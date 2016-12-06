Правительство снизило прожиточный минимум россиян на 67 рублей

Правительство России снизило прожиточный минимум в целом по стране по итогам третьего квартала этого года до 9 889 рублей. Ранее эта сумма составляла на 67 рублей больше – 9 956 рублей.

Теперь для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 10 678, для пенсионеров – 8 136, а для детей – 9 668 рублей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 года в целом по России прожиточный минимум на душу населения может составить 10 385 рублей, для трудоспособного населения - 11 210 рублей, для пенсионеров — 8 540 рублей, для детей — 10 161 рубль.