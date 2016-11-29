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Шувалов объявил об отсутствии у России проблем с макроэкономикой

14:30 29.11.2016
Фото с сайта forbes.ru
Фото с сайта forbes.ru
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Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что в стране нет никаких проблем с макроэкономикой, и чтобы считать нынешнюю макроэкономическую ситуацию практически идеальной необходимо добиться контролируемой инфляции, сообщило во вторник, 29 ноября, ТАСС.

«Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем», — заявил Шувалов на конференции по созданию благоприятного инвестиционного климата в России. Он отметил, что есть единственный параметр, отработав который правительство будет будем считать макроэкономическую ситуацию в России практически идеальной, «Это контролируемая инфляция», — заявил Шувалов.

Первый вице-премьер рассказал о частой критике властей за то, что они не обеспечивают низких процентных ставок по кредитам для экономики. Он отметил, что единой позиции в правительстве по поводу того, насколько жестко необходимо добиваться показателей по инфляции нет. «Но есть независимый от правительства регулятор, он обладает всеми полномочиями», — заявил первый вице-премьер.

Он назвал «болезненной» стоящую перед правительством задачу — обеспечить большую доступность кредитов для субъектов экономики.  

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Экономическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 22:43
совет

А вы,антикоммуняки,почему только трындите?Не собираетесь,не создаете предприятия,другие субъекты предпринимат.деятельности,не разрабатываете "что-то нормальное сделанное в России".Что мешает?Х-вому танцору,говорят,эти самые,а антикоммунякам?Плана нет,советской системы нет,преследований за частную инициативу нет,а они только рассказывают.Критикуют,созданное ими же.Полная...ж...па?К сожалению,полная она антикоммуняками,в чем и трудность:организм страдает,надо воздух дурной выпустить,а на пути-антикомуняки.Вот ведь как,а они "забор вертухаи выстроили".Какой,блин, "забор",болезные?
29.11.2016, 21:56
Европеец

Как что там делают ?
Яотдыхаю после приблизительно 40 лет труда.
29.11.2016, 21:26
Экономика - это когда хорошо экономистам

Есть в РФ экономика. А макроэкономистов - вообще масса, хоть экспортируй вагонами.
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