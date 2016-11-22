В МИА «Россия сегодня» обсудили настоящее и будущее российского рынка форекс

Главным до сих пор остается вопрос начала реальной деятельности компаний, получивших лицензию банка России, считают эксперты

Российский форекс-дилер «Телетрейд групп» выступил инициатором дискуссии на тему перспектив развития российского рынка форекс в новых условиях «сдержек и противовесов» в рамках «XVI Всероссийской конференции участников финансового рынка: Глобальные финансовые рынки - 2030. Стратегия развития финансового рынка России». Приглашенными экспертами специально организованной сессии конференции стали Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров; Екатерина Горлова, генеральный директор РА FOBA; Алексей Буздалин, заместитель генерального директора Интерфакс – Центр экономического анализа; Андрей Рыбин, генеральный директор Телетрейд Групп; Ян Арт, вице-президент Ассоциации «РОССИЯ». Модератором сессии выступил вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло.

© Андрей Воробьев

Участники обсудили самые острые вопросы, связанные с работой рынка в регулируемой среде. Главным до сих пор остается вопрос начала реальной деятельности компаний, получивших лицензию банка России.

«На сегодняшний день у нас пять компаний – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих соответствующие лицензии форекс-дилеров. Четыре из них являются членами АФД – первой и единственной ассоциации, которая получила соответствующий статус СРО. Пятая компания представила пакет документов на вступление в АФД, - напомнил присутствующим руководитель СРО АФД Евгений Машаров. - В настоящее время Ассоциация ведет работу по созданию базовых стандартов, после согласования которых регулятором форекс-дилеры смогут начать реальную деятельность на территории РФ и предлагать от лица российских компаний, являющихся членами АФД, услуги на рынке форекс».

Одним из таких форекс-дилеров, получивших лицензию еще в мае 2016 года, является «Телетрейд групп». Генеральный директор компании Андрей Рыбин отметил, что все члены Ассоциации принимают участие в разработке стандартов и возлагают большие надежды на их скорейшее согласование Банком России. «Мы, безусловно, рассчитываем на то, что у нас получится успешный бизнес в новых условиях, но пока, очевидно, мы терпим издержки», - прокомментировал Андрей Рыбин.

По замечанию модератора сессии Дмитрия Дригайло, такие издержки могут себе позволить только крупные компании, обладающие достаточными ресурсами, развитой инфраструктурой и историей работы на рынке. По факту, именно такие компании обратились за лицензией в Банк России. Поэтому игроков на рынке, очевидно, будет меньше, и произойдет перераспределение рынка.

Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло

Еще один блок вопросов был посвящен конкурентоспособности регулируемого рынка в Российской Федерации по сравнению с другими юрисдикциями. Основные недостатки остались прежними: исключительная деятельность форекс-дилеров, узкое кредитное плечо, правило «пяти минут», косвенный запрет не хеджирование рисков.

По словам Евгения Машарова, настаивать на внесении каких-то изменений в законодательство сейчас просто безосновательно: «Надо работать, надо зарабатывать в тех условиях, которые у нас закреплены законом. Форекс-дилеры, давайте сначала покажем лицо, что мы действительно состоятельны как участники рынка ценных бумаг, а дальше уже будем вести работу по изменению правового поля, если это будет необходимо».

Тем не менее, не замечать определенные преимущества рынка в других странах невозможно. К примеру, в Беларуси разрешены разные инструменты: валютные пары, индексы, фьючерсы и др. Кредитное плечо устанавливается в соответствии с градацией клиентов: для обычных клиентов - 1 к 100; для квалифицированных – 1 к 200; для профессиональных (юрлица, соответствующие определенным параметрам) - 1 к 500.

В ходе обсуждения также были рассмотрены другие инфраструктурных риски, касающиеся как клиентов форекс-дилеров, так и самих компаний. В этом ключе особое внимание уделили методике отнесения клиента к квалифицированному инвестору. На рынке до сих не сложилось единого мнения по этому вопросу.

«Как определять квалифицированного инвестора? Это компания динамично на платформе должна определять, в зависимости от стажа торгов клиента и объема депозита? Или же клиенту дается какое-нибудь удостоверение? Во втором случае, боюсь, в России может образоваться новый бизнес - торговля дипломами квалинвесторов», - прокомментировал Ян Арт.

Отдельно участники рассмотрели примеры добросовестной и недобросовестной рекламы и другие важные аспекты меняющегося рынка.

В заключении модератор сессии Дмитрий Дригайло заявил: «Форекс в России жив. Компании готовы приступить к работе и стать полноправной частью финансового рынка. Есть на планете места, где рынок работает свободнее. Есть и такие, где маржинальная торговля валютными парами с плечом запрещена. Главное - соблюсти интересы всех групп: клиентов, которые хотят свободы своих действий и прибыли; компаний, которые хотят объемы торгов и понятные условия развития бизнеса; и регулятора, который хочет добросовестных практик и отсутствия банкротств на рынке, а также защиты интересов инвесторов».

