Налоговики смогут взыскивать долги компаний с физических лиц

30 ноября президент Владимир Путин подписал почти стостраничный пакет поправок в Налоговый кодекс, одобренный Госдумой ранее. Среди поправок — замена одного слова, которая дает возможность налоговикам взыскивать неуплаченные налоги компании с аффилированных физических лиц, например с владельцев, пишет РБК.

Речь идет о поправках в восьмой и девятый абзацы пп.2 п.2 ст.45 Налогового кодекса. Эти параграфы определяют, что недоимка может быть взыскана через суд с аффилированных структур компании-должника, если та переводила на них выручку, денежные средства или другие активы. В новой редакции статьи слово «организациям» заменено на слово «лицам». Фактически это значит, что налоговики теперь смогут взыскать неуплаченные налоги компании не только со связанных организаций, но и с аффилированных физлиц, например, учредителей или акционеров, поясняет юрист BGP Litigation Денис Савин. Норма вступила в силу немедленно, со дня опубликования закона.

Норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок, рассказывает юрист. Пока лазейка не была закрыта, бизнес не прекращался, а перевоплощался в новое юридическое лицо, куда переводились активы, персонал и контрактная база.

Но из прежней нормы закона следовало, что подобные взыскания применимы именно к организациям. В связи с этим недобросовестные налогоплательщики выводили активы на физических лиц, в том числе со статусом индивидуальных предпринимателей. Формально у налоговых органов отсутствовали основания предъявлять претензии к таким налогоплательщикам. Теперь подобное ограничение снято.