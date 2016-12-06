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Правительство снизило прожиточный минимум россиян на 67 рублей

08:30 6.12.2016
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство России снизило прожиточный минимум в целом по стране по итогам третьего квартала этого года до 9 889 рублей. Ранее эта сумма составляла на 67 рублей больше – 9 956 рублей.

Теперь для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 10 678, для пенсионеров – 8 136, а для детей – 9 668 рублей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 года в целом по России прожиточный минимум на душу населения может составить 10 385 рублей, для трудоспособного населения - 11 210 рублей, для пенсионеров — 8 540 рублей, для детей — 10 161 рубль.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 11:11
Гость: Ну и кто

теперь поверит в их заявления, что они пекутся о счастье народном и что они выполнят свои обещания по индексации пенсий? Тарифы подняли, налоги, сборы прибавили, а прожиточную пайку урезали. Я вообще не понимаю зачем стране такое правительство, их функции легко может выполнять любая захудалая компьютерная программа, но она ведь не будет воровать и жульничать.
06.12.2016, 10:57
Гость: Они забыли

заложить в прожиточный минимум услуги ЖКХ, которые как раз равны этому минимуму, и идут на обагащение через Альфа банк зарубежным олигархам, как себе это можно представить, за счёт российского народа обагащается на услугах ЖКХ кто то там за рубежом. Это нетрудно установить пользуясь интернетом.
06.12.2016, 10:53
Гость: Россиянин

Зато алеппа "наш".
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