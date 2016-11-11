Путин отметил стабилизацию российской экономики

Президент России Владимир Путин полагает, что ситуация в отечественной экономике стабилизировалась. В то же время он отметил, что кардинальных улучшений пока нет, сообщает РИА Новости.

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин сделал акцент на росте сельского хозяйства. «Плюс 3%. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой», - сказал глава государства. Кроме того, он отметил некоторый рост промышленного производства, который составил 0,3%.

По мнению президента, безработица в стране находится «на сравнительно невысоком уровне» - 5,6%, инфляция удерживается в допустимых пределах – 4,7%.

Президент обратил внимание членов правительства на необходимости удержать дефицит бюджета на запланированном уровне – 3,7% ВВП. Путин предупредил о том, что существует риск его увеличения на 0,1-0,2%.

