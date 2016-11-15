Улюкаев поскользнулся на нефти

Впервые действующий федеральный министр задержан за взятку

В ночь на вторник, 15 ноября, стало известно о задержании главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Федерального министра взяли с поличным при получении взятки $ 2 млн. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), деньги предназначались «за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти“ осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти“ в размере 50%». Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особом крупном размере. Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы.

ФСБ следила за высокопоставленным чиновником больше года. Причем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин получал информацию с самого начала оперативной разработки министра. Премьер Дмитрий Медведев уже высказался за «самое тщательное расследование этого дела».

Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин

Напомним: 12 октября «Роснефть» закрыла сделку по приобретению госпакета в размере 50,08% акций «Башнефти», которую курировало Минэкономразвития в рамках программы приватизации госактивов. «Роснефть» заплатила за контрольный пакет башкирской компании 329,69 млрд. рублей.

Всего о заинтересованности в покупке госпакета «Башнефти», помимо «Роснефти», заявляли «Лукойл», «Независимая нефтегазовая компания», Антипинский НПЗ, «Татнефтегаз», «Татнефть». Однако и представители «Роснефти», и аналитики сходились во мнении, что слияние создаст синергетический эффект, который в дальнейшем позволит дороже продать долю крупнейшей российской нефтегазовой компании. Приватизация госпакета акций самой «Роснефти» должна состояться до конца текущего года. От продажи 19,5% ее ценных бумаг государство рассчитывает выручить более 700 миллиардов рублей.

При этом правительство РФ некоторое время было против сделки. Однако первый вице-премьер Игорь Шувалов на инвестфоруме в Сочи заявил, что власти допустят «Роснефть» до приватизации.

Симптоматично, что 12 октября Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!», высказал удивление итоговым решением правительства. Он отметил, что «Роснефть» в дальнейшем сможет не только «отбить… ту небольшую премию, которую она дает государству за приобретение „Башнефти“, но и выгодно продать свой собственный пакет».

Теперь, как считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, суд может отменить сделку по покупке госпакета «Башнефти», если будет доказано, что взятка Улюкаеву повлияла на оценку Минэкономразвития.

Что на деле стоит за задержанием Улюкаева, как это связано с интересами вокруг программы приватизации госактивов?

— Улюкаев, складывается ощущение, мешал приватизации «Башнефти», — считает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Напомню, в июле министр выступал против покупки «Роснефтью» госпакета «Башнефти». «С моей точки зрения, „Роснефть“ — ненадлежащий покупатель для такого актива», — заявил министр. Он тогда отмечал, что правительство может принять разные меры, чтобы не допустить участия «Роснефти» в приватизации. В частности, по словам Улюкаева, правительство могло принять соответствующе распоряжение или же направить директиву «Роснефтегазу».

Поясним: ​закон о приватизации государственного и муниципального имущества прямо запрещает компаниям, в которых доля государства больше 25%, участвовать в покупке госактивов. Однако государство контролирует 69,5% «Роснефти» не напрямую, а через «Роснефтегаз».

Улюкаев фактически говорил о том, что речь идет о нарушении духа закона. Ведь по духу закона приватизация — это переход государственной собственности в частные руки, а если «Роснефть» покупает «Башнефть», то фактически последняя останется в квазигосударственной собственности.

С учетом сказанного задержание Улюкаева представляется в несколько ином свете. Получается, его задержали не потому, что наше руководство всерьез взялось за борьбу с коррупцией, а потому, что он начал мешать кому-то из влиятельных игроков в нефтегазовом секторе.

— Будет ли пересмотрена сделка по «Башнефти»?

— Мое мнение — наверняка нет. Улюкаев будет отвечать только за взятку, и сделку это никак не затронет. Государству невыгодно, чтобы приватизация пакета «Роснефти» сорвалась. Улюкаев, видимо, мешал этой сделке из-за того, что у него сформировались собственные бизнес-связи. В этом смысле взятка Улюкаеу — лишь проявление подковерной конкурентной борьбы.

Это чрезвычайно печальный факт. По идее, кадровые решения по Минэкономразвитию давно назрели, но их решают весьма специфическим образом. Думаю, человек, который теперь придет на место Улюкаева, не будет ставить под сомнение ни схемы приватизации госактивов, ни пытаться разыгрывать собственные партии…

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов считает, что задержание министра свидетельствует о том, что неприкасаемых в рядах власти больше нет.

— В стране развернулась полномасштабная борьба с коррупцией. Многие не верили в это, говорили, что это «кампанейщина». Но сначала были заместители губернаторов, начальники департаментов, потом сами губернаторы, потом заместители министров. Мы же понимаем, как устроена коррупционная система. Она не обрывается на замминистра. Поэтому по логике разумно было предположить, что рано или поздно в числе задержанных появится и министр.

И он появился на коррупционно опасном направлении, связанном с управлением очень крупным государственным имуществом. Федеральная служба безопасности, естественно, отслеживала это направление, как и другие направления государственной службы и управления.

— Многие комментаторы говорят о том, что для министра это совсем небольшая взятка, да еще и наличными…

— Насколько я понимаю, сам вопрос был простой. Министерству просто нужно было высказать свое мнение по продаже пакета акций «Башнефти». Это небольшая процедура, и сама бумага, в соответствии с государственными задачами, была написана правильно. Но у министра, судя по всему, было желание получить за нее деньги — маленький бонус, свою ренту от государственного процесса. Но вместо этой ренты он получил наручники. Вот и все.

— Получается, сам документ легален и сделку о покупке акций «Башнефти» аннулировать не будут?

— Скорее всего, так и есть. Ситуация такова: для осуществления сделки компании нужно получить на бумаге мнение, высказанное министерством. Но министр затягивает время, говорит, что ему нужно подумать, посоветоваться с экспертами, принять решение. Это огромное количество бюрократических процедур, которые затягивают и усложняют процесс. Используя бытовую аналогию, многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда нужно получить какую-то выписку в ЖЭКе. Не выдать ее вам служащие права не имеют. Но зато они могут очень долго рассказывать, как это сложно и как долго нужно ждать. А справка вам нужна сегодня. Ситуация банальнейшая. Подозреваю, что нечто подобное произошло и в случае с министром.

— Это задержание говорит о том, что неприкасаемых в рядах власти не осталось?

— Фактически да. Более того, думаю, в результате оперативной работы были выявлены все коррупционные связи. Потому что слухи о коррупционных взаимодействиях министерств ходят давно. Поэтому будем ждать следующих громких историй, как говорится, до встречи в эфире.

— Как вы считаете, не начнутся ли сейчас обвинения в репрессиях, провокациях и так далее?

— Конечно, такие разговоры будут. Тем более что у господина Улюкаева огромное количество союзников, товарищей. Думаю, у него есть средства для того, чтобы запустить масштабную информационную кампанию. Поэтому все это, безусловно, будет.

— Это задержание — результат работы следственных органов и ФСБ, которые уже более полугода сопровождают различных чиновников, подозреваемых в возможной коррупционной деятельности, — говорит директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. — Такое сопровождение приводит к тому, что некоторые из них попадаются на коррупции с поличным.

Хотя сам арест Улюкаева выглядит немного странно. Один из ключевых министров экономического блока, человек, связанный с экономикой страны получает довольно небольшую для своей сферы взятку в два миллиона долларов, но при этом «наличкой». Это сумка — «мечта оккупанта», она довольно тяжелая. Это вызывает вопрос, о чем вообще думал министр. То ли это жадность, то ли вседозволенность, то ли беспечность. Не исключено, что это была провокация. Но я уверен, что следствие во всем разберется.

Что касается общественности, она восприняла эту информацию с большим оптимизмом и теперь ожидает арестов и обысков у других министров.

— Неприкасаемых больше нет?

— Президент говорил об этом еще два года назад. Но, видимо, пока не начнутся массовые посадки, в это никто не поверит.

— Не вызовет ли это новую волну разговоров в либеральной среде о «новом 37-м годе»?

— Ну, о 37-м годе пока рано говорить — ни одного министра по приговору «троек» еще не расстреляли. Если серьезно, то для таких разговоров необходима полная ротация кабинета министров и региональных губернаторов. То, что мы видим — это нормальное явление, которое можно сравнить с андроповскими чистками. У нас в России такое регулярно происходит каждые 20 лет.

Политолог Максим Жаров считает, что за задержанием Алексея Улюкаева может стоять и глобальная повестка. «Кто-то слишком сильно хотел приватизации. Кто-то слишком сильно и публично хотел досрочных президентских выборов. Кто-то слишком явно и рано заявил, что Путин должен уйти. Кто-то слишком сильно хотел победы Клинтон. Только этот "кто-то“ всего лишь один Улюкаев?», — написал Жаров в своем «Фейсбуке».

— В своем посте я описал некоторые события, которые происходили в последние недели, — разъяснил политолог. — Это и совершенно искусственным образом поднятая дискуссия о досрочных президентских выборах, и все разговоры о том, кто будет в них участвовать. Это также вся ситуация с приватизацией не только «Башнефти», но и «Роснефти» и других госкомпаний. По всем этим линиям шли ожесточенные сражения в рядах нашей бюрократии и правительственных чиновников. Сегодняшние события означают некий поворот. Сейчас стало известно, что президент давал санкцию на разработку Улюкаева, и она длилась довольно долгое время. Думаю, что внимательно наблюдали не только за главой Минэкономразвития.

Сейчас нужны убедительные доказательства того, за что был задержан Улюкаев. Но факт в том, что сегодня мы наблюдаем поворотный момент в наших внутриэлитных раскладах, который прямо связан с событиями в США, где на президентских выборах победил Дональд Трамп, на что мало кто в Москве рассчитывал. Полагаю, что ситуация с тем, как формируется команда Трампа и с тем, как развивается дело Улюкаева и по всем конфликтам линиям, которые я назвал, непосредственно связаны. Нам остается внимательно следить за развитием событий.