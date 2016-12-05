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Правительство определило размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год

11:53 5.12.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Федеральные дотации Чечне и Крыму в России незначительно снизятся в 2017 году — до 40 млрд и 37 млрд российских рублей соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки к правительству ко второму чтению бюджета.

В сумме Крым и Чечня будут одними из самых крупных получателей средств — Чечня 40,4 млрд (41 в этом году), а Крым — 37,15 млрд (37,8 в этом году). Правительство обоснований бюджетному комитету Госдумы не представляло, но это не вызвало вопросов. Поправки будут приняты уже в этом году.

Новые данные появились по итогам переговоров Министерства Значительные дотации получат также Дагестан, Якутия и Севастополь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал недовольство предложением Минфина о сокращении бюджета республики на 2017 год. По словам чеченского лидера, во многих регионах, «где и в помине не было войны», бюджеты были полностью одобрены с учетом предложений властей субъектов.

Темы: Россия, Крым, Бюджетная политика в России
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 17:20
Наблюдательный

Какой добрый российский президент! И Сирии помогает, и Украине (Крым) помогает, и в Думе его хвалят. Не то что Трампишка какой-нибудь, у которого снега зимой не выпросишь.
05.12.2016, 17:16
приживалы и шантажисты...

Без верных гарантий, что будет кормИм,
Расстался ли бы с Незалежною Крым?
Чечня не на том ли лояльна условии,
Что крупную дань получает с Московии?
05.12.2016, 16:58
Мудрость

Ступает гордо по-двору Осел,
Осел хомут сегодня приобрел !

Осел на букву П !
Все комментарии (16)
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