«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» подорожанием транзита на $4 млрд в год

«Газпрому» придется платить за транзит газа через территорию Украины на $4 млрд в год больше в случае, если Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу компании «Нафтогаз». Такие цифры привел на своей странице в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В своем посте он описал позицию компании в преддверии начала процесса против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Витренко пояснил, что требования «Нафтогаза» заключаются в том, чтобы тариф на транзит «был приведен в соответствие с европейскими правилами установления тарифов», сообщает РБК.

«Проблема в том [в случае решения арбитража в пользу «Нафтогаза»], что Газпрому придется выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок», — пишет Витренко.

Представитель украинской компании подчеркнул, что позиция Украины в данном вопросе «не из легких». При этом Ветренко подчеркнул, что Киев уверен в своей позиции. «Мы уверены в силе нашей юридической позиции. Но мы понимаем, что это все равно очень сложная и ответственная юридическая битва, которую нам жизненно необходимо выиграть», – написал он.

Слушания по делу о транзите российского газа через территорию Украины начнутся в арбитраже Стокгольма 21 ноября, добавил Витренко.

Иск «Нафтогаза» к «Газпрому», касающийся транзита газа, был подан в Стокгольмский арбитраж в октябре 2014 года. В нем украинская компания потребовала взыскать с российского холдинга компенсации за не предоставленные для транзита объемы газа и проценты с этой суммы.

«Газпром» в 2015 году подал встречный иск, потребовав взыскать с «Нафтогаза» плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую украинская сторона должна была оплатить по правилу «бери или плати».