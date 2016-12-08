Пакет акций «Роснефти» купил международный консорциум

Пакет с 19,5 процента акций «Роснефти» купил консорциум, в который вошли швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, 7 декабря исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил о завершении сделки Владимиру Путину. В российский бюджет поступит 10,5 миллиарда евро, вырученные в результате продажи акций, сообщил Песков.

Он добавил, что президент поручил Сечину проработать с Центробанком и правительством «схему действий по конвертации» «значительного объема валюты», который поступит в страну, чтобы «избежать каких-либо колебаний курса».

Кроме того, Путин попросил Сечина пригласить в Россию и принять на высоком уровне «инвесторов наших, новых участников и акционеров компании „Роснефть“».

На встрече с Путиным Сечин заявил, что «Роснефть», согласно утвержденной правительством дивидендной политике, должна выплачивать в бюджет 35 процентов прибыли. При этом, как пишет «Интерфакс», в проекте бюджета заложены дивиденды в размере 50 процентов прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).В 2015 году «Роснефть» заплатила дивиденды в размере 35 процентов по МСФО.

Сделка по приватизации 19,5 процента акций «Роснефти» должна была быть заключена до 5 декабря, однако этого не произошло. Согласно правительственной директиве, пакет должен был быть продан как минимум за 710,8 миллиарда рублей. В декабре средства от продажи акций должны быть перечислены в российский бюджет.

В качестве одного из вариантов приватизации «Роснефти» рассматривалась покупка компанией собственных акций у «Роснефтегаза», через которого государство контролирует компанию. Президент Владимир Путин утверждал, что в этом случае в будущем все равно должна быть проведена «истинная» приватизация «Роснефти».