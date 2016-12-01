Новый шеф Минэкономразвития – молодой, опытный, системный

В последнее время Владимир Путин делает ставку на поколение 30+

Молодость поможет новому главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оперативно реагировать на перемены в сложной обстановке. Очевидно, что в последнее время президент Путин делает ставку на поколение 30+. Кроме того, опыт работы Орешкина в Минфине вселяет надежду на гармонизацию отношений этих ведомств, которые до сих пор не раз соперничали друг с другом.

В среду президент Владимир Путин предложил 34-летнему Орешкину возглавить Минэкономразвития, и тот согласился. Министр финансов Антон Силуанов не отказал себе в удовольствии напомнить, как он вырастил начинающего чиновника Орешкина до уровня нового министра.

«Поскольку вы видели, как этот специалист рос у нас в министерстве: он пришел к нам директором департамента, потом стал замминистра. Поработал замминистра, и его президент отметил на столь высокую должность. Орешкин суперквалифицированный специалист», – сказал Силуанов. «Орешкин – классный макроэкономист, лучше него в области макроэкономики я не знаю на рынке. Вы это просто увидите потом и вспомните мои слова», – предрекает глава Минфина.

Теперь Силуанов рассчитывает на объединение идей и планов Минфина и Минэкономразвития (МЭР) с назначением Орешкина. «Все, наверное, думали про объединение Министерства экономики и Министерства финансов. Главное – объединение в том, чтобы единомышленники работали в министерствах, а не какое-то номинальное объединение. Главное – объединение идей, объединение в планах своей деятельности, в политике. Именно на это будет направлена работа двух ведомств», – сказал Силуанов.

Сам Орешкин в беседе с президентом назвал своей главной задачей подготовку ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики. На вопрос Путина, как это сделать, Орешкин сообщил: «Много ограничений. Сейчас как раз начнем работу, все детально рассмотрим». «Максим Станиславович, вы человек достаточно молодой, но молодым специалистом вас уже не назовешь. Вы человек грамотный и зрелый специалист, опытный. Я желаю вам удачи», – сказал Путин.

Пост министра освободился в середине ноября, когда был уволен Алексей Улюкаев – в связи с утратой доверия. В ночь на 15 ноября СК России сообщил о задержании Улюкаева. Министра подозревают в получении взятки в 2 млн долларов. Басманный суд санкционировал домашний арест Улюкаева. Он будет находиться под домашним арестом до середины января. Позже в прессе были названы имена претендентов на пост министра, однако Орешкина среди них не было.

Молодость – это и плюс, и минус

Член Общественного совета при Министерстве финансов, бывший первый замглавы Минфина Олег Вьюгин сообщил газете ВЗГЛЯД, что знаком с Орешкиным уже четыре года, не раз встречался с ним на разных конференциях. «Оцениваю его как профессионального, хорошо подготовленного экономиста. Я очень доволен этим назначением», – признался Вьюгин. По мнению финансиста, молодость будет одновременно и минусом, и плюсом нового министра.

«С одной стороны, он очень быстро соображает, умеет оперативно реагировать на изменения, такие свежие кандидатуры сейчас востребованы. Минусом может стать отсутствие административного опыта. Важно, что Орешкин – грамотный экономист, разбирается уже в современной экономике, а не только в экономике времен Советского Союза, он трезво оценивает все причинно-следственные связи», – считает финансист. Вьюгин предполагает, что теперь стиль работы Минэкономразвития станет более технократичным. Кроме того, учитывая предыдущее место работы Орешкина, Вьюгин ожидает улучшения структурных отношений с Минфином.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью газете ВЗГЛЯД также напомнил, что в последнее время президент Путин делает ставку на поколение 30+.

«Относительно молодыми считаются Вайно, Дюмин, Никифоров. Назначение Орешкина укладывается в эту тенденцию: власть демонстрирует, что чиновники не обязательно должны быть почтенного возраста. Кроме того, МЭР в том числе защищает и интересы малого и среднего бизнеса, а эти интересы как раз представляют люди из поколения 2000-х. Это преимущество для ведомства: экономика нацелилась на молодежь, на людей, которые будут открывать свое дело, создавать рабочие места. Кроме того, в Минэкономразвития всегда было много молодых заместителей министра», – считает политолог.

Госслужба, таким образом, отмечает Абзалов, перестает быть закрытым клубом для геронтократической элиты.

Козырь президента – внезапность

Олег Вьюгин также находит, что неожиданность выбора в пользу Орешкина вполне в стиле последних кадровых решений. «Есть уже четкая тенденция: если кто-то раньше времени появился в шорт-листе, следовательно, точно на пост назначат другого», – считает финансист.

Внезапность кадровых назначений стала визитной карточкой путинской политики, считает и первый проректор Финансового университета при правительстве, директор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов. «Шорт-лист, который был опубликован, по сути, состоял из «сливов» и попыток повлиять на решение президента. История с Орешкиным лишний раз доказывает, что к публикуемым спискам претендентов следует относиться скептически», – сказал он.

Дмитрий Абзалов, в свою очередь, напоминает, что министра необходимо было подобрать в предельно сжатые сроки, поскольку Улюкаев покинул пост по внеплановым обстоятельствам. Кроме того, отметил эксперт, на сроки повлияли задачи, стоящие перед министерством. «Уже конец года, необходимо закрывать бюджет, в том числе и касательно госконтрактов. В конечном счете была выбрана кандидатура Орешкина, ставшего теперь самым молодым министром в правительстве, ранее им был глава Минкомсвязи Николай Никифоров», – рассказал политолог.

Константин Симонов называет Орешкина «системным либералом». «Удар по Улюкаеву был воспринят в несколько более широком смысле, чем споры вокруг приватизации Роснефти. Многие увидели в этом признание недееспособности финансового блока правительства, зазвучали разговоры об отставке кабинета министров», – заявил эксперт, подчеркнув, что назначение Орешкина означает, что смены экономического курса не планируется.

Симонов также отметил, что Орешкин – представитель новой волны, нового поколения политиков. По его мнению, это делает сигнал Путина еще более четким. «Можно предположить, что послание Путина Федеральному собранию не будет содержать революционных экономических предложений», – подытожил эксперт.

Голубков отдельно, Орешкин отдельно

Для Дмитрия Абзалова важнее, что ранее Орешкин работал в Минфине и, значит, находится в том же финансово-экономическом контуре, что и МЭР. «Напрямую он подчинялся первому вице-премьеру Игорю Шувалову, следовательно, ему не придется встраиваться в незнакомую административную систему. Возьми человека из другой сферы, это бы серьезно усложнило вливание в команду. А тот же вопрос о госконтрактах необходимо закрыть до конца года. А Орешкину не потребуется время, чтобы встраиваться в этот процесс», – полагает эксперт.

По мнению политолога, Орешкину поможет его магистральное экономическое образование, поскольку это означает, что он разбирается не только в финансах, но и в том же бюджетировании. «Ему будет проще работать в тех жестких условиях, которые выдвигает экономика. Приватизация Роснефти стоит на повестке дня и требует оперативных решений. Кроме того, необходимо стимулировать рост экономики, это важная задача», – считает Абзалов.

То, что новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее долго работал в Росбанке, руководил которым Владимир Голубков, впоследствии арестованный по обвинению в подкупе, по мнению Олега Вьюгина, никак на его репутацию не влияет. «Голубков – это Голубков, а Орешкин – это Орешкин. Когда назначают на такие должности, проводится тщательная проверка человека на наличие компрометирующих сведений», – напомнил он.

Согласен с Вьюгиным и Абзалов, который также указал: много других чиновников также ранее работали в коммерческих структурах. «Есть люди, работавшие в МЕНАТЕПе, Мособлбанке и других подобных организациях. Вопрос не в том, что потом с этой организацией сделали акционеры, вопрос в том, как он там работал. Если бы работа Орешкина в Росбанке как-то влияла на его неудачи, он бы в дальнейшем не смог удержаться на плаву», – рассказал Абзалов.

Напомним, что Максим Станиславович Орешкин родился в 1982 году в Москве. В 2004 году он окончил магистратуру Высшей школы экономики. В 2006–2010 годах работал старшим менеджером, директором и управляющим директором в ОАО «РОСБАНК». С сентября 2013 года вплоть до назначения главой Минэкономразвития Орешкин занимал пост директора департамента долгосрочного стратегического планирования – замглавы Минфина.

РИА «Новости» приводит ряд показательных высказываний будущего министра. Вот что говорил Орешкин про уровень цен на нефть: «Не надеяться на 70–80 (долларов за баррель). Мы живем в мире, когда нефть будет 40–50 долларов, все, что выше, – временно, и на это нельзя опираться, нельзя базировать на этом экономическое развитие. Все, что ниже, возможно, можно как-то компенсировать через стимулирующие меры, но, опять же, ориентироваться нужно на 40–50».

Орешкин также призывал преодолевать структурные диспропорции в российской экономике, чтобы добиваться более высоких темпов роста. «Главная диспропорция – это низкая доля инвестиций в ВВП. В настоящее время мы имеем долю инвестиций в ВВП порядка 17–18%, и очевидно, что такой уровень не позволит экономике расти выше примерно 1,5% ВВП».

О «педали газа» в экономике: «Единственное, где может находиться педаль газа, – за пределами государства, в частной экономике. Мы надеемся, что частный сектор будет активно реагировать на выросшую рентабельность своего бизнеса за последние пару лет увеличением частных инвестиций». Как считает новый министр, только таким образом экономика может расти, и расти быстрее, чем она это делает сейчас.

Авторы: Никита Голобоков, Юрий Зайнашев