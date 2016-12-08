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Пакет акций «Роснефти» купил международный консорциум

07:13 8.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Пакет с 19,5 процента акций «Роснефти» купил консорциум, в который вошли швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, 7 декабря исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил о завершении сделки Владимиру Путину. В российский бюджет поступит 10,5 миллиарда евро, вырученные в результате продажи акций, сообщил Песков.

Он добавил, что президент поручил Сечину проработать с Центробанком и правительством «схему действий по конвертации» «значительного объема валюты», который поступит в страну, чтобы «избежать каких-либо колебаний курса».

Кроме того, Путин попросил Сечина пригласить в Россию и принять на высоком уровне «инвесторов наших, новых участников и акционеров компании „Роснефть“».

На встрече с Путиным Сечин заявил, что «Роснефть», согласно утвержденной правительством дивидендной политике, должна выплачивать в бюджет 35 процентов прибыли. При этом, как пишет «Интерфакс», в проекте бюджета заложены дивиденды в размере 50 процентов прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).В 2015 году «Роснефть» заплатила дивиденды в размере 35 процентов по МСФО.

Сделка по приватизации 19,5 процента акций «Роснефти» должна была быть заключена до 5 декабря, однако этого не произошло. Согласно правительственной директиве, пакет должен был быть продан как минимум за 710,8 миллиарда рублей. В декабре средства от продажи акций должны быть перечислены в российский бюджет.

В качестве одного из вариантов приватизации «Роснефти» рассматривалась покупка компанией собственных акций у «Роснефтегаза», через которого государство контролирует компанию. Президент Владимир Путин утверждал, что в этом случае в будущем все равно должна быть проведена «истинная» приватизация «Роснефти». 

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 12:02
Гость: marnegro

А вообще, детям-внукам, оставлять что-то думают? Что, "сам пью, сам гуляю"? Как вообще, можно продавать недра, территории?
08.12.2016, 11:45
Гость: Не умеешь-научим.Не хочешь-заставим

Банк "Россия" имеет много миллиардов долларов.Недавно прикупил этот банк еще 40 тн. золота.Зачем отдавать право на продажу русских ресурсов иноземцам,когда есть кому купить в России эти народные по Конституции запасы нефти и газа ,да и всего,что есть в недрах России.Если разделить прибыль от этой сделки на количество жителей России,то получим на одного жителя 900 долларов.Народ сам мог бы выкупить эти запасы нефти и землю,а не отдавать загранице.Для чего же выбирали вас в Кремль, гребцы на галерах.
08.12.2016, 11:41
Гость: старый кубаноид

Из открытых источников. В 2012 году, Роснефть купило ТНК за 45 млрд$, но акций на 25 млрд$, осталось у Вексельберга. До 2012 году у Роснефти было много скважин и месторождений, например бывший ЮКОС. Сколько это стоило, не знаю. Но, видимо немало. 2016 год, Роснефть продает 20% акций, округляем, за 10,5 млрд$, значит 100% стоят 52,5 млрд$. Это даже меньше, чем стоило одно ТНК. Где же еще 50 млрд$, примерно? И Зачем покупали ТНК, три года назад? У меня один ответ- Вексельберг приказал, надоело ему быть нефтяником. Зачем продают? Чубайс приказал. Сечину орден дадут. Тетка продающая пирожки, поставь ее на место Сечина, более выгоднее продала.
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