Россия и Польша договорились об автоперевозках на 2017 год

Транспортные власти России и Польши достигли предварительной договоренности об обмене разрешениями на автомобильные перевозки грузов в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Заседание российско-польской комиссии состоялось 9 ноября в Кракове. Московскую делегацию возглавлял замминистра транспорта Николай Асаул, варшавскую — заместитель министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит.

Стороны согласовали предварительный обмен разрешениями, которые будут действительны до 31 января 2018 года. Количество разрешений составляет 190,5 тысяч для каждой из сторон. При это у России наблюдается преобладание разрешений на двусторонние/транзитные перевозки грузов, а у Польши – на перевозки грузов в/из третьих стран.

Разрешения стороны передадут в посольства стран в конце декабря текущего года.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия начала переговоры с датскими компаниями о паромных перевозках для доставки грузов в Европу в обход Польши.

