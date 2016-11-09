]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Россия и Польша договорились об автоперевозках на 2017 год

22:18 9.11.2016
Фото с сайта vitrenko.org
Фото с сайта vitrenko.org
Материалы по теме:

Транспортные власти России и Польши достигли предварительной договоренности об обмене разрешениями на автомобильные перевозки грузов в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Заседание российско-польской комиссии состоялось 9 ноября в Кракове. Московскую делегацию возглавлял замминистра транспорта Николай Асаул, варшавскую — заместитель министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит.

Стороны согласовали предварительный обмен разрешениями, которые будут действительны до 31 января 2018 года. Количество разрешений составляет 190,5 тысяч для каждой из сторон. При это у России наблюдается преобладание разрешений на двусторонние/транзитные перевозки грузов, а у Польши – на перевозки грузов в/из третьих стран.

Разрешения стороны передадут в посольства стран в конце декабря текущего года.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия начала переговоры с датскими компаниями о паромных перевозках для доставки грузов в Европу в обход Польши.
 

Темы: Россия, Польша, Международные отношения, Экономика и финансы, Министерство транспорта РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.11.2016, 00:26
В советске время

поезда с продовольствием и промтоварами шли из Польши, Чехословакии и Болгарии в СССР один за другим, сейчас это место заняли перевозки из Германии, Франции, Италии и их африканских колоний. Интересно будет посмотреть на поляков, когда они опомнятся, оглядятся и подумают: как же так получилось, как нас обвели вокруг пальца!
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.