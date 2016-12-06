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«Нафтогаз» назвал условия закупки российского газа

08:39 6.12.2016
Фото с сайта naftogaz.com
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Украина планирует обсудить условия поставок российского природного газа на зимний период на трехсторонней встрече в формате Украина - Россия - ЕС, которая предположительно может состояться 9 декабря текущего года. Об этом заявил в эфире телеканала 3s.tv глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Переговоры будут о "зимнем пакете" на следующую зиму", - цитирует Коболева ТАСС. Он заявил, что Украина может возобновить прямой импорт газа из РФ, но при достижении соглашения с российской стороной по ряду вопросов. По его словам, закупки возобновятся, если "Газпром" сделает те предложения, которые украинская сторона сделала "в части цены, условий поставок и, главное, по подписанию допсоглашения".

Коболев пояснил, что в дополнительном соглашении должны быть урегулированы вопросы цены поставок, а предоплата должна происходить только за необходимые Киеву объемы газа. Кроме того, продолжил Коболев, договоренность должна исключить возможность поставок топлива не неподконтрольные Украине территории Донбасса.

"Отрегулировав все эти вопросы, мы можем покупать газ у "Газпрома", - сказал глава компании "Нафтогаз Украины".

При этом он признал, что в этом случае действующие контрагенты, у которых Киев покупает газ по реверсным схемам в ЕС, могут оказаться в невыгодном положении. 

Украина уже более года не покупает газ напрямую из РФ.

Темы: Россия, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 11:09
Гость: ИванОв ИвАнов

.... Украина уже более года не покупает газ напрямую из РФ ...
И что? Небо упало на Землю, в РФ ввели карточную систему и Миллер усиленно блюёт кровью? Смешные люди эти хохлы.
06.12.2016, 10:43
Гость: Господин Миллер

Зачем же Вы скрываетесь за каким-то юродивым "Сталкером"? Расскажите нам лучше, сколько денег недополучила казна РФ в результате разрыва тимошеннического газового соглашения с Украиной, и как это отразилось на "прожиточном" минимуме самой богатой нефтегазовой нации.
06.12.2016, 10:35
Гость: 22

Они там что полные идиоты?
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