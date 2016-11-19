Экономических чиновников призвали начать «расти»

Госдума приняла большинством голосов проект бюджета в первом чтении



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Депутаты согласились с тем, что документ должен быть серьезно доработан ко второму чтению. Представлял документ министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Проект бюджета - не технический документ, это главный документ, который определяет, каким образом будет реализовываться экономическая политика», - сказал на заседании Госдумы глава комитета по бюджету и налогам, депутат от «ЕР» Андрей Макаров. Парламентарий назвал серьезным достижением то, что «правительству удалось в условиях беспрецедентного внешнего политического и экономического давления сформировать бюджет».

Как он сообщил, 23 думских комитета дали заключение на проект бюджета. Из них ни один комитет не предложил отклонить законопроект в первом чтении.

«Все предлагают принять бюджет в первом чтении и доработать во втором. Этой позиции придерживаются эксперты, бизнес, Счетная палата. Этот бюджет является нормальной базой для работы во втором чтении. Те основные направления, задачи, которые ставились в ходе парламентских слушаний, сейчас становятся приоритетными. Первое - это безусловное выполнение государством всех принятых социальных обязательств. Второе - точки роста. Без роста социальные обязательства выполнять в перспективе невозможно. Мы должны доработать бюджет так, чтобы было всем ясно: социальные обязательства не ставятся под сомнение не только в 2017, 2018 году, это вечное обязательство государства. Но без экономического роста это сделать нельзя», - сказал Макаров.

Он также добавил, что дальнейшее сокращение бюджета невозможно, поскольку в проекте заложен тот «набор минимальных гарантий, который должен сохраниться при любом развитии ситуации». Парламентская оппозиция выступила против принятия рассматриваемого законопроекта. Так, напомним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал бюджет колониальным и олигархическим, а не социальным. По его мнению, при таком бюджете финансово-экономический кризис перерастет в политический.

Депутат от ЛДПР, зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов, выражая позицию фракции, отметил, что то, что заложено в основу проекта бюджета, не выдерживает никакой критики, и ЛДПР не намерена поддерживать документ. «Если бюджет 2016 года мы называли бюджетом ожидания, то бюджет на следующий период - это бюджет проедания… В результате работы в рамках бюджета мы полностью израсходуем Резервный фонд и начинаем входить в ФНБ. Но это резерв, который мы должны использовать на недопущение ухудшения положения жизни наших граждан", - сказал он, подчеркнув, что документом не достигается повышение качества жизни населения. "Я впервые вижу документ, в котором Минэкономразвития не попыталось как-то нас обрадовать даже в далекой перспективе. У нас до 2034 года не прогнозируется существенного изменения. Если мы не поменяем экономическую модель, то роста никакого не будет», - подчеркнул Катасонов.

Представитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Александр Ремезков также сообщил об отказе голосовать «за» инициативу в таком виде. В своем выступлении он подчеркнул, что денежные доходы растут медленно - на 1,5% за три года после падения на 10% в 2014-2015 гг. «Граждане, по всей видимости, сохранят сберегательную модель поведения, что снизит внутренний потребительский спрос. Это, в свою очередь, потянет вниз оборот розничной торговли, которая и так будет восстанавливаться умеренными темпами до 1,8% в 2019 году», - сказал депутат.

«Отсутствие восстановления инвестиций в основной капитал, слабые темпы восстановления промышленности, сжатый внутренний спрос, стабильно высокая безработица, продолжающееся обнищание населения, сокращение численности малого бизнеса, неизменная структура экономики демонстрируют стагнацию бюджета - бюджета выжидающего, выживающего, полностью поставленного в зависимость к внешним шокам. Весь прогноз, все макроэкономические показатели фиксируют стагнацию», - добавил Ремезков.

В свою очередь Макаров, комментируя заявления коллег, отметил, что те, кто не хотят голосовать за принятие бюджета в первом чтении, «уклоняются от ответственности за судьбу страны, экономику, судьбы людей». Необходимые поправки можно сделать во втором чтении, подчеркнул он. Упомянул депутат и о необходимости обеспечить финансирование АПК на уровне не ниже 2016 года.

«Принятие бюджета в первом чтении - это вопрос о том, кто готов принять на себя ответственность, а кто не будет участвовать в этом процессе», - заключил Макаров.