Российский фермер назвал виновных в дороговизне отечественных продуктов

В высокой стоимости продуктов, произведенных в России, виноваты торговые посредники. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал сыровар Олег Сирота.

«Нам нужно ломать систему, в которой перекупщик зарабатывает. Отпускная цена моего сыра — 800 рублей. А у перекупщика, в магазине он лежит по 1800 рублей. И он мне потом рассказывает, какие у него сумасшедшие расходы, как ему тяжело жить, и поэтому у него наценка на сыре 120 процентов», — посетовал он.

Фермер считает, что эту систему необходимо сломать во время действия продовольственного эмбарго. «Это даст нам возможность выжить. Это вопрос выживания для нас. К сожалению, санкции не навсегда. Без протекционизма невозможно создать отрасль с нуля», — подчеркнул Сирота.

Он так же отметил, что без продэмбарго российские фермеры не смогут нормально работать.

По последним данным Росстата, сыр в России с начала года подорожал на 7,8 процента при общей инфляции в 4,9 процента.