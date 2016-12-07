Российские регионы: кто успел, тот и съел

Почему самые бедные области страны получают меньше денег из федерального бюджета

Федеральные дотации Чечне и Крыму в 2017 году практически останутся на уровне 2016 года. Чечня после того, как глава республики Рамзан Кадыров выступил против сокращения поступлений в региональный бюджет из федерального центра, получит 40,4 миллиарда рублей дотаций. Это следует из поправок правительства ко второму чтению бюджета на 2017−2019 годы. Их без обсуждения в минувшую пятницу одобрил комитет Госдумы по бюджету.

Дотации Республике Крым незначительно снизятся в 2017 году (до 37,2 миллиарда рублей), следует из тех же поправок.

Чечня получит не самый большой дотационный куш из федерального бюджета. Например, Дагестану в 2017 году выделят 52,4 миллиарда рублей. Правда, численность населения Дагестана (около 3 миллионов человек) более чем в два раза превышает численность жителей Чечни (около миллиона четырёхсот тысяч человек). При этом доходы бюджета Чечни на 85% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра (дотации, субвенции, субсидии и прочие поступления), а, например, доходы бюджета Крыма — на 67%, следует из законов о бюджетах на 2016 год двух республик.

Всё это в очередной раз заставляет задуматься, насколько продуманная и сбалансированная региональная политика ведётся в Российской Федерации.

— Рамзан Кадыров наиболее открыто и резко заявляет о том, что думают многие губернаторы, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Некоторые из них другими, менее заметными для общественности способами, выбивают дополнительное финансирование для своих регионов. Тут надо иметь в виду: есть два механизма получения федеральных средств для регионов. Это социальные трансферты и государственные инвестиции. Первое — это когда у регионов нет собственных средств на элементарные социальные обязательства. Такие, как оплата среднего образования, например. Эти средства выделяются из расчёта численности жителей. И вариант для «манёвра» у разных регионов тут не самый большой.

В своё время у Росстата возник скандал с Ингушетией, которая не хотела признавать, что на самом деле численность жителей республики меньше, чем заявлялось властями. Ситуация возникла из-за того, что по этой статье «свобода» вытягивания денег из федерального центра невелика. Стандарты финансирования «на душу населения» в данном случае одинаковы для всех регионов. Всё, что местная власть может, в данном случае: доказать, что у региона своих средств крайне мало.

А есть и другая статья дотирования регионов — это средства, которые выделяются на строительство инфраструктуры, развитие промышленности и так далее. А вот здесь деньги распределяются по принципу — кто успел, тот и съел.

— Почему-то так получается, что «успевают» зачастую одни и те же регионы.

— Есть правила, по которым средства распределяются. Нужно вовремя заполнить кучу бумажек. Кроме того, зависит и от того, какие связи имеют региональные чиновники в федеральном центре, насколько «пробивные» возглавляют их губернаторы. Можно условно назвать эти деньги «грантами для регионов». Но многие регионы в принципе не могут получить большую часть таких «грантов», поскольку для их получения надо соответствовать многим критериям.

— Я думаю, что в Чечне в этом году традиционно вовремя написали все «бумажки», после чего Минфин решил срезать бюджет республике. Однако громкое заявление Кадырова, как мы знаем, возымело действие… Может быть, всем губернаторам надо вести себя посмелей, чтобы федеральный центр нашёл возможность перераспределить бюджетные средства в пользу регионов?

— Ясно, что случай с Кадыровым особый. Есть считанные регионы, которым могут добавить денег не совсем по правилам.

В целом же, надо менять налоговую региональную политику. Она изначально строилась на том, что тех налоговых поступлений, которые регионы оставляют у себя, им не хватит — ни на социальные нужды, ни на развитие инфраструктурных проектов. Эта система самим фактом существования не даёт возможности региону в полной мере распоряжаться налоговыми отчислениями его собственных жителей, и ставит ситуацию в зависимость от близости губернатора к федеральной власти.

Причём в России всё сделано так, что регионы оставляют у себя наиболее сложно собираемые налоги. В большинстве стран мира наоборот — самые просто собираемые налоги забирают местные власти. А остальные выбивают профессионалы из центрального финансового ведомства. Кстати, в Совете Федерации этот вопрос поднимался уже не раз.

— То есть рецепт прост: побольше оставлять денег в регионах и всей стране будет хорошо?

— Я уже не один год говорю о необходимости перераспределения налогов в пользу регионов. Таким образом мы избавимся от необходимости «гонять» деньги сначала из регионов в федеральный центр, а потом обратно, но уже не всегда справедливо распределяя. Регионы, как минимум, смогут сами выполнять социальные обязательства перед своими жителями. А если останется ещё и на развитие у каких-то регионов — будет совсем здорово.

Конечно, у этой идеи всегда были противники, которые считают, что региональные деньги могут быть разворованы, поскольку их распределение сложнее контролировать. Кроме того, эффективность вложения денег в региональную инфраструктуру становится очевидной лишь через несколько лет, когда губернатор давно может пребывать на заслуженном отдыхе. Но это только значит, что надо придумывать новые механизмы контроля за теми деньгами, которые останутся в регионах.

Нельзя постоянно бояться, что будет слишком много навоза и поэтому держать на голодном пайке лошадь. Её надо кормить хорошо в любом случае, чтобы не сдохла. Тем более что мы видим, как на федеральном уровне прекрасно можно разворовывать те же самые деньги, пришедшие, в том числе, из регионов.

: — Нет ли, на ваш взгляд, опасности, что регионы, имея в распоряжении больше средств, станут менее управляемы для федерального центра?

— Собственно, нынешнюю систему распределения налогов и придумывали под флагом того, что надо бороться с региональным сепаратизмом. По крайней мере, так нам когда-то очень давно объяснял товарищ Кудрин. Однако последние полтора десятилетия показали, что опасения эти были сильно преувеличены. Мы видим, что во многих странах регионам дают большую свободу, чем у нас, однако страны эти не распадаются. Наиболее характерный пример США, где штаты во многих сферах имеют значительные свободы. Шотландия больше оставляет у себя налогов, чем Англия. Неудивительно, что её жители проголосовали за то, чтобы остаться частью Великобритании.

— В любой стране существует борьба регионов за большую долю общегосударственного бюджетного пирога, — говорит научный руководитель Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Сергей Валентей. — Это вполне естественное явление. На мой взгляд, нынешняя региональная политика неправильная по одной простой причине: она слабо повышает интерес регионов в развитии собственной экономики. Вот сейчас, например, в среднем отняли по одному проценту налоговых поступлений с субъектов федерации. В том числе, с Москвы, города, обязанного выполнять столичные функции. А, скажем, Санкт-Петербургу огромные средства приходится тратить на содержание культурных памятников. При этом даже на нормальное содержание улиц в чистоте денег не хватает — мы постоянно видим сюжеты о падающих с крыш в городе на Неве сосульках и так далее. Притом что город-музей Санкт-Петербург — общенациональное достояние.

Я говорю в данном случае о том, что региональная политика очень слабо учитывает специфику российских регионов. Есть регионы, которые довольно неплохо развиты промышленно, им надо предоставлять больше экономической свободы. А есть регионы, которые могут в ближайшие годы выживать только за счёт дотаций. И вот такие регионы должны вести себя поскромнее, понимать, что у них меньше прав. У нас же порой бывает наоборот.

— Простой пример. В этом году самым бедным регионом России признана Псковская область. Почему бы не взять и не сделать из неё и других северо-западных регионов России этакую «витрину» страны, как во времена СССР сделали из прибалтийских республик. Ведь именно по этим республикам многие европейцы и не только судят о России в целом, поскольку въезжают с Запада. А получается, что эти области, наоборот, наиболее бедны.

— Я думаю, что государство должно не заливать тот или иной регион деньгами, в зависимости от ситуации или новых любимчиков. Учитывая положение, в котором находится страна, надо в первую очередь дать развиваться, не дать упасть тем регионам, которые уже являются донорами. Если ещё 10 лет назад число дотационных регионов было меньше двух десятков, то теперь как раз наоборот — число регионов-доноров сократилось примерно до двадцати. Это результат той либеральной политики, которую проводит Минфин. В межрегиональных отношениях рынок ещё меньше чем в других сферах способен «всё отрегулировать». Помощь государства регионам должна быть точечной, чётко направленной. Главные усилия нужны для того, чтобы развивать инфраструктуру. В первую очередь дорожную. Государство должно вкладывать деньги в строительство школ, поликлиник. И тогда больше вероятности, что в такие регионы придёт бизнес.

А мы до сих пор не можем закончить дорогу с Дальнего Востока до западных границ России. Её строят столько, сколько я себя помню. А между тем, эта дорога помогла бы решить проблемы многих регионов, по которым она проходит. Чем дальше на восток, тем дороже электроэнергия. И это тоже задача для государства, её надо решать. Деньги регионам надо давать именно на развитие, а не на проедание. У нас же получается, что ни богатым регионам, ни бедным, нет стимула развиваться. У богатых всё равно заберут большую часть доходов, бедным и так дадут на бедность.