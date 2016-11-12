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Путин пригрозил увольнением губернаторам, не поддерживающим бизнес

19:47 12.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин пригрозил руководителям регионов административными и кадровыми решениями, если по их вине в субъектах РФ не будут создаваться комфортные условия для ведения бизнеса, передает Интерфакс.

"Я хочу, чтобы никто потом не обижался за то, что будут приниматься какие-то решения, в том числе, административного или кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему. Условия ведения бизнеса - это одно из ключевых условий развития экономики, а значит, жизнеспособности, конкурентоспособности страны, решения других задач государства, в том числе, социальной сферы, обороны и безопасности", - подчеркнул он, обращаясь к руководителям субъектов Федерации на заседании президиума Госсовета в Ярославе.

Глава государства отметил, что условия для деятельности предпринимателей в настоящее время в различных регионах отличаются. "Иногда это обоснованно, иногда есть объективные причины отличия для этого, но иногда это абсолютно неприемлемо", - заявил президент.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.11.2016, 22:23
К

Самые комфортные условия были при Ельцине, результат известен – все разворовали.
12.11.2016, 22:17
Татьяна Алексеевна

А НАЛОГИ? И вообще-то ,правильно: ФилосоФский вопрос.
Кроме налогов есть еще позиции.
12.11.2016, 22:01
Губернаторы

делают всё для развития бизнеса, но МВД не подчиняется губернаторам. Это своя коррупционная империя, содержащая проституцию, производство и сбыт спирта и наркотиков, имеющая корни в Кремле. Этой империи ровным счётом без разницы как обстоят дела с другим бизнесом, более того, по указанию любого чиновника они как свора, измазанных в собственной грязи собак, способны загрызть любого. Не стоит выдавать желаемое за действительное.
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