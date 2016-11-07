«Газпром» сократил инвестиции в «Силу Сибири» в 2016 году

«Газпром» планирует в 2016 году докапитализировать Газпромбанк на 85 млрд рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций концерна, передает Прайм.

«Наши запланированные долгосрочные финансовые инвестиции в 2016 году увеличились в основном из-за инвестиций на докапитализацию Газпромбанка (85 млрд рублей)», — говорится в документе.

В настоящее время «Газпром» ведет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай.

Ответвление от газопровода в восточные районы Китая, получившее название «восточный маршрут», будет построено на российско-китайской границе в районе Благовещенска (на противоположном берегу реки Амур расположен китайский город Хэйхэ).

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC), по «восточному маршруту» будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта — $400 млрд.

Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года.