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Налоговики смогут взыскивать долги компаний с физических лиц

09:45 2.12.2016
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
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30 ноября президент Владимир Путин подписал почти стостраничный пакет поправок в Налоговый кодекс, одобренный Госдумой ранее. Среди поправок — замена одного слова, которая дает возможность налоговикам взыскивать неуплаченные налоги компании с аффилированных физических лиц, например с владельцев, пишет РБК.

Речь идет о поправках в восьмой и девятый абзацы пп.2 п.2 ст.45 Налогового кодекса. Эти параграфы определяют, что недоимка может быть взыскана через суд с аффилированных структур компании-должника, если та переводила на них выручку, денежные средства или другие активы. В новой редакции статьи слово «организациям» заменено на слово «лицам». Фактически это значит, что налоговики теперь смогут взыскать неуплаченные налоги компании не только со связанных организаций, но и с аффилированных физлиц, например, учредителей или акционеров, поясняет юрист BGP Litigation Денис Савин. Норма вступила в силу немедленно, со дня опубликования закона.

Норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок, рассказывает юрист. Пока лазейка не была закрыта, бизнес не прекращался, а перевоплощался в новое юридическое лицо, куда переводились активы, персонал и контрактная база.

Но из прежней нормы закона следовало, что подобные взыскания применимы именно к организациям. В связи с этим недобросовестные налогоплательщики выводили активы на физических лиц, в том числе со статусом индивидуальных предпринимателей. Формально у налоговых органов отсутствовали основания предъявлять претензии к таким налогоплательщикам. Теперь подобное ограничение снято.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 12:47
Алисе из страны чудес

У нашего президента з/п составляет 250 тысяч в месяц, по ящику сказали, он же нищий, а вы хотите еще и этого его лишить? У него секретарь больше зарабатывает не говоря о дармоедах депутатах. Надо бы сброситься ему всем миром, оказать помощь, как больным детям на операции, а вы о прогресссивном налоге.
02.12.2016, 12:15
АЛИСА КАРТАНИНА

Все было бы здорово и справедливо, если БЫ... Если бы президент подписал ОДНУ поправку о Прогрессивном налоге с тех, у кого доход свыше 100 тысяч рублей. Но чего или кого боится «народный» гарант конституции? Почему до сих пор не может подписать такую поправку? Трусит?
02.12.2016, 12:09
удивлён

Решение верное. А этого не было раньше? Странно. Всегда считал что это так, но в реальности не встречал. Просто организаторы акционерного общества должны спрашивать со своих подчинённых, на этом управляемость и строится, поэтому и отвечать должны, раз не было спроса грамотного.
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