«Нафтогаз» назвал условия закупки российского газа

Украина планирует обсудить условия поставок российского природного газа на зимний период на трехсторонней встрече в формате Украина - Россия - ЕС, которая предположительно может состояться 9 декабря текущего года. Об этом заявил в эфире телеканала 3s.tv глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Переговоры будут о "зимнем пакете" на следующую зиму", - цитирует Коболева ТАСС. Он заявил, что Украина может возобновить прямой импорт газа из РФ, но при достижении соглашения с российской стороной по ряду вопросов. По его словам, закупки возобновятся, если "Газпром" сделает те предложения, которые украинская сторона сделала "в части цены, условий поставок и, главное, по подписанию допсоглашения".

Коболев пояснил, что в дополнительном соглашении должны быть урегулированы вопросы цены поставок, а предоплата должна происходить только за необходимые Киеву объемы газа. Кроме того, продолжил Коболев, договоренность должна исключить возможность поставок топлива не неподконтрольные Украине территории Донбасса.

"Отрегулировав все эти вопросы, мы можем покупать газ у "Газпрома", - сказал глава компании "Нафтогаз Украины".

При этом он признал, что в этом случае действующие контрагенты, у которых Киев покупает газ по реверсным схемам в ЕС, могут оказаться в невыгодном положении.

Украина уже более года не покупает газ напрямую из РФ.