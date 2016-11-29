Валентин Катасонов: Денежная реформа в Индии преследует одну важную цель, не объявленную властями страны

В ночь с 8 на 9 ноября 2016 года в Индии началась денежная реформа. Суть её проста: выведение из обращения денежных купюр номиналом 500 рупий (примерно 7,5 долл. США) и 1000 рупий (примерно 15 долл. США). С 9 ноября 2016 года такие купюры недействительны и подлежат обмену на денежные знаки нового образца номиналом 500 и 2000 рупий либо зачислению на счета в банках.

Обменять старые купюры на новые или зачислить их на счета можно до 30 декабря 2016 года. Информация о суммах, положенных на банковские депозиты в период с 10 ноября по 30 декабря, будет сравниваться с налоговыми декларациями, а при обнаружении серьёзного расхождения нарушителям придётся выплатить недостающие налоги и штраф в размере до 200%. А в сентябре окончился срок налоговой амнистии, благодаря которой были задекларированы 652,5 млрд. рупий неучтённых доходов граждан (около 0,5% ВВП). Эксперты отмечают, что налоговой амнистией воспользовались немногие, от неё ожидали большего. Теперь налоговым уклонистам предстоит серьёзное испытание.

Подобного рода денежные реформы в мировой практике - не новость. Нынешняя индийская реформа относится к разряду самых простых. Официально заявленные цели реформы – борьба с коррупцией, финансированием терроризма, теневой экономикой, подделкой купюр и повышение собираемости налогов.

Мировые СМИ внимательно следят сейчас за Индией, но основное внимание они обращают на волнения, возникшие в связи с реформой. По состоянию на конец октября 2016 года наличная денежная масса в обращении в Индии составляла примерно 17,77 трлн. рупий (около 260 млрд. долл. США). От общего количества банкнот изымаемые купюры составляют 25%, но по стоимости это 86% всей наличной денежной массы страны. На этой наличности держатся розничная торговля и сфера услуг, роль этих банкнот в жизнеобеспечении 1,3 млрд. человек населения Индии трудно переоценить.

Разработчики реформы создали своеобразные «бутылочные горлышки», ограничивающие обмен старых купюр на новые. Банкам было разрешено производить обмен сумм до 4000 рупий (60 долл. США) на одного человека при условии предъявления удостоверения личности и письменной заявки на обмен. 14 ноября лимит был увеличен до 4500 рупий. Получается, что если человек будет каждый день обменивать указанные суммы вплоть до нового года (предельный срок), то ему удастся получить сумму, эквивалентную примерно 3,5 тысячи долларов США.

Состоятельные люди, имеющие банковские счета и банковские карты, имеют альтернативные способы получения новых купюр. Однако и здесь установлены ограничения. В частности, с 10 ноября 2016 года был введен лимит на снятие наличных с банковских счетов в 10 000 рупий (150 USD) в день или 20 000 рупий (300 USD) в неделю. С 14 ноября суточный лимит был увеличен до 24 000 рупий (360 долл. США). Для банкоматов лимит снятия денег в виде новых купюр определён в 2500 рупий (37 долл. США). Желающие снять деньги в виде купюр мелкого достоинства ограничены суммой в 2000 рупий в сутки (30 долл. США).

Предусмотрена возможность обмена и довольно больших сумм наличных на знаки нового образца, но тут для гражданина могут возникать сложности. В случае обмена более 250 000 рупий (примерно 3 700 долл. США) необходимо предъявить налоговую декларацию, где обмениваемые суммы задекларированы, либо заплатить с обмениваемых сумм налоги. Здесь налицо элемент конфискационной реформы.

Разработчики реформы сконструировали «бутылочные горлышки», чтобы отфильтровать «чистые» деньги от «грязных», но необходимую техническую подготовку к реформе не провели. А она требовалась. Количество банкоматов, выдававших мелкие купюры, было недостаточно, к ним выстроились километровые очереди, а работа самих банкоматов то и дело прекращалась из-за того, что кончались деньги. К тому же новые купюры имели другие размеры, а техника под них не была переналажена. Министр финансов Арун Джейтли признал, что 200 тысяч банкоматов не готовы к работе с новыми купюрами, а для их переналадки потребуются 2-3 недели.

Индийская пресса отмечает, что больше всех, как обычно, пострадали бедные. Участились случаи возникновения около банков и банкоматов толп, блокирующих движение транспорта. В результате толкотни в очередях, многочасовых стояний, потасовок и даже жестоких драк появились жертвы. По данным прессы, уже поплатились жизнями около 80 человек. Резко снизились обороты в сети розничной торговли, ресторанах, кафе, других учреждениях услуг.

Властям пришлось в авральном порядке вносить коррективы в правила проведения реформы. Был разрешён приём купюр в 500 и 1000 рупий на автозаправочных станциях, в государственных медицинских учреждениях, при продаже железнодорожных и авиационных билетов, в государственных молочных и диетических магазинах. Сначала такое разрешение действовало до 11 ноября, затем этот срок продлевался ещё дважды. Практически каждый день в правила проведения реформы власти вносят всё новые коррективы, пытаясь снизить возникшую в стране напряжённость.

Состоятельные граждане стали прибегать к услугам импровизированных меняльных контор. Речь идёт о предприимчивых лицах, собирающих бригады бедняков, которые за умеренную плату стоят в очередях и меняют старые знаки на новые. Бригадиры контролируют рядовых членов, собирают наличные деньги и передают заказчику. Несмотря на длиннейшие очереди, некоторые члены меняльных бригад умудряются за сутки собрать двойную или даже тройную норму. Банки, занимающиеся разменом купюр, пытались не допустить нарушения норм суточного обмена – ставили приходящим клиентам на теле знаки несмываемой краской. Однако находчивые индийцы уже научились эту краску удалять.

К категории наиболее пострадавших можно также отнести иностранных туристов. Для них отдых в Индии был испорчен. Частично негативный эффект удалось смягчить, разрешив в течение первых трёх дней реформы размен в банках сумм до 5 тысяч рупий (75 долл. США), но мытарства иностранных туристов продолжаются - хотя бы потому, что они не могут воспользоваться банкоматами, не налаженными на работу с новыми купюрами. Многие, имевшие несчастье приехать в Индию в это трудное время, не имеют на руках никаких рупий - ни старых, ни новых. Подступиться к банкам, чтобы поменять доллары, евро и другие валюты на новые рупии, почти невозможно. Свои услуги предлагают уличные менялы, но продают рупии по головокружительному курсу.

Денежная реформа в Индии преследует одну важную цель, не объявленную властями страны. Эта цель - загнать население в банковскую систему, ограничив использование наличных денег. Предыдущая реформа проводилась в Индии в 1978 году. Тогда из обращения изымались банкноты достоинством 1000, 5000 и 10.000 рупий. Была сделана важная попытка ограничить использование крупных купюр в качестве средства накопления и заставить граждан пользоваться услугами банков. Однако в Индии слишком привыкли полагаться на наличные деньги не только как средство обращения, но и как средство накопления. Причин этому много, а самая главная та, что при открытии вклада свыше 50.000 рупий (750 долл. США) от вкладчика требуется справка о происхождении денег.

Вообще, такая система фильтров создана для борьбы с «грязными» деньгами в теневом секторе экономики. По оценкам Всемирного банка, в Индии этот сектор составляет около 25% всей экономики (есть и более высокие оценки – 30-35%). Пытаясь ограничить теневой сектор, власти, однако, забывают, что из всех занятых в нём на тех, кто вовлечён в криминальный бизнес (наркотики, торговля людьми, оружием и т.п.), приходится примерно 1 процент. Остальные 99% - те, кто не может найти работы в легальном секторе и выживает как умеет. Таких людей, вынужденно работающих «в тени», в Индии насчитываются миллионы, если не десятки миллионов. Они пользуются лишь наличными деньгами, а банковские счета могут открывать только на мизерные суммы, которые не требуют справок.

Индийская пресса сообщает, что проблемы возникли у местных торговцев хлопком: после неожиданного объявления реформы поставки растительного волокна сократились наполовину, а цены выросли. Большинство фермеров продаёт свой урожай за наличные, а сложившаяся в стране ситуация их отпугивает. Даже официальная статистика фиксирует, что уровень безработицы в Индии приближается к 10%, а это несколько десятков миллионов человек. Многие из них поддерживают существование лишь за счёт теневого сектора.

За первые две недели с начала реформы было обменено или депонировано в банки купюр старого образца на сумму, эквивалентную 80 млрд. долл. Это примерно 40% всей массы купюр. Процесс дальнейшего «переоформления» старых денежных знаков затормозился. Эксперты полагают, что до конца года будет «переоформлено» с большим трудом ещё примерно столько же, а 20% денег «сгорят». Ожидаемый конфискационный эффект достигнет 40 млрд. долл. Впрочем, такого эффекта, возможно, достичь не получится. До нового года десятки миллионов бедняков будут востребованы в качестве меняльщиков, обслуживающих состоятельных индийцев. Последние надеются, что «помощники» всё-таки обеспечат им полную конвертацию старых знаков в новые.

Индия среди стран третьего мира принадлежит к тем, где доля наличных денег в общем объёме денежной массы (наличные плюс безналичные) приближается к показателям экономически развитых стран и составляет 10-15%. Для сравнения: в еврозоне этот показатель близок к 10%; в России – 20-25%; в экономически наименее развитых странах (например, ЦАР, Чад, Афганистан) – от 40 до 50%. Нынешняя реформа призвана подтолкнуть жителей Индии к более активному использованию безналичных денег, к превращению их в пожизненных клиентов банков. Оборотной стороной реформы может стать лишение миллионов граждан Индии последних средств к существованию. Политические оппоненты премьер-министра Моди уже заявили о намерении объединиться и воспрепятствовать дальнейшей демонетизации экономики.

Одним из первых последствий реформы стало то, что власти пытаются загнать страну в «безнал», а у населения возникла обратная реакция. Даже те, кто давно пользовался «пластиком» (дебетовыми и кредитными картами) и банковскими счетами, теперь думают, как бы дистанцироваться от банков и не оказаться в «электронно-банковском концлагере». Реформа породила недоверие к наличным деньгам своего государства, эксперты ожидают роста спроса на иностранную наличную валюту. Отчасти эти настроения уже отразились на курсе индийской рупии, который упал по отношению к доллару и другим ведущим валютам мира.