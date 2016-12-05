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Дональда Трампа назвали «самым большим риском для мировой экономики»

19:07 5.12.2016
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
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Избранный президент США Дональд Трамп является «самым большим риском для мировой экономики». Таковы данные клиентского опроса, проведенного аналитическим центром Oxford Economics. Более половины опрошенных отметили, что за последние три месяца значительно выросла вероятность резкого экономического спада.

В опросе, который Oxford Economics проводил с 14 по 21 ноября, приняли участие 180 клиентов компании. Более четверти уверены, что потенциальная торговая война, которая может возникнуть из-за победы Трампа, значительно ударит по мировой экономике в ближайшие два года. Еще 23 процента опрошенных связывают риски с усилением упадка китайской экономики, пишет Lenta.ru.

В то же время 38 процентов респондентов настроены позитивно и считают, что победа миллиардера может привести к росту экономики из-за предложенной им программы снижения налогов и бюджетного стимулирования.

План действий Трампа на первые сто дней его президентства предусматривает выход из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, снятие ограничений на добычу нефти, а также меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. Основной целью он также назвал создание рабочих мест в стране и заботу о трудящихся американцах.

В ходе предвыборной кампании Трамп предлагал снизить максимальную ставку подоходного налога с нынешних 39,6 до 33 процента и упростить прогрессивную шкалу налогообложения, оставив три ставки — 33, 25 и 12 процентов. Ставку налога на прибыль предполагается снизить в среднем с 35 до 15 процентов. По замыслу Трампа, это должно вернуть налогооблагаемую базу корпораций обратно в США,

Темы: США, Экономика и финансы, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 22:32
Гость: Очень интересно

Так коммунисты - тоже масоны?
05.12.2016, 22:16
Гость: Войны , революции, кризисы и т. д. и т. п.

и всё это из-за пятиконечной звезды?
УжОс!

Символ «пятиконечная звезда» использовался людьми с незапамятных времен.
В древние времена пентаграмма (пентакль) почиталась как символ жизни, представляя четыре стихии – Огонь, Земля, Воздух и Вода, объединенные с Духом, чтобы создать жизнь. Ношение пентаграммы защищает ее владельца, а также используется как талисман благополучия и крепкого здоровья.Как защитный символ, пентаграмму использовали задолго до первых христиан, которые придали значение защиты кресту
05.12.2016, 20:34
Гость: andrei_nekrasov

Русский , попадающий на старое американское кладбище , часто бывает сильно удивлен , встречая тут и там красивые пятиконечные звезды . На его недоуменные вопросы ему пояснят , что америка - это страна массонов . Ознакомившись в учебнике с масонской символикой , он быстро сообразит, что столица буквально завалена этой символикой . Более того , Государственный Герб США и их Большая Государственная печать также ломятся от этой же самой символики . Бумажка в один доллар заполняют этой символикой весь подлунный мир и т . д . Главный инструмент этой организации- деньги. С их решающим участием происходит управление и внутренней политикой , и внешней. Войны , революции, кризисы и т. д. и т. п. И , в частности , борьба с неугодными президентами. По этой причине следующие четыре года обещают быть исключительно интересными.
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