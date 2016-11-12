Путин пригрозил увольнением губернаторам, не поддерживающим бизнес

Президент России Владимир Путин пригрозил руководителям регионов административными и кадровыми решениями, если по их вине в субъектах РФ не будут создаваться комфортные условия для ведения бизнеса, передает Интерфакс.

"Я хочу, чтобы никто потом не обижался за то, что будут приниматься какие-то решения, в том числе, административного или кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему. Условия ведения бизнеса - это одно из ключевых условий развития экономики, а значит, жизнеспособности, конкурентоспособности страны, решения других задач государства, в том числе, социальной сферы, обороны и безопасности", - подчеркнул он, обращаясь к руководителям субъектов Федерации на заседании президиума Госсовета в Ярославе.

Глава государства отметил, что условия для деятельности предпринимателей в настоящее время в различных регионах отличаются. "Иногда это обоснованно, иногда есть объективные причины отличия для этого, но иногда это абсолютно неприемлемо", - заявил президент.