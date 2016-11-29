Шувалов объявил об отсутствии у России проблем с макроэкономикой

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что в стране нет никаких проблем с макроэкономикой, и чтобы считать нынешнюю макроэкономическую ситуацию практически идеальной необходимо добиться контролируемой инфляции, сообщило во вторник, 29 ноября, ТАСС.

«Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем», — заявил Шувалов на конференции по созданию благоприятного инвестиционного климата в России. Он отметил, что есть единственный параметр, отработав который правительство будет будем считать макроэкономическую ситуацию в России практически идеальной, «Это контролируемая инфляция», — заявил Шувалов.

Первый вице-премьер рассказал о частой критике властей за то, что они не обеспечивают низких процентных ставок по кредитам для экономики. Он отметил, что единой позиции в правительстве по поводу того, насколько жестко необходимо добиваться показателей по инфляции нет. «Но есть независимый от правительства регулятор, он обладает всеми полномочиями», — заявил первый вице-премьер.

Он назвал «болезненной» стоящую перед правительством задачу — обеспечить большую доступность кредитов для субъектов экономики.