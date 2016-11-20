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«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» подорожанием транзита на $4 млрд в год

11:02 20.11.2016
Фото с сайта naftogaz.com
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«Газпрому» придется платить за транзит газа через территорию Украины на $4 млрд в год больше в случае, если Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу компании «Нафтогаз». Такие цифры привел на своей странице в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В своем посте он описал позицию компании в преддверии начала процесса против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Витренко пояснил, что требования «Нафтогаза» заключаются в том, чтобы тариф на транзит «был приведен в соответствие с европейскими правилами установления тарифов», сообщает РБК.

«Проблема в том [в случае решения арбитража в пользу «Нафтогаза»], что Газпрому придется выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок», — пишет Витренко.

Представитель украинской компании подчеркнул, что позиция Украины в данном вопросе «не из легких». При этом Ветренко подчеркнул, что Киев уверен в своей позиции. «Мы уверены в силе нашей юридической позиции. Но мы понимаем, что это все равно очень сложная и ответственная юридическая битва, которую нам жизненно необходимо выиграть», – написал он.

Слушания по делу о транзите российского газа через территорию Украины начнутся в арбитраже Стокгольма 21 ноября, добавил Витренко.

Иск «Нафтогаза» к «Газпрому», касающийся транзита газа, был подан в Стокгольмский арбитраж в октябре 2014 года. В нем украинская компания потребовала взыскать с российского холдинга компенсации за не предоставленные для транзита объемы газа и проценты с этой суммы. 

«Газпром» в 2015 году подал встречный иск, потребовав взыскать с «Нафтогаза» плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую украинская сторона должна была оплатить по правилу «бери или плати».

Темы: Россия, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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20.11.2016, 13:46
Стоимость транзита

определена контрактом.
20.11.2016, 13:17
А зачем дошёл?

Для того, чтобы обратно порожняком? Чтобы дороже обошлось? Как это по-украински.
20.11.2016, 13:14
Если Украина будет выполнять Минск-2

то тогда с такой Украиной можно будет иметь дело. Причем на основе мировых цен.
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