Россия укротит Транстихоокеанское партнерство с помощью ВТО

На саммите АТЭС Владимир Путин высказался против закрытых торговых соглашений

Региональные торговые объединения должны функционировать на базе универсальных норм Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение высказал Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам саммита АТЭС в Лиме. Это относится в первую очередь к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), призванному закрепить экономическое доминирование Соединенных Штатов в регионе. Соглашение было одной из основных целей уходящей администрации Барака Обамы. Теперь позиция России, Китая, а также смена администрации в Вашингтоне снижают шансы на его реализацию.

Участники заседания форума АТЭС в национальных перуанских накидках. Фото с сайта apec2016.pe

По мнению президента России, «важные» и «нужные» региональные объединения не должны быть закрытыми, как ТТП. Напомним, соглашение исключает Китай и фактически направлено на изоляцию второй экономики мира. Россию, пусть она экономически и слабее Китая, ТТП исключает тоже. При этом Путин привел пример ЕврАзЭс, основанный на нормах ВТО. Эта организация не ставит задачу конкурировать с другими, подчеркивает он. С тем же Китаем обсуждается возможность реализации проекта нового Шелкового пути. Еще одним шагом могла бы стать кооперация в рамках ШОС. Если это удастся, то будет сопоставимо с тем, что создается в зоне Транстихоокеанского партнерства, пояснил президент.

Преимущества, которые ВТО долгое время давала развитым странам, перестали однажды устраивать США. Вашингтону захотелось «рулить» мировой торговлей единолично. Так появился проект ТТП, направленный в Тихоокеанский регион. «Америка должна писать правила [мировой экономики]. Америка должна решать. Другие страны должны играть по правилам, которые устанавливает Америка и ее партнеры, и никак иначе. ТТП — как раз то, что позволит нам это сделать», — писал Обама в своей статье для The Washington Post. «Мир меняется, и правила вместе с ним. США, а не страны вроде Китая, должны писать их», — считает президент США.

Ранее профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов утверждал, что Россия вправе потребовать исключения США из ВТО. Дело в том, что в процессе согласования ТТП Вашингтон не раз нарушал устав этой организации и, в частности, вводил односторонние экономические санкции. Избавившись от США, Россия могла бы встать у руля ВТО, наполнив ее новым, более справедливым, содержанием. Как видим, вопрос об исключении США пока не ставится, однако президент Путин уже напомнил Америке о диссонансе между ее собственными планами и обязательствами, взятыми на себя в рамках ВТО.

Момент для «наезда» России на ТТП выбран удачный. Еще вчера практически бесспорный, сегодня проект Транстихоокеанского соглашения в глазах многих стал выглядеть сомнительно. Одной из основных причин тому стала неожиданная победа на американских выборах Дональда Трампа. Если до 8 ноября его обещание вести протекционистскую для США экономическую политику воспринималось как чудачество, то теперь такая перспектива стала более чем реальной. Поскольку еще во время предвыборной кампании Трамп ясно дал понять, что он разорвет ТТП, двигаться в этом направлении дальше никто не хочет.

Уже подписанное соглашение за более чем полгода не удосужилась ратифицировать ни одна из 12 стран-участниц. Последним, всего несколько дней назад, об отказе от ратификации заявил Вьетнам. При этом он сослался на США. Мол, неизвестно, преодолеет ли документ слушания в Конгрессе. Еще в августе стало известно, что вероятность одобрения соглашения американскими законодателями невелика. Республиканское большинство не захотело потакать интересам глобальной верхушки, с чьей подачи и затевается проект. Поскольку «слоны» сохранили контроль над Конгрессом и после выборов, ситуация вряд ли изменится.

В качестве альтернативы фактически сорванному ТТП президент Перу Педро Кучински предложил накануне саммита договор стран Азиатско-Тихоокеанского региона с участием России, Китая, но без США. Возможно, подобное главы государств уже обсуждали в Лиме. Предложение Кучински может быть переговорной позицией для того, чтобы убедить Америку все-таки вернуться к правилам ВТО. Если так, он не побоялся «подыграть» российскому президенту, несмотря на участие в саммите американского президента.

Научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай Торшин напомнил, что ТТП — это лишь часть, половина проекта США по связыванию значительной части мира обязывающими торговыми соглашениями.

— О характере ТТП можно судить хотя бы потому, что оно готовилось длительное время и в закрытом режиме. Это давно вызывало вопросы. Кроме того, было бы логично, если к соглашению были приглашены все страны региона. Но и Россия и Китай из ТТП были исключены. Недаром Обама говорил, что США, а не Китай должны диктовать условия в международной торговле. То есть обоснование ТТП было довольно политизированным.

- Как и другое «крыло» американского проекта, направленное на Европу — ТТИП?

— Именно. Можно себе представить, что было бы, если бы оба этих соглашения вступили в силу. Мировая торговля регулировалась бы не правилами ВТО, а частными правилами этих двух соглашений. Они покрывали бы 80% мировой торговли и исключали бы 80% стран из этого процесса. Поэтому позиция России, Китая и других стран БРИКС в том, чтобы действовать только на принципах ВТО. Все торговые объединения должны быть открыты для всех.

Естественно, что изначально исключенные страны после того, как стало ясно, что ТТП пробуксовывает, заинтересованы к возвращению к ранее согласованным принципам, которые представлены в ВТО. Дело в том, что региональные соглашения создают дополнительные преференции для своих участников. Другие из системы преференций исключаются. На этом фоне ВТО выглядит как справедливая организация, устанавливающая равные возможности, подчеркивает эксперт.

- Но ВТО ведь тоже не идеальна?

— Действительно, процесс оформления ВТО пока не завершен окончательно и там тоже есть проблемы. Но даже в таком виде это лучший вариант. Возможно, вынужденный возврат от ТТП к ВТО как раз и вдохнет новую жизнь в эту организацию.

- Как расценивать предложение президента Перу о заключении торгового соглашения, аналогичного ТТП, но уже без США?

— Это попытка сохранить наработанную документацию, чтобы ее использовать в дальнейших процессах. Поскольку механизм ВТО предусматривает возможность договоренностей только ряда стран с постепенным распространением их на других участников. Кроме того, это демонстрация решимости подписывать соглашения и без США. Вашингтон не должен «корчить» из себя мирового лидера. Страны показывают, что могут сами решать свои проблемы. Это своеобразный политический ответ.

Директор центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский уверен, что все решится в Вашингтоне — после инаугурации Трампа.

— О перспективах ТТП говорить раньше, чем определится позиция Белого дома, бессмысленно. Ведь это они инициаторы соглашения. Пока не будет сформирована новая администрация ничего не будет.

Однако научный сотрудник сектора общих проблем Азиатско-Тихоокеанского региона ИМЭМО РАН Александр Федоровский уверен, что несмотря на экономическое соперничество, все страны региона все равно нуждаются в существовании единых, всеми признанных принципов. И поэтому ВТО обязательно будет востребована.

— Сейчас идет самое общее обсуждение. Ведь мы не знаем точно какая будет реальная позиция новой американской администрации и по ТТП и по ВТО тоже. Но совершенно точно, что сообщество стран Тихоокеанского региона будет прорабатывать варианты интеграции и дальше. Китай уже представил свои предложения о сотрудничестве. Он активно лоббирует Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). Конечно, теперь потребуется дополнительное время для того, чтобы страны проанализировали сложившуюся ситуации и поняли как надо скорректировать курс.

- То есть страны региона скорее всего возьмут паузу?

— Уже берут. Например, Вьетнам. Он участник Тихоокеанского партнерства. И то, что он на днях приостановил процесс ратификации, очень показательно.

- Но насколько все же универсальна ВТО? Раз Китай предлагает свой вариант, без США…

— Отказываться от принципов ВТО никто не будет, потому что это может демонтировать систему международной торговли. Страны будут придерживаться тех принципов, которые были в АТЭС и раньше. Речь о создании за рамками АТЭС, но тем не менее при ее участии, зоны свободной торговли, которая объединяла все существующие договора на единых принципах. Это сложно, поскольку договоров между странами сейчас существует даже не десятки, а сотни. Все это требуется привести к одному знаменателю. ВТО для этого подходит.

СПРАВКА:

В Транстихоокеанском партнерстве участвуют 12 стран: США, Чили, Новая Зеландия, Бруней, Сингапур, Австралия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Перу, Мексика и Япония. На них приходится около 40% мирового ВВП и четверть оборота мировой торговли. Соглашение предусматривает полную ликвидацию таможенных пошлин на 18 тысяч видов товаров, унификацию санитарных норм, а также общую политику в сфере регулирования конкуренции, госзакупок и защиты интеллектуальной собственности. Ожидается, что ТТП даст синергетический эффект. К 2025 году увеличит ВВП стран-участниц на почти 300 млрд долларов. Наибольшую выгоду от ТТП, по мнению экспертов, получат сильные экономики: США и Японии.