Доходы россиян растут втайне от них

Реальные доходы россиян перестали падать, считают в правительстве. Эксперты оптимизма властей пока не разделяют

Оптимизма не занимать

«По некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось», — заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Оптимизма добавил и замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев. Он отметил рост зарплат в последние месяцы и рассказал, у каких именно групп граждан они увеличились.

«Реальная заработная плата устойчиво растет третий месяц подряд. Наибольший рост демонстрируют финансовая деятельность и операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, промышленные отрасли», — приводит его слова пресс-служба Минэкономразвития. Правда, пока что не растут доходы от предпринимательской деятельности и неформальные доходы населения.

Ведев также дал прогноз по заработной плате: положительный рост на 0,3% уже в 2016 году, в 2017 году — ускорение до 0,4% в базовом варианте (1,7% по варианту «Базовый+»).

Реально располагаемые доходы тоже продолжат расти. В 2017 году на 0,2%, а по варианту «Базовый+» их рост может составить 1,2%.

«С учетом улучшения состояния экономики можно ожидать в дальнейшем улучшения ситуации уже в начале следующего года», — обнадежил Ведев.

По данным Росстата, за первое полугодие 2016 года доходы россиян в реальном выражении снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 30,7 тыс. руб.

Одними из первых в этом году положительную динамику с зарплатами и доходами россиян отметил Всемирный банк.

Начиная с середины 2010 года реальная зарплата россиян пошла в рост, и так продолжалось до середины 2011 года. Затем рост снова обнулился.

Новый рост начался в 2012 году, пик роста — середина 2013 года. После чего зарплаты вновь стали сокращаться.

Нулевая динамика была в середине 2015 года, с тех пор — спад до середины 2016 года. В последние месяцы рост реальной зарплаты в РФ близок к нулю во всех секторах экономики, отметили эксперты Всемирного банка.

Официально нищие

По данным банка Credit Suisse, примерно 94% населения России располагают сейчас благосостоянием в размере менее $10 тыс. на каждого взрослого человека.

До $100 тыс. имеют 5,7% россиян. Более $100 тыс. накопили 0,6% населения, тогда как доходы самых богатых за год выросли и их самих стало больше — 0,8% от всех россиян.

Но согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2017–2019 годы, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к общей численности населения увеличится в этом году по сравнению с 2015-м и составит 13,9%, в 2017 году количество живущих за чертой бедности сохранится на уровне тех же 13,9%, а в 2018 году возрастет до 14,1%.

В 2019 году официально нищих опять будет 13,9% от числа всех россиян.

«Прогнозируется, что в 2019 году примерно 20,5 млн человек (расчетно) будут получать доход ниже величины прожиточного минимума (фактически находиться за чертой бедности), что на 1,4 млн человек больше, чем в 2015 году», — сокрушалась на слушаниях в Совете Федерации 8 ноября глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

При этом россияне все больше уходят в долги. Просроченная задолженность физических лиц выросла с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года на 51,8%, до 0,9 трлн руб., подсчитала компания «Секвойя Кредит Консолидейшн.

Из-за снижения доходов и роста тарифов растет задолженность по оплате услуг ЖКХ. Доля расходов россиян на оплату ЖКХ выросла с 12% в 2013 году до 20% в текущем году. Задолженность по ЖКХ только за текущий год выросла на 10% и составила 275 млрд руб.

Бизнес не верит в доходы

В аппарате бизнес-омбудсмена подсчитали социально-экономические показатели России за 2014–2016 годы в долларах США и сделали проекцию на доходы населения.

ВВП на душу населения упал на 40,6%, и Россия сместилась по этому показателю (по отношению к 2013 году) с 8-го на 12-е место. Инвестиции уменьшились в 2,1 раза (с $506 млрд до $238 млрд). Оборот розничной торговли — минус 39,2%.

«Реально располагаемые доходы населения за два года сократились в долларовом выражении на 11%», — отмечает руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по правам предпринимателей Анастасия Алехнович, добавляя, что

55% населения России живут менее чем на $400 — это граница бедности в США.

С верой в рублевое будущее

По словам Игоря Шувалова, самое тяжелое время осталось позади, впереди — экономический подъем и рост доходов. Последний будет способствовать оживлению потребительского спроса, прогнозирует чиновник. Но сейчас, в этом году «потребители ведут себя аккуратно». Он выразил надежду, что в 2017 году «все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти».

Оживет вся финансовая система России, она станет «сильнее и стабильнее». Страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и банки станут сильнее, начнут работать по-новому, прозрачнее, будет создана база, чтобы накапливать для будущих пенсионеров, добавил первый вице-премьер.

Всемирный банк в ноябрьском докладе тоже прогнозирует, что рецессия в экономике сменится ростом уже скоро. А значит, и жизнь россиян, соответственно, начнет улучшаться. В 2016 году экономический спад в России составит 0,6%, в 2017-м ВВП вырастет на 1,5%. За счет «прогнозируемого восстановления цен на углеводороды» и ожидаемого оживления внутреннего спроса.

Даже если на фоне оживления экономики зарплаты (и доходы) россиян пойдут в рост, нужно соотносить их рост в номинальном выражении (в рублях без учета инфляции) и покупательную способность зарплаты (номинал минус инфляция), уточняет Наталья Акиндинова, директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

В 2014-м инфляция была 11,4%, в 2015-м доходила до 16–17% в годовом выражении (к февралю 2014 года). То есть если в номинальном выражении зарплата даже растет, то в реальном, с учетом инфляции, она может уйти в минус. В 2017 году ЦБ обещает дожать инфляцию до целевого уровня в 4%, сейчас она составляет 6,5%.

В прошлом году реальная зарплата россиян упала почти на 10% к 2014 году. Этот год, похоже, сильно отличаться не будет. Для большинства жителей страны.