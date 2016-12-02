Опровержение

В статье Н.В. Арефьева «Арестовали не Улюкаева, а доктрину экономического развития» содержалась недостоверная информация

21 ноября 2016 года в разделе Экономика, Мнение экспертов сайта km.ru была опубликована статья Н.В. Арефьева «Арестовали не Улюкаева, а доктрину экономического развития», которая впоследствии была перенесена в раздел Спецпроекты, Без купюр.

Редакция KM.RU уведомляет о том, что статья содержала недостоверную информацию.

В частности, в статье сказано, что Алишер Усманов уехал из России и увез с собой 12,5 млрд долларов США. Указанные сведения не соответствуют действительности.

Как сообщила пресс-служба А.Б. Усманова, все операционные компании холдинга USM, совладельцем которого является А.Б. Усманов, находятся в РФ. Крупнейшими из этих компаний являются горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и телекоммуникационный оператор «МегаФон». Они в полном объеме выплачивают все налоги в бюджеты РФ различных уровней, предусмотренные российским законодательством. Только за 2015 год «Металлоинвест» и другие компании, входящие в холдинг USM, заплатили в России около 100 млрд рублей налогов и сборов.

А.Б. Усманов за последние годы заплатил более 350 миллионов долларов США налогов с полученного им дохода.

А.Б. Усманов платил и продолжает платить налоги в бюджет РФ с доходов, полученных от источников в Российской Федерации.