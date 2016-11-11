Чистая прибыль «Роснефти» за три квартала упала на 57 процентов

Чистая прибыль «Роснефти», главным исполнительным директором которой является Игорь Сечин, снизилась в третьем квартале 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из финансовых результатов, опубликованных 11 ноября на сайте компании.

Чистая прибыль «Роснефти» по итогам девяти месяцев 2016 года составила 129 млрд рублей. Чистая прибыль компании за тот же период 2015 года равнялась 302 млрд рублей.

Выручка компании за девять месяцев сократилась на 11,4% и составила 3,503 трлн рублей. В компании это объяснили тем, что средняя цена нефти Urals в долларовом выражении за три квартала 2016 года составила $40 за баррель против $54,6 за аналогичный период 2015 года.

Свободный денежный поток упал на 63,4% — до 189 млрд рублей. Компания сохраняет стабильно положительный уровень свободного денежного потока в сложных макроэкономических условиях, отметили в «Роснефти».

Показатель EBITDA по итогам девяти месяцев снизился на 5,6% — до 913 млрд рублей. Маржа EBITDA увеличилась на 1.3 процентных пункта — до 25,4%.

Общий долг «Роснефти» с октября 2015 года по октябрь 2016 года сократился на 2,5% в долларовом эквиваленте и составил $46,3 млрд.

Комментируя финансовые результаты, Сечин отметил позитивные результаты работы менеджмента по контролю над расходами, а также генерации свободного денежного потока, который на протяжении последних лет остается позитивным, несмотря на волатильность конъюнктуры рынка. «Это уникальный результат среди конкурентов», — приводятся в пресс-релизе его слова.

Сечин напомнил, что в октябре «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» (за 329,69 млрд рублей). И пообещал приложить все усилия «по максимизации синергетического потенциала от интеграции данного актива».