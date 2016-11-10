Россия и Америка будут дружить «по расчету»

Трамп ставит во главу угла экономику, а не Третью мировую

Российская биржа - одна из немногих в мире с оптимизмом отреагировала на избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Легкая паника инвесторов сменилась ростом индексов. Напряжения среди политических и бизнес-элит итоги подсчета голосов и вовсе не вызвали, ведь Трамп в отличие от кандидата демократов Хиллари Клинтон время от времени использовал пророссийскую риторику и посылал сигналы к новой перезагрузке отношений в случае прихода к власти. 45-му президенту-бизнесмену будет свойственен прагматичный подход, во главу угла он будет ставить экономические интересы увязших в долгах Штатов, делают вывод наблюдатели. Но зачастую выгодная для США "сделка" не является выигрышной и для России, потому послевыборный "медовый месяц" не снимет существующих противоречий.

Трамп-шок

Биржевые аналитики окрестили Дональда Трампа "черным лебедем". Победа республиканца означает отказ от преемственности политики администрации Обамы, смену политического и экономического курса и даже возможную смену сложившегося глобального порядка, объясняет аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман. Поэтому для инвесторов избрание Трампа – это новые риски ведения бизнеса. Как и прогнозировали эксперты Накануне.RU, предсказуемо сильно итоги выборов взметнули цены на защитные инструменты – йену, евро, золото, франк.

Опасения по поводу судьбы традиционных финансовых инструментов привели к тому, что индекс Dow Jones во время подсчета голосов упал на 800 пунктов. Для сравнения: Brexit обрушил его на 610 пунктов, теракт 11 сентября 2001 г. – на 684 пункта. Китайские биржи закрылись в минусе, опустились индексы стран Евросоюза. Самой серьезной "жертвой" рыночной паники стал мексиканский песо - национальная валюта потеряла 13%. Эксперты объясняли это риторикой Трампа по отношению к мигрантам из Мексики и обсуждением строительства стены между Мексикой и Штатами (при чем за счет Мексики).

Нефтяные цены начали снижаться еще ночью во время выборов, но, опустившись ниже $45 за баррель, вновь поднялись до $46. Спекулянты активно играют против нефти, но слабый доллар дает ей шанс отыграться. Вслед за нефтью падал в цене российский рубль – курс доллара на российском рынке после долгого перерыва вновь поднялся к 64 руб. Паника рано или поздно закончится, уверен ведущий аналитик ФК "Клита-Финанс" Алексей Вязовский, и рубль имеет все шансы на неплохой рост уже в ближайшей перспективе.

"Дальнейшая реакция рынков на победу кандидата от республиканской партии в краткосрочной перспективе вполне предсказуема – резкое сокращение инвестиций в высокодоходные активы, de-leverage, падение фондовых индексов США, Европы, Японии. Впрочем, преувеличивать масштабы паники также не стоит. Пример Brexit показывает, что паника рано или поздно уймется, регуляторы предоставят рынкам свежие порции ликвидности, рынки успокоятся", - рассказал он Накануне.RU.

Мировая лихорадка на российский фондовый рынок не повлияла: индекс ММВБ после недолгого снижения к закрытию вырос на 2%. Сдержанную реакцию аналитики объясняют тем, что Трамп для России - скорее хорошая новость. На "медовый месяц" рассчитывают и экономисты, с избранием Трампа они связывают надежды не только на возобновление конструктивных отношений со Штатами, где во главе угла перестанет стоять Третья мировая, но и на смену экономического курса самой России на внешнем контуре.

Ничего личного, только бизнес?

Комментарии первых лиц российского государства преисполнены надежды. Президент Владимир Путин говорил о восстановлении полноформатных отношений с Соединенными Штатами; спикер Госдумы, депутаты которой сегодня аплодисментами встретили победу Трампа, Вячеслав Володин тоже выразил надежду на "более конструктивный диалог" между странами; председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в итогах голосования увидел "окно возможностей" для развития межстрановых отношений, справедливо заметив, что подобный оптимизм восемь лет назад вызвало и избрание президентом Барака Обамы. А именно его усилия, по словам премьера Дмитрия Медведева, опустили отношения России и США "ниже плинтуса".

"Некоторые говорят, что русские не могут быть разумны. Я же уверен, что мы в состоянии заключить не просто хорошую, а великую сделку для Америки и для России", - говорил Трамп в одном из своих выступлений.

Экономисты считают, что именно слово "сделка" будет ключевым для нового президента-бизнесмена. Поэтому санкции со стороны США, которые носили политический, а не экономический характер, будут, как минимум, заморожены, а максимум – отменены. Россия не является основным торговым партнером США, годовой оборот торговли между странами составляет порядка $20,9 млрд, в 2015 г. товарооборот сократился на 28%. По словам министра экономического развития России Алексея Улюкаева, Россия будет делать "все возможное" для восстановления отношений с США в сфере экономики и торговли. С прагматичной точки зрения Трампу тоже выгодно устранить преграды для сотрудничества для исполнения своих же обещаний: увеличения числа рабочих месть и роста промпроизводства.

Бум в экономике – базовая идея Трампа, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин: "Подчинение внешней политики не идеологии, не функции "всемирного полицейского" или "влияния", а интересам роста экономики США, рабочих мест, бизнеса. Прогноз - замораживание (не отмена) санкций, перезагрузка "по бизнесу", ослабление силового и идеологического давления на Россию, какие-то новые сделки".

Ряд российских олигархов имеют активы и проекты в Америке. Дональд Трамп обещал в случае победы одобрить строительство нефтепровода Keystone XL, "замороженного" Обамой. Поставщиком труб планировало стать американское предприятие "Евраза" Романа Абрамовича. С оглядкой на возможное усиление санкций с "Роснефтью" работает ExxonMobil, причем у российской нефтедобывающей компании по-прежнему есть "дочки" в Штатах. Известно, что одним из спонсоров кампании Трампа был член совета директоров РУСАЛа Лен Блаватник, российские металлурги в принципе могут выиграть от позиции нового президента относительно Китая: Трамп, напомним, говорил о 45% пошлине для импорта из Поднебесной.

В ключе заявлений республиканца – пересмотр санкций против России, делает вывод публицист, автор книг "Почему Россия не Америка" и "Почему Америка наступает" Андрей Паршев. И если трезво посмотреть, то современные санкции вредят, пусть и не в сильной степени, именно американской экономике, говорит он.

"Американская экономика базируется на монопольном положении западной банковской системы. Затрудняя доступ российским экономическим субъектам к западной банковской системе, американцы подрывают ее стабильность и провоцируют переход к альтернативам, например, к заимствованиям в Китае. Возможно эта политика будет пересмотрена, встает вопрос, хорошо это будет для нас или нет? Парадоксальным образом политика санкций заставляет нашу страну вести протекционистскую политику, которая более выгодна, чем либеральная модель. Виртуально "страдают" несколько десятков наших чиновников и предпринимателей, а мы под это дело можем решать, например, вопросы стимулирования сельского хозяйства", - рассказал эксперт.

Лояльный к Кремлю Белый дом может сыграть роль и во время решения вопросов о санкциях государствами-членами Евросоюза. Внутри ЕС, как известно, уже начались разногласия относительно ужесточения ограничительных мер в отношении России. Прекращение давления со стороны "верхушки" демократов США снизит русофобию в ЕС, отмечает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

"Я бы не стал ждать отмены санкций и кардинальных изменений. Олланд и Меркель уйдут точно, потому что это люди, которые обслуживали интересы хозяев госпожи Клинтон в ущерб своему народу. Когда Америку возглавили представители других экономических глобальных групп Меркель и Олланд лишились своей американской" крыши" и оказались один на один со своими народами. Их уберут. Соответственно накал русофобии в Европе снизится, но это не значит что Европа отменит санкции, однако их усиление перед президентскими выборами было последним".

Первостепенные вопросы, которые будут выноситься на повестку Россией и США, лежат в геополитическом поле: соглашение об утилизации плутония, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке, вопрос Украины и связанные с ним вопросы экономического сотрудничества. Для самого Трампа важно решить внутренние проблемы с ростом госдолга и снижением уровня жизни населения. Экономить президент намерен на финансировании НАТО. "Среди членов НАТО есть много тех, что не платят по счетам", - говорит в своем выступлении Трамп. И хотя представитель Пентагона опроверг вероятность того, что США при Трампе откажется поддержки альянса, паника среди членов НАТО уже началась, в том числе, из-за предложений нового президента Японии и Южной Корее самостоятельно озаботиться своей безопасностью – миллиардер говорил о том, что странам следует приобрести свое ядерное оружие.

Сложные переговоры Америки со странами Юго-Восточной Азии России следует использовать для укрепления своих позиций, говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов:

"Трамп делает ставку на рост промышленности, он собирался возвращать рабочие места из Поднебесной в полном объеме. Сложные переговоры будут с Китаем и Японией, Москва может этим воспользоваться, чтобы усилить свои позиции на Юго-Восточном направлении, прежде всего в направлении Китая. Потому что и Поднебесная и Вашингтон будут бороться за стратегического партнера".

Если в геополитическом плане Америка для России противник, то в экономическом зачастую Штаты становились примером для подражания, отмечают наблюдатели. Поэтому стоит обратить внимание на действия Трампа в отношении зоны свободной торговли, говорят они.

"Я заявлю о своем намерении полностью пересмотреть условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговле (North American Free Trade Agreement – NAFTA), одного из худших торговых соглашений в истории нашей страны… или выйти из него согласно статье 2205. Я объявлю о предстоящем выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), грозящего нашей стране настоящей катастрофой", - сказал Трамп о планах на первых сто дней своего президентства.

Изменение идейных посылов Америки: от поддержки экономики с низкой, менее чем 20%, долей промпроизводства к политике новой индустриализации, может сделать протекционистские меры более популярными и среди российских политиков, считает сопредседатель Московского экономического форума Константин Бабкин.

"Высказывания Трампа говорят о том, что он не будет продвигать глобальную экономику и ВТО как всемирную организацию, не будет жертвовать интересами американских производителей, не будет входить в сделки, которые грозят Америке потерей рабочих мест. Модель управления американской экономикой всегда вызывала интерес у российских чиновников, в каком-то смысле они на нее равнялись. Надеюсь, что идею протекционизма промышленного развития вслед за США подхватит Россия. Это именно то, чего нам не хватает", - рассказал Бабкин.

В предвыборный период Трамп говорил о защите американского рынка от китайских и мексиканских производителей, будут ли меры применены в отношении России - вопрос открытый. Однако аналитики ВТО, прогнозируя темпы роста мировой торговли по итогам 2016 г. и в 2017 г., отмечали, что протекционистские настроения - общемировой тренд (во время выборов в США настроения уловили даже социалисты и Клинтон, которая также поставила под вопрос пункты договора ТПП, хотя она довольно жестко привязана к трансатлантическому партнерству) и основная угроза либерализации мировой торговли.

Быстрый нагрев экономики США несет риски для России, отмечает Миркин, связаны они с понижением мировых цен на сырье. Опустить стоимость нефти и газа может идея Трампа об энергетической независимости США. Он, напомним, пообещал поддерживать добычу сланцевой нефти, а также разработку континентального шельфа.

Пока Америка остается экспортером, сохранение цен на среднем и низком уровне в ее интересах, говорит Паршев, и поступаться ими Трамп ради "дружбы" с кем бы то ни было не намерен. В этом политика Трампа близка к политике старых республиканцев – Рейгана, Джоржа Буша старшего.

Трамп вступит в должность президента в январе, к началу года будет сформирована его команда, именно после анализа кадрового обеспечения администрации необходимо определяться со стратегией работы с США, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Среди ключевых позиций – должность вице-президента, демократа Джозефа Байдена на этом посту сменит республиканец Майк Пенс. Стоит заметить, что комментарии Пенса относительно Путина и России были, скорее, схожи с риторикой партнера Клинтон Тима Кейна. Главу России он назвал "маленьким, склонным нападать на слабых лидером", диктующим свои условия "величайшему государству" – США. Не исключено, что именно Пенс будет заниматься Украиной. Вопросы экономической политики будут зависеть от персоны госсекретаря, именно он задает темпы переговоров, а также руководителей Минфина и Минюста, отмечает Абзалов:

"Первый еще и определит судьбу ФРС: в 2018 г. состоятся выборы и демократа с поста главы снимут. Через Минюст проходят все санкционные составляющие, причем, как формальные санкции, так и неформальные ограничения для работы бизнеса".

Отношения с США после очередной перезагрузки Делягин называет "медовым месяцем", но это не снимает существующих противоречий между интересами США, которыми будет руководствоваться патриот Трамп, и интересами России. Между странами будут столкновения, противоречия, но их можно будет обсуждать и находить компромисс, отмечает он:

"Главный позитивный результат заключается в том, что у нас не будет Третьей мировой войны. Клинтон была представителем глобального бизнеса, который ориентировался на хаотизацию мира и ради сохранения глобальной финансовой системы мог пожертвовать Америкой. Трамп, наоборот, готов пожертвовать глобальной финансовой системой ради Америки. Это принципиальная разница".

