Льготы отменяются?

Чиновники заявляют, что льгот у нас в стране слишком много

Кризис и нерадостные прогнозы относительно будущего российской экономики вынуждают чиновников искать решение «льготной проблемы». Поводом для этого послужили два авторитетных исследования льготной политики государства, представляющие взгляд на типичные льготы как извне (с позиций международных норм), так и изнутри (в соответствии с российским законодательством).

Хотя специалисты Всемирного банка, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) и Аналистического центра при правительстве РФ смотрят на проблему с разных точек зрения, вывод напрашивается один: программа снижения бедности в России не достигает своих целей. Увеличить помощь тем, кто в ней нуждается, невозможно, не изменив систему социальной поддержки, сохранившуюся с советских времен.

Финансовый маневр

Авторы доклада Аналитического центра насчитали 25,4 млн получателей социальных денежных выплат. За десять лет – с 2005 по 2015 год – их число выросло почти в четыре раза (население страны, заметим, при этом увеличилось только на 2,2 процента). Страна за десять лет не стала богаче, и бюджет с трудом выдерживает «льготный навес». Усугубляет ситуацию то, что денежные выплаты льготникам приходится компенсировать. Это напрягает бюджет и на компенсациях стараются экономить.

Вот и в этот раз Минфин подготовил законопроекты, согласно которым на 2017 год приостанавливается действие двадцати четырех законов, предусматривающих индексацию на прогнозный уровень инфляции.

Не будут проиндексированы денежное довольствие военнослужащих, ряда государственных служащих и судей. Зато с 2018 года основные социальные пособия будут индексироваться автоматически. Иными словами, финансовое ведомство выступает за разделение граждан на тех, кто имеет право на индексацию социальных пособий в первую очередь, и на тех, кто подождет.

При этом наибольшую прибавку выплат, как и раньше, получат категории граждан, удостоенных почетных званий или заслуг, а наименьшие – пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям.

У пенсионеров из числа госслужащих выплаты как регулярного, так и разового характера в 2015 году составили 10,565 рублей в месяц и 28,878 рублей в год.

Меньше всех доплатили малоимущим и донорам – всего 307 рублей в месяц и 831 рублей в год. Вот и получается, что с 2009 года по 2015 год размер усредненных денежных выплат вырос почти в два раза. А среднедушевой доход упал и число бедных, которым не хватает на жизнь, увеличилось и продолжает расти.

На основе полученных данных аналитики центра делают сразу несколько выводов: социальная политика в регионах недостаточно объективна и «чрезмерно ориентирована на региональные элиты».

Вклад денежной соцподдержки в доходы населения начал снижаться, бюджеты переходят к разовым выплатам вместо постоянных. От монетизации льгот больше всего выигрывают элитные группы льготников (в их числе немало бывших чиновников), и меньше всего – малоимущие граждане.

По остаточному принципу

Доклад Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) «Эффективная социальная поддержка населения. Версия 3.0: адресность, нуждаемость, универсальность», обнародованный на недавнем Московском финансовом форуме, дополняет наблюдения правительственных аналитиков.

Как оказалось, российская система социальной помощи самая громоздкая в мире, включающая около 800 мер, рассчитанных на 300 категорий получателей, среди которых далеко не бедные нынче спортсмены и их тренеры, вдовы прокуроров и даже победители конкурсов красоты. Если вдаваться в подробности, то больше всего льготных мер (450) можно объединить в статью «Компенсация вреда, потери, ущерба», ими охвачена 131 категория получателей, 139 мер из этого списка – «За особые заслуги» (к ним приписано 37 категорий получателей), «За особые условия труда (службы)» – 117 мер и 82 категории получателей. «Ветеранов труда» насчитывается по стране 9 млн, «региональных ветеранов труда» – 4 млн, «сельских специалистов», которым положены льготы – 1,5 млн.

Впрочем, ничто не мешает увеличивать число получателей пособий хоть в разы. Для этого достаточно издать отдельный правовой акт об установлении суммы ежемесячного пособия или обеспечении жильем, например, призера общероссийского фестиваля красоты «Краса России», прославившего регион. Предоставить небедной и без того довольной жизнью девушке-красавице квартиру можно, отодвинув очередь многодетных. При этом не берется в расчет, что жильем ее давно обеспечил папа-миллионер.

Непрозрачность и безадресность системы социальной помощи приводит к тому, что достается она в основном не нуждающимся.

На особом положении всегда, так сказать, элитные льготники. О них не забывают, даже если с деньгами в городской казне совсем туго, и приходится занижать прожиточный минимум и завышать порог нуждаемости тысячам малоимущих. Отсюда и перекосы в уровне жизни разных категорий граждан.

Благодаря такой системе неплохо живут граждане, имеющие различные звания и награды. Например, денежных выплат на региональном уровне часто удостаиваются чемпионы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и прочих игр вместе с их тренерами. Не обделены члены Всероссийских творческих союзов писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, а также члены их семей и даже вдовы и вдовцы. Бывает так, что пожизненные премии от губернаторов выписывают шоуменам, и они потом отрабатывают их на выборах. Кстати, им, надо полагать, за особую лояльность к власть имущим, обычно назначают сразу несколько доплат к зарплатам и пенсиям, причем одновременно на федеральном и региональном уровнях. Исправно платят своим артистам и дотационные регионы, хотя дублирование льгот из федерального бюджета является нарушением законодательства.

Не забыты и чиновники. Самым щедрым регионом в отношении слуг народа авторы доклада называют Саратовскую область.

Здесь рядовые госслужащие получают региональную доплату к пенсии в 7 тыс. рублей (для провинции, согласитесь, деньги немалые). А благодарственные выплаты от региона особо отличившимся лицам, служившим некогда в облдуме, Счетной палате, областном правительстве доходят до 96 тыс. (!) рублей.

Стараясь в первую очередь ублажить слуг народа, во многих регионах поддержку семей с детьми проводят по остаточному принципу, назначая смехотворные ежемесячные пособия по 115–150 рублей. И когда чиновников спрашивают, можно ли прожить на такие деньги, они обижаются. Ведь помимо этого выделяются средства на питание в школе, нуждающимся родителям доплачивают за садик и жилье. А выплаты при рождении ребенка, лекарственное обеспечение, бесплатный или льготный проезд, отдых за полцены и т.д., пару тысяч к Новому году, Дню семьи и дню знаний – разве это не помощь? Только в Москве поддержка семей с детьми складывается из 17 выплат и 7 мер натурального характера. При этом получают ее и нищие семьи, и богатые, для которых гроши от государства идут на мелкие расходы.

Не наломать бы дров

Авторы доклада советуют устранить перекосы и как можно скорее перейти на адресную поддержку самых бедных. На сегодня выплаты им составляют всего 0,4 ВВП, в несколько раз меньше, чем помощь всем остальным нуждающимся. Попытки реформировать систему в 2000-е с помощью монетизация льгот в сторону большей адресности провалились – из 800 мер поддержки сегодня лишь пять адресных.

Принцип адресной помощи малоимущим был закреплен в законодательстве еще в 1999 году, но до сих пор так и не заработал.

Обычно чиновники ссылаются на то, что очень трудно выявить малоимущие семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, потому что многие не показывают реальные доходы и предпочитают сохранять прежнюю систему субсидий и льгот. У получающих пособие по безработице могут находиться в собственности несколько машин, большой огород, квартиры, зарегистрированные на родственников, и свой теневой бизнес. Но налоговая обо всем этом остается в неведении и потому совсем не бедная семья может проходить по категории малоимущей. Чиновники в таких случаях оправдываются: чтобы выявить всех недобросовестных льготополучателей надо набирать целый штат контролеров. А на что их сегодня содержать?

Впрочем, там, где хотят навести порядок, не ищут причины, а действуют. В Волгоградской области, например, еще в начале 1990-х решили опробовать адресную помощь бедным на основе нуждаемости, при этом смотрели не только на справки о доходах, но и на имущество. Выявить, кто чем владеет удалось с помощью Росреестра. Правда, такую услугу пришлось оплатить из бюджета. Но зато потом на выплатах мнимым бедным, владельцам дорогих коттеджей, машин, яхт немало сэкономили.

Почему же в других регионах, задыхающихся от нехватки доходов, исправить ситуацию не спешат?

Льготная неразбериха для чиновников не только не обременительна, но и выгодна.

Вместо того, чтобы компенсировать расходы на услуги ЖКХ каждому нуждающемуся, региональные чиновники предпочитают напрямую договариваться с поставщиками коммунальных услуг о компенсации «тарифных убытков».

Почему-то никого не настораживает тот факт, что из 855 млрд рублей, перечисленных на услуги ЖКХ в 2015 году, 135 млрд рублей – безвозмездные перечисления организациям, поставляющим воду, тепло, убирающим мусор. Не менее 70 процентов этой суммы тратится на субсидии поставщикам коммунальных услуг (и это при постоянном росте цен на ЖКХ!). Разве это не порождает благоприятную среду для откатов? Если бы субсидии шли прямым предоставлением средств бедным потребителям той или иной услуги то, как уверяют авторы второго доклада, злоупотреблений было бы меньше. И, кстати, это помогло бы ликвидировать еще одну диспропорцию: сейчас субсидии «размазываются» по всем потребителям, а те льготники, у кого квартира больше, при этом даже выигрывают (им полагается компенсация за лишние метры).

Не спешат чиновники отказываться и от другой схемы – по ипотечному субсидированию молодых семей, многодетных, при которых деньги идут не конкретному покупателю жилья, а банкам и, косвенно, девелоперам – организаторам строительного бизнеса. Еще одну несправедливость авторы доклада видят и в скрытых энергетических субсидиях, когда внутренние цены на бензин (а они, по расчетам экономистов должны составить 65–70 рублей за литр) гасят за счет экспортных пошлин. В результате богатые, у которых машины мощнее, на этом выигрывают, а бюджет недобирает сотни миллиардов рублей, которые можно было бы направить на ту же адресную помощь нуждающимся. Ничто не мешает продавать бензин инвалидам, пенсионерам и другим небогатым гражданам со скидкой. А для состоятельных водителей предлагать горючее по реальной цене.

Экономисты сходятся во мнении, что решение проблемы бедности в России упирается в реформирование системы социальной помощи. Льготы должны получать те, кто в них больше всего нуждаются.

На этом строится система социальной помощи во многих странах, например, в Великобритании, где мерилом всему выступают критерии нуждаемости. Исключения сделаны лишь для инвалидов или многодетных семей.

За реформирование льготной системы выступают сегодня многие чиновники, экономисты, правоведы. Порочность сложившейся под влиянием либералов системы в том, что бедняки формируют бюджет страны, богачи жируют. За счет бедняков проводят экономию средств. Пора, наконец, установить справедливость, а заодно и освободить и без того напряженный бюджет от лишних трат. Вопрос в том, как это сделать. Специалисты Всемирного банка предлагают не церемониться и сразу резать по живому, ориентируясь только на критерии нуждаемости. Выплачивать помощь от государства только самым нуждающимся, а пенсии заменить пособиями по бедности.

Можно, конечно, и пенсии отменить, и детские пособия. Тогда зачем бороться с теневой экономикой и придумывать штрафы за тунеядство? Пусть каждый думает о себе сам за исключением инвалидов и немощных стариков. Не этого ли хотят прагматичные либералы, заинтересованные в удушении экономики? Лишение единовременных денежных выплат Героев России, кавалеров ордена Мужества, ветеранов боевых действий, заслуженных писателей, ученых, спортсменов не сделает бедных богаче, зато принесет больше вреда, чем пользы. Ведь это воспринимается как умаление заслуг людей, особо отличившихся на ниве науки и культуры, рисковавших жизнью во славу Отечества. Ни к чему хорошему не приведет и уравнивание доходов пенсионеров. Ведь многие старики вынуждены помогать своим детям и внукам, потерявшим работу, хотя и повышенных пенсий им не хватает на уход и лекарства.

Вот если бы материальным обеспечением льготников занимались не только органы соцзащиты, но и другие министерства и ведомства, то регионам, глядишь, и не пришлось бы пускать под нож пособия для семей с детьми.

В любом случае действовать надо осторожно, чтобы не наломать дров и чтобы не получилось, как с монетизацией, затеянной отставленным ныне со всех постов Михаилом Зурабовым.

В Концепции долгосрочного социального развития РФ до 2020 года запрограммирован высокий уровень абсолютной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) на уровне 2007 года, то есть больше 13 процентов. Доля малообеспеченных (доходы около 11 тысяч рублей) расписана на уровне 18 процентов. То есть социальная помощь понадобится миллионам обнищавших из-за порочной экономической политики людей. И как тут не экономь, траты предстоят большие, если топтаться на месте и не развивать отечественное производство, которое и должно кормить рабочий люд и государство.

Помнится, как на одной из последних встреч с президентом в качестве Уполномоченного по правам человека РФ Элла Памфилова привела пугающие цифры: в 1990-х разрыв между богатыми и бедными составил 4,5 раза, а сейчас – около 16,5 раза. «Если тенденцию не переломить, – предупреждала она, то разрыв может достигнуть по итогам 2017-го 20 раз». В ответ глава государства заявил, что главная задача социальной политики – это организация «целевой помощи со стороны государства именно тем группам населения, которые нуждаются в поддержке».

А помощь нуждающимся, надо полагать, должны обеспечивать богатые своими налогами. Так принято в цивилизованных странах.

По расчетам Института экономики РАН, введение в России дифференцированной шкалы налогообложения давало бы бюджету в год около 5 трлн рублей в год. Но пока о переходе к прогрессивной шкале налогообложения даже речи не идет.