Ленина.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автор инициативы, депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

"Приближается дата столетия Великой Октябрьской революции, генератором, вдохновителем и талантливым во всех отношениях лидером которой был Владимир Ильич Ленин", — сообщил депутат.

Он отметил, что Владимир Ленин и начало двадцатого века воспринимаются русскими людьми как очень значимая страница истории.

"Круглые знаменательные даты принято отмечать. Поэтому возникла идея выпустить монеты и купюры с барельефом Владимира Ленина. Кстати, в Советском Союзе выпускалась такая денежная единица. Это хорошо запомнилось и нормально воспринималось. Я думаю, так будет и сейчас", — добавил Рашкин.