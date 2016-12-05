Дональда Трампа назвали «самым большим риском для мировой экономики»

Избранный президент США Дональд Трамп является «самым большим риском для мировой экономики». Таковы данные клиентского опроса, проведенного аналитическим центром Oxford Economics. Более половины опрошенных отметили, что за последние три месяца значительно выросла вероятность резкого экономического спада.

В опросе, который Oxford Economics проводил с 14 по 21 ноября, приняли участие 180 клиентов компании. Более четверти уверены, что потенциальная торговая война, которая может возникнуть из-за победы Трампа, значительно ударит по мировой экономике в ближайшие два года. Еще 23 процента опрошенных связывают риски с усилением упадка китайской экономики, пишет Lenta.ru.

В то же время 38 процентов респондентов настроены позитивно и считают, что победа миллиардера может привести к росту экономики из-за предложенной им программы снижения налогов и бюджетного стимулирования.

План действий Трампа на первые сто дней его президентства предусматривает выход из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, снятие ограничений на добычу нефти, а также меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. Основной целью он также назвал создание рабочих мест в стране и заботу о трудящихся американцах.

В ходе предвыборной кампании Трамп предлагал снизить максимальную ставку подоходного налога с нынешних 39,6 до 33 процента и упростить прогрессивную шкалу налогообложения, оставив три ставки — 33, 25 и 12 процентов. Ставку налога на прибыль предполагается снизить в среднем с 35 до 15 процентов. По замыслу Трампа, это должно вернуть налогооблагаемую базу корпораций обратно в США,