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Российский фермер назвал виновных в дороговизне отечественных продуктов

10:12 25.11.2016
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В высокой стоимости продуктов, произведенных в России, виноваты торговые посредники. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал сыровар Олег Сирота.

«Нам нужно ломать систему, в которой перекупщик зарабатывает. Отпускная цена моего сыра — 800 рублей. А у перекупщика, в магазине он лежит по 1800 рублей. И он мне потом рассказывает, какие у него сумасшедшие расходы, как ему тяжело жить, и поэтому у него наценка на сыре 120 процентов», — посетовал он.

Фермер считает, что эту систему необходимо сломать во время действия продовольственного эмбарго. «Это даст нам возможность выжить. Это вопрос выживания для нас. К сожалению, санкции не навсегда. Без протекционизма невозможно создать отрасль с нуля», — подчеркнул Сирота.

Он так же отметил, что без продэмбарго российские фермеры не смогут нормально работать.

По последним данным Росстата, сыр в России с начала года подорожал на 7,8 процента при общей инфляции в 4,9 процента.

Темы: Россия, Малый бизнес, Розничная торговля и торговые сети в России
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 12:42
Гость: сыроед-специалист

Это при каком объёме такая себестоимость?
25.11.2016, 12:39
Гость: Кирилл.

А потому что в управляемой "членами КПСС с 1975-го года" Ресурсной Многонационалии по-другому быть не может просто по определению!
25.11.2016, 12:17
Гость: Ибрагим - Ваня колхозник

<<Не дадут открыть свой магазин.>>
С открытием магазина в настоящее время нет никаких проблем. Только каждому отдельному фермеру открывать свой магазин нет никакого смысла. Хотя сделать он это может без проблем.
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