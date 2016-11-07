Утопия-2034?

Долгосрочный бюджетный прогноз Минфина ничего хорошего нам не сулит

Судя по расчетам Минфина, страна обречена на 20 лет стагнации. За это время мы окажемся в хвосте ведущих национальных экономик. Но об этом авторы проекта не говорят. И даже, наоборот, готовы взбодрить народ довольно оптимистичной преамбулой.

Процесс адаптации российской экономики и финансового сектора к изменившимся внешним условиям, как полагают в Минфине, входит уже в завершающую стадию. Антикризисные меры позволили правительству РФ «стабилизировать ситуацию на внутреннем финансовом рынке, укрепить доверие к банковской системе и национальной валюте, благополучно пройти пик выплат по внешним долговым обязательствам, снизить инфляционные ожидания экономических агентов и в целом сформировать необходимые условия для оживления деловой активности и возобновления экономического роста».

Авторы проекта заверяют, что «по мере завершения болезненного адаптационного периода» государство берется за обеспечение устойчивого экономического развития страны. И хотя авторы предупреждают, что проект бюджетного прогноза содержит только часть требуемой информации и что в ближайшие месяцы все еще будет уточняться и дорабатываться с учетом государственных программ и цифр трехлетнего бюджета, впечатление от написанного не внушает никакого оптимизма. Наоборот, представленный прогноз не дает надежды, что жизнь миллионов россиян улучшится и что за двадцать лет по уровню благополучия мы, наконец, приблизимся к западным странам.

Федеральный бюджет РФ будет, как и раньше, дефицитным. Но дефицит будет сокращаться с почти четырех процентов ВВП, которые ожидают по итогам этого года, до 0,7 процента ВВП в 2034 году. Нигде не сказано, за счет чего удастся достичь столь идеальных показателей и как они отразятся на судьбах россиян. Но и так ясно, что экономический курс будет сохранен: дешевых денег никому не давать, кредиты рассчитывать только под высокий процент, пенсионеров и льготников не баловать, расходы урезать.

Можно, конечно, и повысить налоги. Но пока говорить о повышении налогов правительство не спешит, опасаясь, что и без того напуганный бизнес может окончательно уйти в тень.

Чиновники убеждены, что идеальное состояние бюджета и уровень инфляции критически важны именно для роста экономики, состояние которой «гораздо лучше, чем в прошлые исторические периоды». Не дали разогнаться инфляции и стабилизировали ситуацию на рынке труда, уровень госдолга (13,6 процента ВВП) низкий, привлекли 800 миллиардов рублей заимствований на внутреннем рынке (внешние рынки для России, увы, закрыты в связи с санкциями). Разве этого мало?

Но есть и обратная сторона медали. Сдерживающие меры Минфина привели к тому, что российский ВВП по итогам третьего квартала сократился в годовом выражении на 0,4 процента в то время, как экономика США по итогам третьего квартала выросла в годовом выражении почти на 3 процента, экономика Франции – на 1,1 процента. Но если Россия начнет расти теми же темпами, что и США или Франция, она все равно будет отставать от них. Потому что наш ВВП еще очень мал, и, по данным Всемирного экономического форума, в 2015 году в текущих ценах приблизился всего лишь к 1,3 трлн долларов (для сравнения – ВВП США – почти 18 трлн долларов, Франции – 2,4 трлн долларов).

Необычного притока инвестиций, по долгосрочному прогнозу, тоже ждать не стоит. Максимум на что мы можем рассчитывать, так это на рост инвестиций в основной капитал на уровне 3,2 процента в лучшие годы, но потом капитал продолжит уходить из страны и рост опять начнет замедляться.

Что же касается рубля, то он, по замыслу авторов прогноза, должен все время падать – с 70 рублей за один доллар США в 2017–2020 годах до 77,4 рубля – к 2035-му.

Непонятно, зачем унижать так отечественную валюту, если, по представлениям тех же экономистов, впереди ожидается восстановление цен на нефть марки Urals до 53 долларов за баррель к 2035 году (при такой цене на «черное золото» доллар держится сегодня у отметки 60 рублей)?

Как говорят в таких случаях, загад не бывает богат, тем более на двадцать лет вперед. В прогнозах наши экономическое и финансовое ведомства довольно часто ошибаются и при скачущих нефтяных ценах и санкциях не могут правильно сориентироваться в ситуации и спрогнозировать экономическую ситуацию на несколько лет вперед. Не случайно же страна была вынуждена временно перейти на однолетний бюджет 2016 года.

Приступая к долгосрочному прогнозу, правительство исходило отнюдь не из оптимистичных сценариев. Да и откуда взяться оптимизму, если расчеты произведены, опираясь на старую экономическую модель? Максимум, что из нее можно выжать – вялый экономический рост, который в условиях инвестиционного дефицита напоминает стагнацию, которой нам предлагают довольствоваться в течение двух последующих десятилетий. Все это время мы будем топтаться на месте, и разрыв между Россией и другими крупнейшими экономиками мира будет только нарастать, и спустя десятилетия, как отмечают экономисты, Запад настолько вырвется вперед, что догнать его будет уже невозможно.

При всей своей условности долгосрочный прогноз развития обнажил главное – порочность заданного либералами курса. Действующая экономическая модель ставит под сомнение ориентиры, заданные президентом России.

Если ничего не менять, то повышение уровня жизни на жалкие проценты съест инфляция, рост цен и квартплаты, растущий налог на землю. Высокие налоги заставят уводить бизнес в тень, вырастет безработица. Но это никого не пугает. Даже в высших эшелонах власти нет четкого понимания того, как страна будет существовать в новых реалиях и что из того хорошего, что было наработано за последнее время, нужно сохранить.

Откуда возьмутся деньги, если экономика фактически не будет развиваться? В августе резко сократился Резервный фонд (средства в очередной раз пошли на финансирование дефицита бюджета), и к концу года от него может остаться меньше половины. Пенсионный фонд за полгода истратил свой годовой бюджет на доплаты малоимущим, чтобы довести их пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Накопительная часть пенсий заморожена в четвертый раз подряд – возможно, ее окончательно отменят. К концу года ожидается падение реальных доходов россиян уже не на 2,8 процента, как предполагалось, а на 5 процентов.

Проект долгосрочного прогноза вызвал неоднозначные оценки не только у экономистов, но и в самих эшелонах власти. Вновь активизировались полемика о спасении российской экономики. Минфин вспомнил о повышении налогов и заморозке зарплат бюджетников и пенсий для снижения дефицита бюджета. Уже просчитано, что повышение ключевых сборов на бизнес и граждан (налога на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов) за трехлетку должно пополнить бюджет на 2,5 трлн рублей. Если бы не объявленный президентом мораторий на повышение налоговой нагрузки до 2018 года, то план Минфина, наверняка, был бы уже воплощен.

Вступившая в полемику с Минфином председатель Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что дефицит федерального бюджета можно сократить на целый триллион рублей и без дополнительных налогов при условии более эффективного расходования средств. Собрать дополнительные сотни миллиардов рублей можно, улучшив систему администрирования. И, наконец, – запустить экономический рост, допечатать деньги, открыть доступное кредитование, стимулировать отечественного производителя. Последнее предложение, исходящее от советника президента Сергея Глазьева и Столыпинского клуба, пока многими чиновниками воспринимается в штыки.

На этом фоне президент Владимир Путин поручил разработать несколько среднесрочных экономических программ, которые могут лечь в основу реальных реформ после президентских выборов 2018 года.

Многие скептически оценивают вероятность кардинальных изменений в России. Время уже упущено. И остается только сожалеть, что даже санкции и радикальное снижение цен на нефть не подтолкнули власти к проведению структурных реформ и приватизации госактивов. Структурные реформы быстро не провести. На то, чтобы переориентировать экономику с сырья на обрабатывающие отрасли и высокотехнологичные производства, нужны годы.

Но можно работу ускорить, если будет на то политическая воля. Пока здравые мысли по выводу экономики на устойчивый рост тонут в дискуссиях. Проект долгосрочного прогноза будет еще дорабатываться и обсуждаться. Возможно, на выходе появятся совсем другие ориентиры. Хочется верить, что все же возобладает здравый смысл.