Николай Арефьев: «Арестовали не Улюкаева, а доктрину экономического развития»

Нас вновь обнадеживают высокими ценами на нефть

Шквал откликов на статью депутата Госдумы Николая Арефьева показал, что наша аудитория внимательно следит за экономическими процессами в России. Соответственно, мы продолжаем тему, и слово вновь предоставляется «виновнику» столь острой дискуссии, то есть Николаю Арефьеву.

Тем более что и повод представился весомый. СМИ распространили недавнее заявление зампреда Внешэкономбанка Андрея Клепача о том, что к 2030 году цена на баррель нефти достигнет $90 долларов за баррель. Сразу начались всевозможные прогнозы развития экономики при таком уровне цен на «черное золото».

Разумеется, KM.RU не остается в стороне от общественной дискуссии. Поэтому за комментариями по общему социально-экономическому положению России мы обратились к нашему эксперту.

Правительство пошло по пути проедания резервов

Мне давно было ясно, что цена на нефть уже никогда не вернется к трехзначным цифрам и, следовательно, надо поднимать реальный сектор экономики и жить за счет прибыли предприятий. Очевидно и то, что рекомендации ЦБ надо развернуть с точностью до наоборот и дать предприятиям дешевые кредиты, в разы увеличить инвестиции, в том числе государственные, повысить потребительский спрос и снизить налоговое бремя.

Надо строить реальные предприятия, выпускать товары, а не заниматься гаданием на кофейной гуще, какая будет цена на нефть. Правительство же пошло по пути проедания резервов.

Сколько раз мы предлагали закрыть двери для вывоза капитала, нас ни разу не послушали. Сейчас к известным схемам вывоза прибавились уже другие. Совсем недавно из России уехали и увезли деньги: Фридман – 13,3 млрд долларов, Усманов – 12,5, Тимченко – 11,4, Рыболовлев – 7,7, Кузьмичев – 6,7, Батурина- 1,1 млрд долларов. Всего: 52,7 млрд дол. Страна лишилась не только денег, но и налогов с них.

Вот так ответили олигархи на призыв президента вернуть денежные средства в Россию под амнистию. У нескольких банков отобрали лицензии, но они успели вывести из России миллиарды рублей денежных средств. Банк «Кредит-Москва» - 1,8 млрд рублей, «Промрегионбанк» - 5,4 млрд рублей, «Мострансбанк» - 2 млрд рублей.

То, что настряпал Улюкаев, никуда не годится

Денег нет, но министерства их кладут на депозит, чтобы получить проценты. А государственные программы не выполняются. Денег нет и продают "Башнефть". В июле ее цена была 5 млрд долларов. В августе уже 2,6 млрд А в начале ноября "Роснефть" купила ее за 1,5 млрд долларов, после этого прикупила еще индийскую нефтяную компанию. А теперь "Роснефть" готовится покупать сама себя за 700 млрд рублей. И именно такой суммы недостает в доходах бюджета 2017 года как дивидендов от акций "Роснефти".

Тогда зачем продавать? Ответ мы получили – министр экономического развития Улюкаев задержан за получение взятки именно на этих операциях.

Какой цинизм! Именно этот чиновник обязан заботиться о благополучии страны, но заботился о собственном благополучии. По большому счету арестовали не Улюкаева, а доктрину экономического развития, которая полностью обанкротилась. Сегодня необходимо заново верстать план экономического развития, потому что то, что настряпал Улюкаев, никуда не годится.

У сельских муниципальных образований отобрали практически все доходы и полностью оставили без денег. Один глава сельской администрации посетовал, что прокуратура выписала ему предписание на выполнение муниципальных стандартов в размере 40 млн рублей, а доходы села 1,2 миллиона в год.

У сел отнимают полномочия по эксплуатации ЖКХ и передают в район. Теперь жители сел неделями сидят без воды и электричества, районные ремонтники не торопятся приехать.

Не лучше положение в образовании и медицине

Сегодня из 130 000 сельских населенных пунктов только в 45 000 можно получить медицинскую помощь. За последние 2 года уволено 90 000 врачей и медперсонала, 140 000 коек сокращено в больницах. 88 000 человек среднего медперсонала недостает в здравоохранении, на нищенскую зарплату никто не идет. В бюджете же почти на треть сокращаются ассигнования на эту отрасль.

Врачей заставили не лечить, а заполнять формуляры. Приходишь к врачу – пишет! Уходишь от врача - пишет. Деньги ему платят не за лечение, а за количество принятых больных.

Но это не все. Лечение вообще решили ликвидировать. Приказом Министерства здравоохранения решили ограничить врачей нормативами. Теперь врачи - педиатр и терапевт - принимают больного за 15 минут. Этого времени хватает только на заполнение бумаг.

В этой отрасли есть и другие нововведения. Чисто административным порядком понижают группу инвалидности. Сегодня инвалид третьей группы уже не инвалид, а инвалид первой группы переведен во вторую. Вот так сегодня «излечивают» инвалидность.

Не лучше положение в образовании. В советское время было 607 ВУЗов, где бесплатно обучались 2,8 млн студентов. Сейчас бесплатно обучаются только 524 тыс. студентов, а число ВУЗов сократилось за последние 3 года с 2486 до 1450 единиц, причем и государственных тоже.

Российские дипломы летчиков перестанут признаваться за рубежом

Наука пошла на слом. Чтобы искоренить ученых, решили лишить их ученых степеней. И начали закрывать диссертационные советы. За последние 6 лет уничтожено 1207 диссертационных советов. Причем уничтожаются они произвольно, не заботясь о том, что в некоторых отраслях науки ученых уже не будет. Тысячи диссертантов бегают по стране и не могут защититься по своей специальности. Как это назвать?

Сейчас у чиновников появилось намерение Московский университет гражданской авиации (МГТУ) передать в ведомство РЖД. Абсурдность такого намерения очевидна. Российские дипломы летчиков перестанут признаваться за рубежом, а безопасность полетов вызовет недоверие. Но у нас это называется совершенствование подготовки специалистов транспорта. Правильно! Машинисты паровозов будут учить летать летчиков. И.А. Крылова забыли - «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник!»

Но сапожники и пирожники у нас везде.

Вот еще - принят закон, обязывающий автовладельцев устанавливать на автомобиль зимнюю резину. Надо полагать, всем известно, что зимняя резина ставится не от зимнего холода, а против гололеда и снега. А вот, например, в Астрахани снег выпадает один раз в пять лет. Но работники ГИБДД с октября стоят на дорогах и штрафуют водителей, требуя обувать шиповки, хотя на улице 20 градусов тепла.

Чтобы получить страховку ОСАГО, в некоторых регионах страховые компании требуют страховать жизнь водителя и домочадцев и всю недвижимость, иначе страховку не дают, а за углом здания страховой компании стоит работник ГИБДД и штрафует непокорных.

В стране какой-то дурдом!