]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов с россиян

12:27 21.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Банки начали применять упрощённый порядок взыскания долгов с физических лиц. Для этого достаточно вписать в кредитный договор пункт о возможности взыскивать просрочку по розничным кредитам без суда на основании исполнительной надписи нотариуса в бесспорном порядке., пишет «Коммерсант».

Исполнительная надпись нотариуса — это распоряжение о принудительном взыскании в пользу кредитора суммы задолженности или об истребовании имущества должника. Для того чтобы ее применить, упоминание о такой возможности кредитора должно быть записано в кредитных договорах или дополнительных соглашениях к ним. При наличии пункта в договоре после получения исполнительной надписи нотариуса банк может сразу обращаться к приставам для взыскания долга, минуя суд.

Получить исполнительную надпись банк может при наличии просрочки по кредиту свыше двух месяцев. Норма распространяется на договоры, заключенные после вступления поправок в силу, или на старые договоры при наличии допсоглашения, подписанного обеими сторонами (что на практике маловероятно).

У банков ушло несколько месяцев на изменение формы кредитных договоров, но уже в декабре взыскание по упрощенной схеме может быть применено на практике. Как показал проведенный «Коммесантом» опрос десяти крупнейших по объему кредитов физлицам банков, семь из них недавно начали или собираются в ближайшее время пользоваться упрощенным порядком взыскания розничных долгов.

Как отмечает издание, пострадать от применения банками нового упрощенного порядка сбора долгов могут не только должники, но и профессиональные взыскатели — коллекторы, для которых это означает сокращение рынка.

Темы: Россия, Банки в России, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.11.2016, 13:09
Олег

и это вместо ограничения максимального процента по кредитам и в ведения лимита на рост задолжности! Граждане я нас поздравляю!
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.