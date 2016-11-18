Дмитрий Ушаков: «Вся надежда правительства на рост нефтяных цен, других идей нет»

18 ноября Госдума начнет первое чтение проекта бюджета нашей страны на 2017-2019 гг.

Документ разработан Минфином, и теперь настал черед депутатов вносить свои коррективы. Посмотрим, насколько итоговые параметры будут отличаться от исходных, однако опыт прошлых голосований показывает, что существенных поправок ждать не приходится.

Известный экономист, наш эксперт Дмитрий Ушаков специально для KM.RU провел анализ проекта бюджета РФ, предложенного Минфином.

Нет надежд на рост инвестиций как фактора экономического роста

Минфин сверстал бюджет на 2017 год с дефицитом в 2,75 млрд рублей. Что грядущий год готовит нам? Ничего хорошего: Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан (1,1 трлн рублей), и правительство залезет в Фонд национального благосостояния на 668,2 млрд рублей для финансирования дефицита федерального бюджета. Еще больше отберут у уже бедных регионов и малоимущих россиян. Повысят третий раз за 2 года акцизы на бензин.

Минфин рассчитывает на то, что экономику смогут разогнать рост инвестиций, рост благосостояния населения, объем экспорта товаров и низкие процентные ставки по кредитам. В пояснениях к проекту бюджета чиновники умалчивают об одном «незначительном» факте: всех этих условий в 2017 году не будет. Наращивать объемы экспорта не на чем – на 60% мы экспортируем углеводороды.

Платежеспособность населения тоже не вырастет – кредиты по-прежнему запретительно дорогие, население продолжает беднеть. За 2015-2016 годы доходы населения упали более чем на 10%, а вырастут по прогнозу лишь на 1,5% в ближайшие три года. По-прежнему крайне высока численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, а это, прямо скажем, нищее население. Продолжает расти число безработных.

Нет надежд и на рост инвестиций как фактора экономического роста. За последние три года инвестиции в основной капитал уменьшились на 12,4%, а рост в 2018-2019 годах составит только 2%. Ставки по кредитам для промышленности и сельского хозяйства не снизились вслед за инфляцией.

Латать дыры будут деньгами Фонда национального благосостояния

Правительство все это прекрасно знает, но как мы видимо по проекту бюджета, создать условия для наращивая экономики даже не пытается. Идей нет. Все, что может нам помочь – рост мировых цен на нефть.

Могли бы отказаться от возмещения НДС экспортерам нефти и газа, но нет – не хотят. Кстати, это принесло бы бюджету 1,5 трлн рублей в 2017 году. Латать дыры будут в том числе и деньгами Фонда национального благосостояния (ФНБ), который создавался для софинансирования пенсионных накоплений граждан, для развития пенсионной системы как источник длинных кредитных ресурсов для приоритетных для страны окупаемых инвестпроектов, как коллективный гарант благосостояния в будущем. А между тем правовых оснований для того, чтобы тратить средства ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета, у правительства нет. Бюджетным кодексом это не разрешается!

Бремя стагнации перекладывают на население. Продолжат экономить на пенсионерах. Напомню, что в 2016 году правительство отказалось от доиндексации пенсий, не покрыв тем самым уровень инфляции 2015 года. Вместо этого пообещали пенсионерам в 2017 году дать единовременную выплату в 5000 рублей. Благодаря этой хитрой схеме правительство сэкономило 150 млрд рублей. Кроме того, прибавка не будет учитываться при последующей индексации пенсии, то есть база для индексации не вырастет. Пожилые люди проигрывают дважды.

Второй год подряд не будет проиндексирован материнский капитал. По таким важным для людей видам расходов, как «Здравоохранение» и «Образование», мы отброшены на несколько лет назад.

В очередной раз государство бросается спасать банки

Теперь давайте посмотрим, на ком правительство экономить не собирается. В очередной раз государство бросается спасать банки. Точнее, один банк – госкорпорацию Внешэкономбанк. Ему выделят 150 млрд рублей. Хотя ЦБ говорит о том, что в целом банковская система уже пережила кризис ликвидности.

Продолжаются взносы в уставные капиталы отдельных ОАО, несмотря на наличие неиспользованных остатков прошлых лет.

Снова собираются дополнительными средствами осуществлять материальное стимулирование чиновников – ежегодно по 97 млрд рублей.

Наконец, 100 млрд рублей правительство резервирует под свои отдельные решения, правда, что именно это за решения, не уточняется.

В то же время расходы по таким программам, как «Экономическое развитие и инновационная экономика», расходы на поддержку малого предпринимательства, поддержку производителей высокотехнологичной продукции сокращаются на 25-60%. А это именно те отрасли и те расходы, которые способны раскачать экономику и обеспечить стабильный экономический рост.

Такая бюджетная политика не только создаёт почву для острого социального недовольства, социальной вражды, но и не даёт развивать экономику, собственно преодолевать кризис.

Ударить по бюджету региона - равнозначно удару по людям

Вторая глобальная несправедливость, заложенная в бюджетный план – это масштабное принудительное опустошение региональных бюджетов. Увеличивают ставки налогов, зачисляемых в федеральный бюджет в ущерб региональным бюджетам.

Например, налог на прибыль, как мы знаем, составляет 20%: 18% зачисляется в региональный бюджет, 2% – в федеральный. С 2017 года бюджет предусматривает еще большее «обдирание» регионов: теперь в федеральный бюджет будут забирать уже три процента вместо двух. И это в то время, как в 2016 году бюджеты лишь четырех регионов (Вологодская область, Волгоградская область, Чукотский автономный округ, Краснодарский край) были сверстаны с профицитом!

Долговая нагрузка на бюджеты субъектов РФ остается на крайне высоком уровне, государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2016 года составил 2,3 трлн рублей.

Последующее распределение изъятых средств будет способствовать только тому, что регионы, которые развивают свою экономику, потеряют доходы, а регионы, которые привыкли сидеть на дотациях, так и будут продолжать их получать.

Еще один пример: акцизы от нефтепродуктов перераспределяются в пользу федерального бюджета (с 12% до 38,3%). Потери субъектов РФ составят благодаря этим изменениям 91,6 млр. рублей.

Суммарные потери субъектов РФ от изъятий оцениваюся в 564,3 млрд рублей за три года. А я напомню, что региональный бюджет для граждан – это вообще все самое необходимое: инфраструктура городов, благоустройство территорий, строительство дорог, защита окружающей среды, школы, больницы, жилищно-коммунальная сфера и многое другое. Это значит, что ударить по бюджету региона равнозначно удару по людям.

Правительство продолжает стимулировать вывоз нефти и газа

Развивать промышленность не начнут. Больше того, давление на производителя увеличат, а финансирование сократят. Никаких мер по перераспределению налоговой нагрузки в бюджете не предусматривается. В таких условиях промышленность и весь реальный сектор экономики и через три года не достигнет уровня 2014 года.

В правительственном бюджете мы видим, что корректировка налогового маневра приносит доходы федеральному бюджету в сумме 202 млрд рублей. Экспортные пошлины снижаются, НДПИ растет. Правительство продолжает стимулировать вывоз нефти и газа.

В части корректировки консолидированной группы налогоплательщиков в настоящее время принимается решение, которое с одной стороны, поможет вынуть из сырьевиков – участников КГН дополнительные поступления по налогу на прибыль. С другой стороны – изменения в налоговом законодательстве будут способствовать существенному увеличению платежей по налогу на прибыль, уплачиваемых предприятиями реального сектора экономики.

В этой связи доля прибыльных организаций может существенно сократиться, и планируемые поступления по налогу на прибыль в бюджеты субъектов РФ могут просесть ввиду того, что платить организации реального сектора экономики не смогут.

Повышение стоимости дизеля – это удар по производителям на селе

Снова увеличиваются акцизы на дизель и бензин. Дважды повышали акцизы в 2016 году, очередное повышение - в 2017 году. Транспортный налог пора отменять, как было обещано правительством. Отмечу, что повышение стоимости дизеля – это удар по производителям сельхозпродукции и увеличение стоимости продовольственной продукции для конечного потребителя.

Правительство должно заставить ресурсы, имеющиеся в России, работать на развитие экономики. Этого в бюджете на 2017 год мы не наблюдаем.

Что можно было бы сделать?

Во-первых, стимулировать экономический рост через снижение налогов: снизить НДС до 16%, дать налоговые льготы инновационному бизнесу, предприятиям, инвестирующим в научные исследования и разработки, восстановить инвестиционную льготу в полном объеме.

Во-вторых, можно перестать кормить экспортеров нефти и газа, давно пора отменить возмещение НДС для них, это еще 1,5 трлн рублей в 2017 году.

В-третьих, не увеличивать нагрузку на регионы, расширить предоставление бюджетных кредитов, отменить перераспределение ставки налога на прибыль в пользу федерального бюджета, наоборот, дополнительно увеличить на 1 процентный пункт ставку налога на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет субъектов РФ: чтобы 1% (сейчас 2%) зачислялся в федеральный бюджет, а 19% зачислялось в региональные бюджеты.

И в-четвертых, несмотря на кризис, все-таки правительство не должно забывать, что его первоочередная задача – поддержка простых граждан. Сейчас нужно увеличивать платежеспособность населения, без этого экономика расти не будет. Нужно дать деньги людям и реальному сектору экономики.