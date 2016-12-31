Печень громко стонет: праздник к нам приходит

Как отметить праздник и не попасть в больницу

Мы продолжаем цикл бесед с эндрокринологом Алексеем Калинчевым. Сегодня разговор пойдет о влиянии праздников на здоровье.

- Праздник – это время, которое даже аскетичные люди проводят за обильным столом. Как такие мероприятия отражаются на здоровье?

-В большинстве случаев праздничное мероприятие длится несколько часов и носит единичный характер. Ничего страшного с вами не произойдет, если вы на короткое время отклонитесь от диеты. Однако есть одно исключение из правил, это десять дней января. Если бы праздник ограничивался новогодней ночью, то проблем бы не было. Но мы исходим из реальности, а она такова, что застолье, стартовав 31 декабря, заканчивается 9 января. Вот тут, да, весь организм и особенно печень перегружаются. Причем действует сразу несколько неблагоприятных факторов, которые сложившись вместе, дают эффект резонанса.

- Какие новогодние блюда опасны?

- Никакие. Возьмем классику – салат оливье. Что в нем вредного? Да ничего. Разве что майонез стоит упомянуть, но домашний майонез совершенно безопасен. Рецепты приготовления майонеза на оливковом масле, без уксуса - элементарны, и вот такой продукт можно спокойно добавлять в салат. Уксус плохо отражается на поджелудочной железе, хотя если вы потребляете немного майонеза, так и магазинный годится. Что касается других салатов, то отличной заправкой для огурцов-помидоров является не только оливковое, но и льняное масло. Такое масло содержит очень полезные для здоровья вещества, но, увы, магазины часто продают его в прогорклом виде.

Досадно, что испорченное льняное масло нельзя вывить по внешнему виду, и приходится сначала его купить и понюхать. Если запах сладковатый, то все хорошо, если отдает рыбой, то оно испорчено. В льняном масле есть вещества, которые присутствуют в рыбе и рыбьем жире, отсюда и запах, в случае, когда продукт испорчен. Его следует хранить в холодильнике, а в магазинах особо не заморачиваются и ставят льняное масло на полку. Вот оно и портится. Кстати, льняное масло нельзя термически обрабатывать. При нагревании оно теряет свои полезные качества.

Идем дальше. Винегрет. В нем, конечно, есть картофель, но не слишком много. Главное – заправляйте винегрет оливковым маслом. Подсолнечное и кукурузное масла исключите. В них есть кислота, стимулирующая воспалительные процессы. Даже здоровым людям я советую не рисковать, а уж аллергикам и тем, кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями категорически нельзя употреблять подсолнечное и кукурузное масла.

Увы, есть у нас печальная традиция: наделать несколько килограммов оливье и винегрета, а потом их «доедать» несколько дней подряд. Вот это плохо, салат - не замена полноценной еды, хотя чувство сытости и возникает. Не делайте салатов на целый полк. Закончилась новогодняя ночь и возвращайтесь к режиму питания, о которых мы говорили ранее.

Нередко на столах присутствует холодец. Если его делают из говядины или курятины, то удара по организму не будет. Некоторых пугает жир в холодце, но его нечего бояться, а вот свиной холодец ни к чему.

Наконец, бутерброды. Этот вопрос мы отчасти затрагивали в прошлых интервью. Про колбасу-бекон повторяться не вижу смысла, но есть еще и красная икра. Она не повредит, только не забывайте, что хлеб должен быть правильным, а не белым из муки высшего сорта. Сливочное масло полезно для людей младше двадцати лет, а вот всем остальным я не советую им злоупотреблять. Тем не менее, эпизодически и сливочное масло нестрашно.

- Пока что ваши слова звучат оптимистично, но почему так часто диетологи поднимают «проблему январских каникул»?

- Проблема есть, и вот почему. Как обычно проходят эти десять дней? Все начинается с позднего праздничного стола. Подчеркиваю, позднего. Люди поели оливье, бутерброды, жирную красную рыбу (форель, семгу). Затем жареная картошка, нередко с жареным же мясом. Кто-то добавил еще и холодец, многие съели обильный, сладкий десерт, торты и конфеты, фрукты. Чтобы не спать «помогли себе» несколькими чашками кофе. Выпили, и зачастую, крепко, смешав шампанское с водкой или коньяком. Всю ночь курили, режим сна нарушили. Нетрудно заметить, что уже на этом этапе нагрузка на организм значительна.

Дальше-больше. Первого января полуживые оклемались к обеду, и настает День сурка, то есть период, когда праздничные блюда усиленно доедают, «чтобы не испортилось». Некоторые и тут выпивают, а про тех, у кого опохмел, и так ясно. Затем несколько дней подряд держится настроение выходного дня, на работу же ходить не надо. Праздник живота продолжается, хотя и не столь интенсивно. Наступает Рождество, и вновь крупное застолье с возлияниями и последующим «доеданием». В результате обостряются панкреатит и желчнокаменная болезнь.

Что тут посоветовать? Мясо, рыбу и птицу не жарьте, а запекайте в духовке, но лучше всего, первого января переходите на нормальный режим питания. Примите пищеварительные ферменты, чтобы облегчить процесс переваривания. Классический, всем известный препарат «панкреатин» подойдет. Только не подумайте, что панкреатин нейтрализует все вредное воздействие долгого обжорства. Он сможет несколько смягчить нагрузку, и не более того.

Про алкоголь все сказано тысячи раз, и повторять мантры о его вреде не хочу. Лично я не пью, чисто символически пригублю бокал шампанского, когда часы бьют двенадцать раз, и все. А кто без бутылки в Новый год обойтись не способен, то хотя бы ограничивайте себя сухим красным или белым вином. Впрочем, люди взрослые, сами решают, как им жить. Хотите обеспечивать врачей работой, за счет собственного здоровья и денег, дело ваше.

Интервью подготовил Дионис Каптарь