Банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов с россиян

Банки начали применять упрощённый порядок взыскания долгов с физических лиц. Для этого достаточно вписать в кредитный договор пункт о возможности взыскивать просрочку по розничным кредитам без суда на основании исполнительной надписи нотариуса в бесспорном порядке., пишет «Коммерсант».

Исполнительная надпись нотариуса — это распоряжение о принудительном взыскании в пользу кредитора суммы задолженности или об истребовании имущества должника. Для того чтобы ее применить, упоминание о такой возможности кредитора должно быть записано в кредитных договорах или дополнительных соглашениях к ним. При наличии пункта в договоре после получения исполнительной надписи нотариуса банк может сразу обращаться к приставам для взыскания долга, минуя суд.

Получить исполнительную надпись банк может при наличии просрочки по кредиту свыше двух месяцев. Норма распространяется на договоры, заключенные после вступления поправок в силу, или на старые договоры при наличии допсоглашения, подписанного обеими сторонами (что на практике маловероятно).

У банков ушло несколько месяцев на изменение формы кредитных договоров, но уже в декабре взыскание по упрощенной схеме может быть применено на практике. Как показал проведенный «Коммесантом» опрос десяти крупнейших по объему кредитов физлицам банков, семь из них недавно начали или собираются в ближайшее время пользоваться упрощенным порядком взыскания розничных долгов.

Как отмечает издание, пострадать от применения банками нового упрощенного порядка сбора долгов могут не только должники, но и профессиональные взыскатели — коллекторы, для которых это означает сокращение рынка.