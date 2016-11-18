Госдума приняла бюджет на 2017 год в первом чтении

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении. Об этом свидетельствует информация, размещенная в картотеке нижней палаты парламента.

Документ предполагает, что в следующем году доходы бюджета составят 13 трлн 487,6 млрд рублей, расходы — 16 трлн 240,8 млрд рублей, а дефицит –2 трлн 753,2 млрд рублей. В 2018 и 2019 годах ожидаются доходы 14 трлн 028,5 млрд рублей и 14 трлн 844,8 млрд рублей соответственно, расходы — 16 трлн 039,7 млрд рублей и 15 трлн 986,98 млрд рублей, а дефицит — 2 трлн 011,2 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 142,2 млрд рублей.

Планируется, что эти показатели будут достигнуты при цене на нефть в $40 за баррель, а курс доллара будет составлять 67,5 рубля, 68,7 рубля и 71,1 рубля в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

Предполагается, что источником финансирования дефицита федерального бюджета в следующем году станут Резервный фонд, откуда будет взято 1,150 трлн рублей, и Фонд национального благосостояния, который выделит 668,2 млрд рублей. В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году.