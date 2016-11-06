Япония де-факто выходит из режима антироссийских санкций

Власти Японии ясно дали понять бизнесу, что инвестиции в Россию не просто разрешаются, но и приветствуются

Финансовая удавка, наброшенная санкциями два года назад на российскую экономику, может ослабнуть. Правительство Японии разрешило, а по данным местной печати, даже «попросило» частные банки начать активные инвестиции в Россию. Это произошло в канун визита Владимира Путина в Страну восходящего солнца и на фоне разговоров о скором компромиссе двух стран по Курильским островам.

Японские банки и институты развития могут кредитовать российские региональные банки, которые не находятся под санкциями, заявил в субботу японский министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко. «Есть возможности взаимодействия между банками, не нарушающие санкционный режим. В России есть разные банки, в том числе региональные, я думаю, что мы найдем нужный механизм для взаимодействия», - заявил Сэко ТАСС по итогам переговоров в Москве.

Ранее японская деловая газета «Никкэй» сообщила, что государственное Агентство финансовых услуг в ходе закрытых консультаций в преддверии визита президента Владимира Путина в Японию попросило ведущие частные банки страны активнее участвовать в финансировании различных проектов в России.

Восемь пунктов и четыре острова

Японский банк развития JBIC уже одобрил в прошлом месяце небольшой кредит Сбербанку на 38,5 млн долларов, а также объявил об инвестициях в газовый проект «Ямал СПГ». JBIC может также создать специальный фонд для инвестиций в российские проекты вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «JBIC должен сыграть важную роль в реализации сотрудничества по всем восьми направлениям», - сказал Сэко, имея ввиду план из «8 пунктов сотрудничества», которые премьер Синдзо Абэ представил Путину в ходе встречи в Сочи 6 мая.

После своего назначения в сентябре на должность министра Сэко сформировал Совет по стимулированию экономического сотрудничества с Россией, главной задачей которого стала конкретизация восьми пунктов. В состав совета вошли заместители глав всех министерств Японии.

В пятницу министр встретился с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и договорился о создании совместной рабочей группы высокого уровня для обсуждения сотрудничества. «Сегодня же мы провели первое заседание этой группы. С японской стороны в нем приняли участие десять вице-министров разных министерств,- добавил господин Сэко.- Это исключительный случай. Даже когда сам премьер-министр посещает какую-то страну, не всегда все министерства дают своего представителя». В итоге Сэко и Улюкаев согласовали перечень из 30 японских проектов на территории России.

«Важно, что президент Путин и наш премьер Абэ испытывают друг к другу доверительные отношения. Смотрите, за последние два месяца мы смогли найти столько проектов! И главное, что укрепление политического сотрудничества дает импульс для развития бизнеса России и Японии... На основе доверительной политической дружбы Путина и Абэ мы можем продвинуть наше экономическое сотрудничество», - цитировало Сэко РИА «Новости». Он добавил, что российский президент тогда с большим воодушевлением встретил предложенный план.

Вслед за министром Сэко, как сообщило в субботу агентство Киодо со ссылкой на свои источники, секретарь совета безопасности Сётаро Яти во вторник тоже отправится в Москву. Яти считается одним из наиболее доверенных лиц Синдзо Абэ. В частности, как рассчитывают в Токио, визит может сблизить позиции стран по вопросу мирного договора. Намечена встреча Яти с его российским коллегой Николаем Патрушевым.

В 2009 году Яти, будучи советником правительства по международным вопросам, выступил с предложением разделить территорию всех четырех спорных островов южных Курил между РФ и Японией «поровну», что означало бы разделение островов пополам по общей площади: Япония получила бы Кунашир, Хабомаи, Шикотан и часть острова Итуруп. Это предложение тогда вызвало переполох, после чего Яти подал в отставку. При Абэ Яти занял пост главы аппарата в созданном в ноябре 2013 года совбезе Японии.

Обменять Крым на Курилы

Напомним, что Япония в 2014 года примкнула к режиму антироссийских санкций, однако с явной неохотой. Санкции заключались лишь публикации списка персон «нон-грата» из нескольких десятков российских государственных деятелей. Японским банкам при этом формально никто не запрещал иметь дело с российским бизнесом, однако на практике сотрудничество быстро свелось почти к нулю.

Теперь власти ясно дали понять бизнесу, что инвестиции в Россию не просто разрешаются, но и приветствуются. Правда, инвестиции пойдут в обход санкций США и Евросоюза – партнерами станут региональные российские банки и предприятия, которых нет в «черных списках» Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в японских правящих кругах еще год назад зазвучали призывы не следовать слепо за США в этом вопросе, а добиваться своей выгоды - договориться с Москвой по курильскому вопросу. В обмен на компромисс предлагалось выйти из режима санкций, например, признав Крым частью России. Дело в том, в Токио опасаются слишком быстрого сближения России со своим вековым соперником – китайцами.

В сентябре президент Путин допустил возможность компромисса по этому вопросу, напомнив о том, что в 1956 году СССР уже предложил вернуть два из четырех спорных островов. На 15 декабря уже назначен его визит в Японию, причем не в Токио, а в вотчину самого премьер-министра - в префектуру Ямагути.

Воронеж скоро ощутит японское влияние

Правда, на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом в конце сентября Синдзо Абэ пообещал, что диалог с Москвой по проблеме Курил не изменит ситуацию с санкциями против России.

Однако - по сути вопреки этому обещанию - в субботу Хиросигэ Сэко заявил, что Россия создала прекрасные условия для иностранных инвестиций, японский бизнес должен активнее сюда стремиться, преодолевая существующие стереотипы. «На сегодня есть пилотный проект - город Воронеж. Мы выбрали этот город для создания благоприятной среды... У Японии большой опыт в этом вопросе, у нас есть прекрасные технологии. Например - создание линий городских электричек», - сказал Сэко.

Он напомнил, что в Японии существует разветвленная сеть таких электричек, где жилые районы строятся вдоль линий следования электропоездов, и жители в некоторых случаях имеют возможность дойти до станции прямо от дома по подземному переходу. Другая технология предусматривает возможность замены водных коммуникаций: трубы ремонтируются изнутри, при этом водоснабжение не перекрывается.

«Также у нас есть опыт утилизации отходов путем мусоросжигания, полученным газом можно отапливать помещения. Воронеж - красивый город-миллионник, и мы думаем, как его модернизировать для жителей»,- отметил министр. Модернизация городской среды Воронежа - один из согласованных накануне 30 проектов, проработанный список которых будет представлен на утверждение 15 декабря лидерам двух стран.

«Второй проект касается повышения производительности российской промышленности,- сообщил Сэко «Коммерсанту».- Мы вместе выбрали 10–12 модельных заводов, где японские эксперты проведут анализ и дадут предложения по повышению производительности в соответствии с системой кайдзен». Напомним, это японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.

Автор: Александр Москвичев