Правительство определило размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год

Федеральные дотации Чечне и Крыму в России незначительно снизятся в 2017 году — до 40 млрд и 37 млрд российских рублей соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки к правительству ко второму чтению бюджета.

В сумме Крым и Чечня будут одними из самых крупных получателей средств — Чечня 40,4 млрд (41 в этом году), а Крым — 37,15 млрд (37,8 в этом году). Правительство обоснований бюджетному комитету Госдумы не представляло, но это не вызвало вопросов. Поправки будут приняты уже в этом году.

Новые данные появились по итогам переговоров Министерства Значительные дотации получат также Дагестан, Якутия и Севастополь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал недовольство предложением Минфина о сокращении бюджета республики на 2017 год. По словам чеченского лидера, во многих регионах, «где и в помине не было войны», бюджеты были полностью одобрены с учетом предложений властей субъектов.