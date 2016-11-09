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В России могут разрешать интернет-торговлю продуктами и алкоголем

07:53 9.11.2016
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В России могут разрешить дистанционную торговлю продуктами и алкоголем. Такой законопроект разрабатывают в Минэкономразвития. Сейчас запрет прописан в постановлениях правительства, однако бизнесмены все равно находят лазейки в законе, поэтому купить еду в интернете не так уж сложно.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов^ «К сожалению, серьезные компании как-то избегают продажи продуктов питания. Хотя во многих сетевых магазинах есть такая доставка».

Эксперт отметил, что последствия от отмены запрета на дистанционную торговлю продуктами питания будут только положительными.

«На рынок выйдут серьезные игроки, увеличится конкуренция, появятся предложения. Появится возможность заказывать продукты питания, которые будут доставляться не курьером, а посылками из города в город», — добавил Иванов.

Не исключено, что скоро запрет будет снят и с алкогольной продукции. Этим вопросом уже занимается Минпромторг.

Темы: Россия, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.11.2016, 12:19
не понял

и сейчас интернет -магазины торгуют и продуктами и алкоголем. Какие запреты?
09.11.2016, 12:14
Продаю

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