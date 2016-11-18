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Госдума приняла бюджет на 2017 год в первом чтении

16:10 18.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума приняла проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении. Об этом свидетельствует информация, размещенная в картотеке нижней палаты парламента.

Документ предполагает, что в следующем году доходы бюджета составят 13 трлн 487,6 млрд рублей, расходы — 16 трлн 240,8 млрд рублей, а дефицит –2 трлн 753,2 млрд рублей. В 2018 и 2019 годах ожидаются доходы 14 трлн 028,5 млрд рублей и 14 трлн 844,8 млрд рублей соответственно, расходы — 16 трлн 039,7 млрд рублей и 15 трлн 986,98 млрд рублей, а дефицит — 2 трлн 011,2 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 142,2 млрд рублей.

Планируется, что эти показатели будут достигнуты при цене на нефть в $40 за баррель, а курс доллара будет составлять 67,5 рубля, 68,7 рубля и 71,1 рубля в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

Предполагается, что источником финансирования дефицита федерального бюджета в следующем году станут Резервный фонд, откуда будет взято 1,150 трлн рублей, и Фонд национального благосостояния, который выделит 668,2 млрд рублей. В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. 

Темы: Россия, Бюджетная политика в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 23:05
Гость: Дед Щукарь

Андрей Макаров пообещал ко второму чтению законопроекта о бюджете определить приоритеты и неэффективные расходы, чтобы решать существующие проблемы
Опубликовано: 18 ноября 2016
Источник информации: Андрей Макаров пообещал ко второму чтению законопроекта о бюджете определить приоритеты и неэффективные расходы, чтобы решать существующие проблемы » Парламентские новости
Макаров согласился, что существует «много вариантов развития экономики». Так, лидер коммунистов Геннадий Зюганов сослался на ленинский, сталинский. «Я, в общем, даже не против. Просто хочу напомнить о том, что когда понадобилась стране рабочая сила, чтобы строить ДнепроГЭС, Беломорско-Балтийский канал, давайте вспомним, сколько костей людей, невинно осужденных легли в основу этой индустриализации, которую вы сегодня предлагаете нам как опыт, которым мы должны воспользоваться», - заявил председатель комитета.
Макаров призвал вспомнить также «вариант более поздний: отобрали у селян паспорта, чтобы они никуда не делись из деревни». «И что произошло? К 1960-му году страна, которая кормила всю Европу хлебом, стала крупнейшим импортером зерна». А сегодня. Заметил глава комитета, наша страна сегодня вышла на первое место в мире по экспорту зерна, обогнав и США, и Канаду.
Зерно продаём, ГМОшный ливер шестислойный закупаем.
18.11.2016, 22:06
Гость: такс

Что делает Вот например главе Почта России разрешили получать 10 миллионов в месяц
18.11.2016, 21:59
Гость: Это кем запрещено?

Это ты сам придумал? Ну а если деньги пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Именно для этого ФНБ и создавался.
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