Отмена плоской шкалы НДФЛ потребует честности от богатых

Декларируемая цель – сделать так, чтобы бедные платили меньше, а богатые больше

Один из краеугольных камней российской налоговой системы – плоская шкала подоходного налога – вновь поставлен под сомнение. Идея замены шкалы на прогрессивную нашла поддержку в лице вице-премьера Ольги Голодец. Декларируемая цель – сделать так, чтобы бедные платили меньше, а богатые больше. Однако реализация этой идеи таит в себе и немало угроз.

Вице-премьер Ольга Голодец поддерживает переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ). «У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее на сегодняшний день обсуждаем», – заявила Голодец, передает «Интерфакс».

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога, которую ввели еще в 2001 году. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13% независимо от уровня доходов налогоплательщика. По данным Росстата, средний доход гражданина России составил в октябре 30,9 тыс. рублей. То есть работник с такой зарплатой отдает в казну чуть более 4 тыс. рублей в месяц, или 48 тыс. рублей в год. Если, конечно, зарплата «белая».

Голодец же говорит о дифференцированной шкале НДФЛ. Ее суть в том, что чем выше заработок, тем более высокая ставка налога будет к нему применяться. Самая нижняя граница шкалы может вообще освобождать от налога (для бедных). Таким образом, при низких доходах россиянин вообще не будет платить НДФЛ либо ставка будет небольшая. При этом доходы бюджета от этого налога по замыслу должны не только не упасть, а, наоборот, вырасти – за счет роста выплат тех, кто получает высокие зарплаты.

Впрочем, в ближайшие три года введение прогрессивной шкалы налога маловероятно. Во-первых, потому что в запланированном бюджете нет и намека на такой вариант развития событий. Во-вторых, об этом прямо говорил Минфин, который контролирует поступления в бюджет.

«Мы считаем, что в нынешних сложных условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда у предприятий зачастую сложное финансовое положение, если говорить об изменении порядка взимания НДФЛ, наверное, это будет стимулировать уход в тень зарплат, мы этого больше всего боимся. Считаем, что этот вопрос может быть рассмотрен после 2018 года, когда стабилизируется экономическая ситуация, когда приведем бюджеты РФ и регионов в устойчивое состояние, когда возможные уходы в тень будут минимизированы», – сказал буквально несколько дней назад министр финансов Антон Силуанов.

Его пресс-секретарь в понедельник подтвердила: Минфин не обсуждает новые инициативы по изменению шкалы НДФЛ и считает возможным вернуться к этому вопросу не ранее 2018 года, сообщает ТАСС. Да и президент РФ ранее говорил, что поднимать налоги не стоит до 2018 года.

В сложное для экономики время вводить дифференцированный НДФЛ крайне опасно, согласны эксперты, это может привести к совершенно обратному эффекту – потере бюджетом доходов.

Пока плоская шкала оправдывает себя. В свое время это поспособствовало выходу из тени части налогоплательщиков, сделало налоговую систему более понятной и привело к росту отчислений в бюджет. Так, за 2001–2013 годы объем поступившего в бюджет НДФЛ вырос в абсолютном выражении почти в десять раз – с 256 млрд рублей до 2,5 трлн рублей. Доля НДФЛ в налоговых доходах составила два года назад почти 42% в консолидированном бюджете.

В 2015 году НДФЛ остается основной статьей дохода, занимая чуть более 30%. В регионах ситуация разнится: где-то, например в Сахалинской области, НДФЛ дает менее 10% доходов, в других, например в Москве и Санкт-Петербурге – более 40%.

Однако когда экономика России снова стабилизируется, эксперимент по введению подоходного налога может состояться. Потому что западный опыт показывает его выгоду для бюджета и социальную справедливость.

Спрогнозировать, какой вариант прогрессивной шкалы станет реальностью, сложно. Однако в последние три года на эту тему постоянно ведутся дискуссии, периодически вносятся соответствующие законопроекты, которые Госдума отклоняла. Но каждый новый вариант учитывал ошибки и огрехи предыдущего и получал широкое обсуждение.

В итоге опрошенные эксперты считают, что вполне реальной может стать схема прогрессивного НДФЛ, разработанная и предложенная ЛДПР в августе этого года. Это было последнее предложение по этому поводу, и эта инициатива является наиболее обсуждаемой сейчас. По ней предлагается поделить налогоплательщиков на четыре группы в зависимости от годового дохода.

При совокупном налогооблагаемом годовом доходе до 180 000 рублей ставка налога нулевая, от 180 001 до 2 400 000 рублей – 13% с суммы, превышающей 180 тысяч рублей. От 2 400 001 рубля до 100 000 000 рублей – 288,6 тыс. рублей + 30% с суммы, превышающей 2,4 млн рублей. От 100 000 001 рубля и выше –29 568 600 рублей + 70% с суммы, превышающей 100 млн рублей.

Таким образом, от уплаты 13% налога освобождаются те, кто зарабатывает в месяц до 15 тыс. рублей. Таких россия навторы законопроекта насчитали около 35 млн. Иными словами, это категория бедных, которая расширена по сравнению с официальной статистикой. Официально в России бедными считаются те, кто в месяц получает доход ниже прожиточного минимума – то есть 9776 рублей.

Для тех, кто в месяц зарабатывает от 15 тыс. до 200 тыс. рублей, ситуация улучшается. Налог с первых 15 тыс. заработка платиться не будет. В итоге при доходе в 30 000 рублей в месяц сейчас налогоплательщик платит 3900 рублей в виде НДФЛ, а при новой схеме будет платить 1950 рублей в месяц. В категорию с такими доходами попадает, по данным автором законопроекта, около 57 млн россиян.

Зато те, кто зарабатывает свыше 200 тыс. рублей, вынуждены будут раскошелиться. Например, с зарплаты в 400 тыс. рублей в месяц государство получает сегодня 52 тыс. рублей дохода, а при новой схеме будет получать почти в два раза больше – 84 тыс. рублей. При зарплате в 15 млн в месяц сейчас бюджет получает 1,95 млн рублей, при дифференцированном НДФЛ - 7,13 млн рублей в месяц. А вот теряет бюджет с каждого бедного, не заплатившего НДФЛ, всего около 2 тыс. рублей в месяц.

В случае применения такой дифференцированной системы НДФЛ бюджет РФ дополнительно получит 2,05 трлн рублей в основном за счет самой обеспеченной категории населения, посчитали авторы законопроекта.

Это более социально справедливое распределение налоговых обязанностей. Ранее, например, было предложение сохранить ставку НДФЛ в 13% для тех, кто получает до 400 тыс. рублей в месяц, а 30% заплатят уже те, кто зарабатывает до 1 млн рублей в месяц. Если больше миллиона, то в бюджет отдадут половину заработка.

Конечно, цифры через два года могут быть другими. «Возможно, что границы изменят. В любом случае нужно будет смотреть на статистику по доходам на тот момент, когда будут вводить шкалу», – замечает адвокат «Делового фарватера» Антон Соничев.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в третьем квартале реальные располагаемые доходы населения снизились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и в результате обновили рекордный минимум с 1999 года. Хотя официально уровень бедности по итогам полугодия снизился с 15,1% до 14,6% (данные Росстата).

Для большей части населения идея прогрессивной шкалы НДФЛ будет привлекательна – бедным она добавит условные 2 тыс. рублей дополнительного дохода, для доходов среднего класса ничего не изменит, но удовлетворит их потребность в справедливости.

«По идее авторов многочисленных проектов прогрессивной шкалы, она заставит богатых платить больше, а бедных – меньше, и снизит социальную напряженность. Действительно, доход государства от НДФЛ малоимущих слоев населения не является очень высоким, а для бедных людей даже незначительные льготы очень заметны», – говорит Ольга Гаврилова из аудиторской компании «Градиент Альфа».

Вопрос лишь в том, что люди с высокими доходами могут найти пути для ухода от уплаты выросшего НДФЛ. «Без системы, которая могла бы обезопасить государство от ухода зарплат в тень, а также без относительной стабильности экономики введение прогрессивной шкалы не имеет смысла. Если граждане с доходами выше среднего активизируются в плане поиска лазеек для избегания повышенного налогообложения, тогда для малоимущих слоев населения нагрузка снизится, а на государство значительно возрастет», – говорит Гаврилова.

«Прогрессивная шкала НДФЛ может увеличить доходы бюджета от НДФЛ, но только если власти будут тщательно следить за тем, чтобы обеспеченные граждане честно платили повысившийся для них налог. Однако высока вероятность роста уклонений от уплаты налогов», – считает Соничев.

При этом о проблеме вывода из тени даже низкооплачиваемых должностей речи не идет. «Здесь многое зависит не от работников и их нежелания «показывать» свой доход, а от величины отчислений работодателей в фонды. В данном случае именно работодатель ищет пути максимально избежать отчислений с заработной платы. И освобождение от НДФЛ проблемы не решит», – говорит Гаврилова.

Им просто нет смысла выходить из тени, так как выгоды от этого нет. «Сейчас, находясь в тени, можно не платить НДФЛ и взносы в страховые фонды, в противном же случае придется платить взносы в страховые фонды, даже если от НДФЛ освободят при низких налогах», – указывает Соничев.