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Путин отметил стабилизацию российской экономики

22:02 11.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин полагает, что ситуация в отечественной экономике стабилизировалась. В то же время он отметил, что кардинальных улучшений пока нет, сообщает РИА Новости.

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин сделал акцент на росте сельского хозяйства. «Плюс 3%. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой», - сказал глава государства. Кроме того, он отметил некоторый рост промышленного производства, который составил 0,3%.

По мнению президента, безработица в стране находится «на сравнительно невысоком уровне» - 5,6%, инфляция удерживается в допустимых пределах – 4,7%.

Президент обратил внимание членов правительства на необходимости удержать дефицит бюджета на запланированном уровне – 3,7% ВВП. Путин предупредил о том, что существует риск его увеличения на 0,1-0,2%.
 

Темы: Россия, Инфляция и уровень жизни в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.11.2016, 06:58
Сталин за 1 пятилетку восстановил СССР

после разрухи и войны с Гитлером,а эти отбросили Россию до уровня придатка США.Скорей бы выборы,русские за Родину постоят.Вот как может ранее неизвестный никому Медведев раздавать без спроса русских и других народов России русские Северные воды,списывать долги с Африки,Азии,обещать китайцам русскую землю.Китай должен сдерживать свое деторождение,доведенное до миллиарда с лишним человек на случай ядерной войны.А Медведев с ухмылкой.Нате вам нашей земли ,и плодитесь дальше.А троцкисты -Старики и старухи этого Медведева,эти Розалии-Залкинд-Землячки по 100 тысяч пахарей Руси в солдатской шинели расстреливали,топили в Черном море,чтобы присвоить ,не дать русскому пахарю работать на родной земле.Спроси по Сибири,что остается на земле сибирской после нескольких лет аренды азиатами.В земле яды и химикаты от удобрений,а уж что съели русские,купив на базаре продукты с их участков,то Богу известно.
12.11.2016, 05:26
Ольга.

Интересно, а про какое он государство говорил?
12.11.2016, 04:55
самому-то не смешно?

"Отметил...", - и выдумкой вроде бы как
Желаемое конвертировал в факт!?
Но, сколь ни мечтай о подобной оказии,
Реальность, увы, далека от фантазии!
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